Один человек погиб, двое детей в больнице. Под Апатитами случилась жуткая авария

Сначала на дороге столкнулись три машины, потом еще две. Фото: vk.com/passapatity

Около 16.00 19 февраля на автоподъезде к Апатитам произошла смертельная авария. На 12 километре дороги в направлении к Мурманску столкнулись две машины.

- Водитель Chevrole неправильно выбрал скорость движения, не учел дистанцию до впереди идущего Hyundai и в целях предотвращения столкновения с ним выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Kia Rio, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Машины перекрыли обе полосы дороги. Фото: МЧС по Мурманской области

На месте аварии до приезда «скорой» погибла пассажирка Kia Rio 1986 года рождения, которая сидела на переднем сидении. Также в иномарке находились двое детей 2009 и 2019 годов рождения, их госпитализировали с многочисленными травмами, как и водителя авто. Водителю Chevrole оказались медицинскую помощь на месте аварии.

Смертельная авария случилась из-за другого ДТП.

Сначала на дороге столкнулись три машины, потом еще две. Фото: vk.com/passapatity

- На этом участке водитель Toyota RAV4 не учел безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с Hyundai и Mazda. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, - уточнила Инна Башмакова.

Из-за тормозящего Hyundai и столкнулись Chevrole и Kia Rio.

Машины, попавшие в ДТП, перекрыли обе полосы дороги, поэтому участок сначала перекрыли, а потом организовали на нем реверсивное движение.

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