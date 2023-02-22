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Общество22 февраля 2023 11:22

Проект, не имеющий аналогов в мире. В Мурманске прошла женская конференция «Звезда Севера»

Ее почетными гостями стали представители Совета Федерации
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Впервые мероприятие развернулось в Мурманске. Фото: «Звезда Севера»

Впервые мероприятие развернулось в Мурманске. Фото: «Звезда Севера»

17 февраля в Мурманском областном Дворце культуры имени С. М. Кирова было многолюдно. Женщины самого разного возраста, облачившись в нарядные платья, пришли на открытие образовательной конференции «Звезда Севера», которая состоялась уже в четвертый раз.

Впервые масштабное мероприятие, помогающее в самореализации женам военнослужащих и участников СВО, развернулось в Мурманске, а его почетными гостями стали представители Совета Федерации. «Звезду Севера», которая уже представлена на Евразийском женском форуме, поддержала зам. председателя СФ Галина Карелова. Она поприветствовала участниц по видеосвязи.

В рамках конференции открылась патриотическая фотовыставка.

В рамках конференции открылась патриотическая фотовыставка.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Благодаря конференции в Мурманской области сложилось объединение женщин, которое вносит вклад в социально-экономическое развитие северных территорий. За три года более 16 тысяч человек прошли бесплатные лекции, а участницы основали собственные проекты. Уверена, интеграция проекта в действующие инициативы Совета будет способствовать расширению общественной деятельности женщин северных территорий, развитию женского предпринимательства, позволит консолидировать усилия женщин в ЗАТО для решения общих проблем, – отметила Галина Карелова.

А лично на открытии конференции побывала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она была рада тому, что увидела на празднике.

- Мы увидели, что огромное количество практик будет предоставлено женщинам в рамках конференции для саморазвития и самосовершенствования. Я уверена, что многие практики, которые реализованы северянками, мы увидим в плане реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы, – сказала Инна Святенко.

Проект «Звезда Севера» не имеет аналогов ни в России, ни в мире, так как ранее никто не обращал внимания на проблему самореализации женщин, которые живут в небольших закрытых военных городах.

Мурманск стал местом сбора девушек из всех отдаленных военных гарнизонов области. Больше всего участниц было из Печенгского округа.

«Звезду Севера» поддержала зампредседателя СФ Галина Карелова.

«Звезду Севера» поддержала зампредседателя СФ Галина Карелова.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Есть девушки из Алакуртти, Спутника и ЗАТО Островной. Конференция продолжится для местных жительниц в Североморске, и закончится серия образовательных интенсивов в Гаджиево. Это ни много ни мало 36 часов лекций. Я очень благодарна спикерам, которые на волонтерских началах взяли на себя такую серьезную нагрузку, чтобы подарить праздник нашим девушкам, – поделилась руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В этом году на мероприятие приехали 14 спикеров, которые на протяжении трех дней давали женщинам лекции и мастер-классы по таким темам, как психология, эмоциональный интеллект, женское и детское здоровье, собственный бизнес.

В том числе на «Звезде Севера» выступили четверо преподавателей Мастерской управления «Сенеж» с лекциями по психологии, о природе эмоций и построении гармоничных семейных отношений.

- Мы второй год поддерживаем конференцию, сейчас делаем это в более масштабном формате. Поговорили с женщинами об эмоциональном интеллекте, о доверии, о том, как восполнять традиции семьи. Сейчас наступило время, когда необходимо принимать быстрые решения, но делать это нужно мягко, при этом думать и заботиться о тех людях, которые находятся рядом с тобой, - отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Трансляцию и запись лекций преподавателей можно посмотреть на странице проекта «Звезда Севера» во «ВКонтакте».

Для почетных гостей провели экскурсию по площадке конференции. Фото: «Звезда Севера»

Для почетных гостей провели экскурсию по площадке конференции. Фото: «Звезда Севера»

КСТАТИ

В рамках конференции «Звезда Севера» открылась патриотическая фотовыставка «Жены героев», приуроченная ко Дню защитника Отечества и годовщине начала СВО.

На выставке представлены портретные фотографии жен участников спецоперации из Гаджиево, а также Героев России Сергея Бойко, Михаила Попова, Андрея Спирина.

Коллекция фотографий только начала собираться. В течение года пройдет серия фотосессий, результатом которых станет большая экспозиция.

Фотовыставка находится в вестибюле Мурманского областного Дворца культуры, посетить ее может любой желающий.

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