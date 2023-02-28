Светлана Солдатова: «Мурманскую область можно загримировать хоть под Урал, хоть под другую планету»

Работа на съемочной площадке - это возможность путешествовать во времени и примерять на себя разные роли. Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области / NORDFILM

Еще 10 лет назад съемки фильма в Мурманской области были событием, о котором говорили целый год. Сейчас же о приезде новой съемочной группы сообщают едва ли не каждый месяц, и вспомнить детально, до каждого пункта, сколько проектов воплотили в том же 2022 году на Кольском полуострове, вряд ли кто-то сможет с ходу. Можно ли говорить о буме киноиндустрии в Заполярье и не будет ли это кратковременным явлением, мы поговорили с руководителем регионального Центра развития кинопроизводства Светланой Солдатовой.

Съемки фильмов для Мурманской области явление не уникальное: известный факт, что «Морозко» Александр Роу снимал под Оленегорском, зимние пейзажи в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» - тоже наши. И таких знаковых советских и российских лент, к которым был причастен наш суровый и красивый край, много. Однако настоящий бум на съемки отмечается после 2015 года, когда вышел в прокат «Левиафан».

В Заполярье создали базу данных о местных актерах. Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области / NORDFILM

- Удалось привлечь в Заполярье креативную индустрию. Рибейты, снятие административных барьеров - все это вызвало всплеск развития киноиндустрии. Выяснилось, что она решает много задач, в первую очередь – брендирование территории, привлечение туристов - это является особой гордостью для людей, которые здесь живут. С другой стороны, очень хорошо развивает местный бизнес.

- И вовлекает людей?

- Конечно! Дает возможность развиваться местным авторам, кинематографистам. До этого лично у меня было ощущение, что мы живем в какой-то глухой провинции на краю страны. А по сути, почти в центре Европы. Сейчас для мурманчан нет больших проблем попасть на киносъемочную площадку. Если хочешь сниматься, работать – это только всеми приветствуется. Массовка нужна - таким артистам платят немного, но у человека появляется возможность попасть в интересную обстановку, где все быстро меняется, переодеться в персонажа, который жил 100 лет назад, или неожиданно стать моряком или полярником. Это игра, и ты один из героев. Кино - это в целом большая игра и большой бизнес. Крупные проекты приносят деньги в регион - до 30 - 50 миллионов рублей остается после одного большого проекта.

Самые популярные места у киногрупп - Мурманск, Апатиты, Кировск, Териберка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Насколько местных допускают к работе в группе, которая приезжает из других регионов?

- 13 лет назад, когда в Кировске, Териберке и Мончегорске снимался «Левиафан», вся съемочная группа, вплоть до буфетчиц, была из Москвы. Сейчас все меняется. Выгодно работать с местными: они всех знают, и с ними легко договориться, они быстро работают, им не надо оплачивать жилье и дорогу. Есть еще один резон для работы с мурманчанами, но он касается уже содержания фильмов. Мы привлекаем российских кинематографистов, чтобы они больше работали с местными авторами, чтобы наши северные истории ложились в основу сценариев. Была раньше иллюзия, что если адаптировать московскую историю к Северу, то можно у нас запросто снять. Можно, но это не будет достоверно. И российские продюсеры тоже это понимают. Когда снимали «Заполярный вальс», московских сценаристов интересовали все детали про Заполярье: какие слова используют, какие характеры у людей…

В Мурманской области сейчас появилась база данных актеров местных театров, творческих объединений и т.д. Артисты очень активны и рады предложениям. Но для меня важно, чтобы повышались компетенции у наших специалистов, работающих на киноплощадках в качестве вторых режиссеров, администраторов, локейшен-менеджеров, декораторов. А чтобы подтягивать уровень местных, в Мурманске проходят киношколы, в том числе и от компаний, которые приезжают с проектами.

- Настолько скандально, как «Левиафан», не выстреливал, пожалуй, ни один фильм, хотя были и другие ленты, где показывались не самые привлекательные стороны жизни. Почему больше так не обсуждали ни одну ленту?

- Звягинцев – гений, который обостренно видит болевые точки общества. В «Левиафане» он смог достоверно передать чувство социальной несправедливости, особое состояние нервного беспокойства человека, которое рождает социальный конфликт. На тот момент это была актуальная проблема для России, страна только выскочила из 90-х. Эта история выстрелила и для зарубежного зрителя. Про фильм порой думали, что это чернуха про Россию, на самом деле это не так. Тема взаимоотношений маленького человека и власти – это один из общемировых сюжетов. В фильме очень сильно и явно показан режиссером этот драматургический конфликт. Съемки проходили в особое режимное время, так любимое кинооператорами - в полярный день, когда солнце ночью не заходит за горизонт. И во многом на идею режиссера работала обстановка действия. Наш северный край помогает укрупнять характеры, потому что вокруг, даже в природе, мало лишних деталей. Может, поэтому у нас снимается так мало комедий: Заполярье не для них, а больше для мелодрам, социальных драм, может, даже фильмов ужасов и фильмов-катастроф, боевиков, фантастики. Многие говорят, что, приезжая в Мурманскую область, они словно попадают на другую планету.

Снимать фильмы на Кольском полуострове можно почти круглый год, кроме периода полярной ночи. Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области / NORDFILM

- Съемки фильмов сейчас идут почти каждый месяц. Надо ли увеличивать количество проектов, для которых Мурманская область станет декорацией? Или в погоне за количеством потеряем качество?

