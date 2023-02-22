Проект, не имеющий аналогов в мире. В Мурманске прошла женская конференция «Звезда Севера»

Впервые мероприятие развернулось в Мурманске. Фото: «Звезда Севера»

17 февраля в Мурманском областном Дворце культуры имени С. М. Кирова было многолюдно. Женщины самого разного возраста, облачившись в нарядные платья, пришли на открытие образовательной конференции «Звезда Севера», которая состоялась уже в четвертый раз.

Впервые масштабное мероприятие, помогающее в самореализации женам военнослужащих и участников СВО, развернулось в Мурманске, а его почетными гостями стали представители Совета Федерации. «Звезду Севера», которая уже представлена на Евразийском женском форуме, поддержала зам. председателя СФ Галина Карелова. Она поприветствовала участниц по видеосвязи.

В рамках конференции открылась патриотическая фотовыставка. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Благодаря конференции в Мурманской области сложилось объединение женщин, которое вносит вклад в социально-экономическое развитие северных территорий. За три года более 16 тысяч человек прошли бесплатные лекции, а участницы основали собственные проекты. Уверена, интеграция проекта в действующие инициативы Совета будет способствовать расширению общественной деятельности женщин северных территорий, развитию женского предпринимательства, позволит консолидировать усилия женщин в ЗАТО для решения общих проблем, – отметила Галина Карелова.

А лично на открытии конференции побывала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она была рада тому, что увидела на празднике.

- Мы увидели, что огромное количество практик будет предоставлено женщинам в рамках конференции для саморазвития и самосовершенствования. Я уверена, что многие практики, которые реализованы северянками, мы увидим в плане реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы, – сказала Инна Святенко.

Проект «Звезда Севера» не имеет аналогов ни в России, ни в мире, так как ранее никто не обращал внимания на проблему самореализации женщин, которые живут в небольших закрытых военных городах.

Мурманск стал местом сбора девушек из всех отдаленных военных гарнизонов области. Больше всего участниц было из Печенгского округа.

«Звезду Севера» поддержала зампредседателя СФ Галина Карелова. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Есть девушки из Алакуртти, Спутника и ЗАТО Островной. Конференция продолжится для местных жительниц в Североморске, и закончится серия образовательных интенсивов в Гаджиево. Это ни много ни мало 36 часов лекций. Я очень благодарна спикерам, которые на волонтерских началах взяли на себя такую серьезную нагрузку, чтобы подарить праздник нашим девушкам, – поделилась руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В этом году на мероприятие приехали 14 спикеров, которые на протяжении трех дней давали женщинам лекции и мастер-классы по таким темам, как психология, эмоциональный интеллект, женское и детское здоровье, собственный бизнес.

В том числе на «Звезде Севера» выступили четверо преподавателей Мастерской управления «Сенеж» с лекциями по психологии, о природе эмоций и построении гармоничных семейных отношений.

- Мы второй год поддерживаем конференцию, сейчас делаем это в более масштабном формате. Поговорили с женщинами об эмоциональном интеллекте, о доверии, о том, как восполнять традиции семьи. Сейчас наступило время, когда необходимо принимать быстрые решения, но делать это нужно мягко, при этом думать и заботиться о тех людях, которые находятся рядом с тобой, - отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Трансляцию и запись лекций преподавателей можно посмотреть на странице проекта «Звезда Севера» во «ВКонтакте».

Для почетных гостей провели экскурсию по площадке конференции. Фото: «Звезда Севера»

КСТАТИ

В рамках конференции «Звезда Севера» открылась патриотическая фотовыставка «Жены героев», приуроченная ко Дню защитника Отечества и годовщине начала СВО.

На выставке представлены портретные фотографии жен участников спецоперации из Гаджиево, а также Героев России Сергея Бойко, Михаила Попова, Андрея Спирина.

Коллекция фотографий только начала собираться. В течение года пройдет серия фотосессий, результатом которых станет большая экспозиция.

Фотовыставка находится в вестибюле Мурманского областного Дворца культуры, посетить ее может любой желающий.

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