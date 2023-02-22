Болезнь редкая и серьезная. Известный врач из Москвы Андрей Продеус провел осмотр детей с иммунодефицитом в Мурманске

Всего специалист осмотрел пятерых маленьких северян и девушку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В феврале в Мурманской области гостил известный врач - главный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области профессор Андрей Продеус. Он также является соведущим Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово».

Доктор принял участие в образовательной конференции «Звезда Севера», в рамках которой прочитал лекции в закрытых военных городах региона, а между своими мероприятиями заглянул в Мурманскую областную детскую больницу, где провел осмотр детей с иммунодефицитными заболеваниями или подозрением на эту патологию.

Всего специалист осмотрел пятерых маленьких северян и девушку, некоторые из которых приехали из области, а также проконсультировал лечащих врачей, обменявшись с ними опытом и знаниями.

Андрей Продеус приезжает в Заполярье регулярно, как минимум раз в год. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Андрей Продеус уже не первый год посещает Мурманскую область и проводит консультативные приемы. Мы подобрали группу пациентов с подозрением на первичный иммунодефицит и с уже ранее установленным диагнозом, чтобы коллеги могли задать вопросы по лечению детей в дальнейшем. Заболевание это редкое, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Эти пациенты имели достаточно длинный путь от начала проявления симптомов до постановки диагноза, - отмечает первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Сейчас, благодаря внедрению расширенного скрининга, диагностировать иммунодефицит у детей стало гораздо проще. Напомним: с 1 января 2023 года новорожденных проверяют на 36 заболеваний вместо 5.

Иммунодефицит может протекать в легкой форме, и тогда он не сильно влияет на качество жизни пациента. Но есть и тяжелые случаи, когда несвоевременно поставленный диагноз может привести к летальному исходу. При этом симптомы могут быть очень разнородные. Стоит обратить внимание, как протекают респираторные или, например, кишечные заболевания – если нестандартно, то это должно насторожить.

- При нынешнем развитии медицины мы можем у множества иммунодефицитных состояний компенсировать дефект с помощью лекарств, которые возмещают нехватку необходимых компонентов в организме человека. Пациенты обеспечиваются препаратами за счет льготы, - говорит Екатерина Сулима.

Одной из тех, кому повезло попасть на консультацию к известному московскому врачу, стала жительница Мурманска Мария Касаткина, на руках у которой – сын-кроха. У ребенка диагностировали иммунодефицит практически с рождения.

Одной из тех, кому повезло попасть на консультацию к известному московскому врачу, стала северянка Мария Касаткина. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Рома появился на свет в январе этого года, в роддоме мне провели скрининг. Вскоре позвонили врачи из перинатального центра и сообщили плохую новость – у сына подозрение на первичный иммунодефицит. Мы стали наблюдаться у иммунолога, нас отправили на разные комиссии. Приехали к профессору, чтобы проконсультироваться и узнать, стоит нам переживать или нет, - поделилась северянка.

Андрей Продеус приезжает в Заполярье регулярно, как минимум раз в год. Так что новые консультации обязательно будут.

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