- Мы не можем остановить этот процесс. На самом деле количество людей, которые принимают решение, где снимать, в сфере российской киноиндустрии небольшое – тысячи две, примерно. И информация в таком сообществе распространяется быстро, кинематографисты поняли, что в Мурманской области работать хорошо: красивые ландшафты, качественная массовка из местных жителей, рибейты, можно снимать с февраля по декабрь, делая перерыв только на полярную ночь. Мы подсчитали, что примерно 65% фильмов и сериалов киностудий, входящих в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения России, снимается в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Подмосковье. Все остальное – в регионах, самый популярный – Краснодарский край, с которым мы не можем конкурировать, на него приходится 5%, а у нас – почти 2%, как и в Крыму.

- Фильмы снимаются разные… Может ли приехать группа с проектом, который не подойдет по этическим соображениям?

- Индустрия устроена так, что деньги на съемки запрашиваются в нескольких государственных фондах - Фонде кино, Минкульте и т.д. За их счет можно покрыть 70 - 100% затрат. Частные инвесторы привлекаются редко: съемки фильма – дорогая игрушка. Поэтому все стараются снять что-то, что подходит под критерии государственных фондов. Другое дело, что не всегда работают над интересными для зрителя проектами. Иногда инвесторам кажется, что если снять веселое, позитивное кино про регион, то это будет очень хорошо для его представления жителям России. Но это тот случай, когда можно задушить в объятиях: в одной из областей была снята комедия, где город был показан во всей красе. Местные власти активно поддержали ее производство. А вот зритель проголосовал ногами - на такую сладкую историю не пошел. Так что рецепт успеха фильма и создания привлекательного образа территории заключается не в жанре и не в навязчивом позитиве. Вот если бы «Игра престолов» была снята у нас…

В Заполярье снимают как полнометражные ленты, так и короткий метр. Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области / NORDFILM

- К слову, «Комсомолка» как-то делала материал о том, что наши заполярные пейзажи очень похожи на те, что в сериале…

- Конечно, белые ходоки спокойно могли пойти из Хибин. Да и некоторые пейзажи из «Властелина колец» могли бы повторить.

- Есть ли готовый список локаций, который предлагается съемочным группам, или под каждый проект ищут конкретные места?

- Это очень живой процесс, нельзя найти хорошее место и эксплуатировать его десять лет. Все вокруг меняется, тот же полуостров Рыбачий из дикого превращается в обустроенный, с глэмпингами и прочим. Но есть проблема с размещением группы от 60 до 80 человек. Когда негде селить и негде кормить, это создает препятствия для работы на местности, удорожает проект. Поэтому сейчас киношники чаще работают в Кировске, Апатитах, Мурманске, Териберке, где есть инфраструктура. Конечно, есть и такие кинематографисты, кто выбирает сложную локацию, и все равно едут туда. Кинокараван фильма «Велга» в Кузомень стоил 8 миллионов рублей, а снимали бы в Умбе, потратили бы раза в 2 меньше. Хотелось бы, чтобы у нас появились кинодеревни, где не живут люди, а только снимают фильмы, но, на мой взгляд, такие проекты должны работать не только для кино, но и для туристов. Это дорогая инициатива, хотя и хорошая идея для развития местного бизнеса.

Председатель комитета по туризму Александр Елисеев и руководитель центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова. Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области / NORDFILM

- Северяне подмечают, что некоторые туристы ведут себя неподобающе: мусорят, губят природу и т.д. Насчет работы съемочных групп есть жалобы от местных жителей? Почему в 2022 году поднимался вопрос о разработке критериев экологически ответственного проведения фото- и видеосъемок?

- Профессиональные киногруппы относятся ответственно к производству, всегда убирают за собой мусор, все декорации и прочее. Иногда что-то оставляют по договоренности с властями, например, в Кировске снимали фильм «Ненормальный» и установили спортивные сооружения, которые потом просто передали на баланс городу. Другое дело, что к нам приезжают небольшие группы для съемок клипов, рекламы, личного блога. И их отношение к нашей природе мы не можем отрегулировать. Мы понимаем, что если начнем с киногрупп, добавив к договору требования об экологически ответственном поведении, то это постепенно распространится и на других. Хотелось бы, чтобы у кинофильма появился особый знак качества, как Мишленовская звезда для ресторана, что лента снята экологичным способом. В свое время мы разрабатывали международный сертификат, к которому хотели присоединиться четыре страны, с требованиями к съемкам, где учитывалось много пунктов, в том числе и привлечение местных специалистов, уменьшение углеродного следа, вплоть до использования бумажной одноразовой посуды на площадке вместо пластиковой.

- Может случиться такое, что Мурманская область будет востребована для съемок еще лет пять-десять, а после ею пресытятся и поедут снимать на новое место?

- Наш регион уникален тем, что здесь можно снять и Урал, и Чукотку, и Сибирь, северные страны и даже другие планеты! Есть горы, пляжи, снега, моря - да чего только нет! И добираться сюда близко и удобно из центра страны практически любым видом транспорта. Некоторые отдаленные регионы вынуждены фактически софинансировать проекты, лишь бы к ним ехали. По сути, от всех возможностей Мурманской области для съемок фильмов мы задействовали только процентов пять. Все остальное сможет работать, когда появится инфраструктура. А мы видим, как быстро она развивается.

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