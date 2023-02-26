Пять дней радости от искусства. В Мурманске прошел международный театральный фестиваль «Грани 2023»

Более 300 юных актеров и их педагогов на протяжении пяти дней показывали спектакли и игровые программы различной тематики. Фото: администрация Мурманска

22 февраля в Заполярье открылся международный театральный фестиваль «Грани 2023», в котором принимают участие детские и молодежные любительские театральные коллективы. Площадкой проведения праздника стала Детская театральная школа Мурманска.

Более 300 юных актеров и их педагогов на протяжении пяти дней показывали спектакли и игровые программы различной тематики. Покорять мурманских зрителей приехали театралы из Оленегорска, Снежногорска, Мурмашей, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Долгожданные результаты фестиваля огласят 26 февраля. Фото: администрация Мурманска

На открытии культурного мероприятия в том числе побывал глава Мурманска Игорь Морарь. Он отметил, что наша театральная школа уже в 12-й раз собирает участников уникального фестиваля, чтобы раскрыть грани детских талантов.

- Ребята из разных уголков России приехали показать себя, своим мастерством, искусством порадовать зрителя, сделать настоящий праздник для мурманчан, - поделился Игорь Морарь.

В этом году жюри выберет победителей фестиваля в семи номинациях. Фото: администрация Мурманска

Гости праздника смогли увидеть такие спектакли, как «Снежная королева», «Слон Хортон высиживает яйцо», «Черный человек», «Все лето в один день», «Светя другим, сгораю» и многие другие. Конкурсная программа фестиваля завершилась показом танцевального спектакля «Вызов стихии» от хореографической труппы Детской театральной школы Мурманска.

В этом году жюри выберет победителей фестиваля в семи номинациях: «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Кукольный спектакль», «Художественное слово», «Актерская песня», «Игровая программа» и «Театральная афиша».

Долгожданные результаты творческих состязаний будут оглашены 26 февраля в 18.00 на торжественной церемонии закрытия и поздравления победителей.

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