"Выпрыгивали из горящей машины и бежали в лес". Под Шонгуем произошло страшное ДТП с пылающими авто

В аварии пострадали два человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области утром 9 ноября произошло страшное ДТП между Кильдинстроем и Шонгуем. На трассе столкнулись два автомобиля, Renault Logan и УАЗ, которые впоследствии загорелись.

В соцсетях очевидцы поделились подробностями произошедшего.

- Прямо перед мной ударились, взорвались аж. Удар пришелся по баку "буханки". Она полыхнула люто. Мужчины выпрыгивали из горящей машины, убегали в лес. С иномарки, которая в них врезалась, тоже все выбежать успели, пока она полностью не загорелась, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

В ДТП, к счастью, обошлось без погибших. Фото: vk.com/murman01

В УГИБДД региона подтвердили, что водители успели покинуть транспорт до возгорания. Оба водителя пострадали, одного осмотрели на месте происшествия, другого увезли в медучреждение. Также медики осмотрели пассажира Renault Logan.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС.

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