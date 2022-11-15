5,5 тысячи участников и сотни наград. В Заполярье прошел Хибинский спортивный фестиваль

Стартовал фестиваль 15 октября и длился почти месяц. Фото: Пресс-служба АНО "ДРОЗД - Хибины"

В Мурманской области есть своя Полярная Олимпиада – «Праздник Севера» и еще один масштабный праздник спорта - Хибинский спортивный фестиваль, который в этом ноябре прошел уже в 21-й раз. Если посмотреть на его «математику», то становится понятно, что это действительно событие с размахом. Свыше 5,5 тысячи спортсменов от 3 до 90 лет приняли в нем участие!

Стартовал фестиваль 15 октября и длился почти месяц. Для спортсменов разных дисциплин - это хорошая возможность показать свои силы, результаты тренировок, которые не прекращались даже летом. Что важно, Хибинский спортивный фестиваль носит не локальный характер, охватывает не только Кировск и Апатиты, но и другие города Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Алакуртти, Кандалакшу.

Организатором масштабного мероприятия стала АНО «ДРОЗД-Хибины» - региональный оператор программы «Детям России – образование, здоровье и духовность». Отметим, что «ДРОЗД» - старейший и ключевой социальный проект компании «ФосАгро».

Свыше 5,5 тысячи спортсменов от 3 до 90 лет приняли в нем участие! Фото: Пресс-служба АНО "ДРОЗД - Хибины"

- Программа «Детям России - образование, здоровье и духовность» - один из важнейших элементов стратегии социальной ответственности компании во всех городах. Уникальные методики «ДРОЗД» позволяют органично сочетать высококачественное школьное и дополнительное образование, спортивные и оздоровительные программы, патриотическое воспитание, приобщение молодежи к традиционным культурным ценностям. В мероприятиях, проводимых под эгидой «ДРОЗД-Хибины», ежегодно принимают участие более 21 тысячи детей. «ДРОЗД-Хибины» организует работу 25 спортивных секций и творческих студий, в которых сегодня занимаются более 2,8 тысячи детей из Кировска и Апатитов, - отметил директор департамента по социальной политике Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гусарин.

В этом году фестиваль изменился. Во-первых, он прошел осенью, а не весной, как это было ранее. Также его спортивную программу расширили, включив многоборье. А некоторые традиции остались, например, посвящение в «дроздята».

- Большую семью «ДРОЗД-Хибины» пополнили 149 воспитанников детских садов из двух наших городов. Радует, что кировские и апатитские спортсмены из спортшкол «Юность» и «Олимп», спортшколы Кировска на равных конкурируют с ребятами из других городов Мурманской области. Воспитанники, тренирующиеся под эгидой АНО «ДРОЗД-Хибины», традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки, - рассказала директор АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова.

Хибинский спортивный фестиваль завершен, награды вручены, но спортивная жизнь в Кировске и Апатитах только начинается. Фото: Пресс-служба АНО "ДРОЗД - Хибины"

Хибинский спортивный фестиваль завершен, награды вручены, но спортивная жизнь в Кировске и Апатитах только начинается. В начале ноября горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» первым в России открыл сезон катания на лыжах и сноубордах. А это значит, что впереди – активные выходные и будни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

XXI Хибинский спортивный фестиваль – это:

- 100 мероприятий и соревнований по художественной гимнастике, плаванию, баскетболу, хоккею, дзюдо, мини-футболу, шахматам, фигурному катанию, скалолазанию, лыжному и другим видам спорта;

- более 5,5 тысячи участников;

- вручено более 320 кубков и свыше 2,5 тысячи медалей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru