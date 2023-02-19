Алексей Чекунков о строительстве судов для Севморпути: «Будет кооперация с дружественными странами»

Для Севморпути до 2035 года должны построить свыше 140 судов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске состоялась первая встреча рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. Участие в ней принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Одной из тем для обсуждения стало развитие Севморпути, увеличение грузоооборота по которому до 2035 года принесет стране доход порядка 16 триллионов рублей при частных и бюджетных инвестициях в развитие в размере 1,8 триллиона.

- Созданный комплексный план развития Севморпути - это самый подробный документ за всю его современную историю, планируется строительство 10 ледоколов, 141 транспортного судна ледового класса, 14 портов и терминалов, запуск на орбиту 12 спутников, строительство четырех аварийно-спасательных пунктов МЧС, - отметил Алексей Чекунков. - На полную мощность работает судостроительный комплекс «Звезда», мы заключили трехстороннее соглашение между компаниями, Росатомом и профильным министерством, где ключевые грузоотправители подтвердили свои цели. Очевидно, что весь необходимый флот только на российских верфях физически построить не сможем. А верфи в нужном количестве создать не успеем, поэтому будет кооперация с дружественными странами.

2024 год станет первым в истории Северного морского пути, когда будет осуществляться круглогодичная перевозка грузов.

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