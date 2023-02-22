«Фигаро здесь!»

спектакль « Женитьба Фигаро», Музыкальный театр Республики Карелия. Фото: Ольга Ряменен-Волотовская

18 февраля здесь была представлена опера – буфф «Свадьба Фигаро».

Перед просмотром спектакля зритель смог прослушать нескучную лекцию музыкального критика, члена экспертного совета фестиваля «Золотая маска», Владимира Дудина (г. Санкт-Петербург) «Свадьба Фигаро» Моцарта: инструктаж счастливого брака».

В лекции шла речь о судьбе постановки на российской и мировой сценах, а также некоторых особенностях спектакля «Свадьба Фигаро» на петрозаводской сцене. Именитый музыковед рассказал о личности Моцарта, своем понимании сути драматизма и коллизий сценического действа, используя знания и собственное видение прославленного сочинения композитора. Владимир Дудин детально описал время и обстоятельства, при которых творил Моцарт. Музыковед рассказал, какое влияние они оказали на многообразие приемов в многочисленных постановках, представленных на сценах мира.

Сценическое действо можно сравнить со своеобразным музыкально-драматическим полотном, искусно сотканным из перипетий между действующими лицами, многочисленных сюжетных линий, которые запутываются в клубок событий и распутываются, благодаря классическому сюжету драмы.

Минимализм в интерьере декораций, стильные костюмы в жанре эпохи XVIII века, изысканная хореография балетной труппы, передающее атмосферу представленного пространства и состояние героев спектакля, создают самобытную эстетику драматического действия. На занавесе сцены представлено изображение глаз композитора. Этот художественный ход может выражать взгляд, в котором Моцарт заявляет себя как героя спектакля, как наблюдателя, который внимательно следит за происходящим действием на сцене.

Драматически-хореографические вставки, которые исполняются группами слуг, заявляют тему надвигающейся Французской революции. Опера революционна не только по ряду представленных сцен, но и по музыке. Финалы второго и четвертого действий являются одними из первых примеров в оперной истории сложного развития сюжета и характеров, достигнутого целиком музыкальными средствами.

«Свадьба Фигаро» – это музыкальный рассказ. По традиции – это бытовая комическая опера, в которой композитору удалось непосредственно и живо раскрыть индивидуальный почерк представленных характеров пьесы. Спектакль в Музыкальном театре, благодаря гибкости, художественному оформлению, техническим особенностям диалогов между персонажами, поднялся над бытовым уровнем, приобретя философские, гуманистические очертания, которые были близки и самому Моцарту. Практически в каждой сцене за обычным бытовым действием героев просматривается нечто большее: над обычным сюжетом кроется еще один смысл, над смыслом слов и действий могут быть несколько пониманий происходящего на сцене.

В спектакле занят хор Музыкального театра Карелии. Оркестр исполняет произведение под управлением главного дирижера театра Михаила Синькевича. Концертмейстеры речитативов: Мария Борзова, Ю. Сайдашева. В сценическом действии принимают участие артисты балета Музыкального театра Карелии. Спектакль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Республики Карелия.