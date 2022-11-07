Звонкие колокольчики и карта из ладошек. В Мурманске отметили День народного единства

Всем желающим раздавали на празднике сушки. Фото: Елизавета ЛЕБЕДЕВА

4 ноября в Мурманске развернулись гуляния по случаю Дня народного единства. Жители города от мала до велика собрались на площади Пять Углов, где работали разнообразные тематические площадки. Каждый мог чуть больше узнать о многочисленных народах, проживающих в России, проникнуться дружелюбной, теплой атмосферой, почувствовать общее сплочение в непростой год.

Так, на площадке «Звонкий оркестр» все желающие исполняли понравившиеся композиции разных народов при помощи диатонических колокольчиков. Музыка не стихала ни на минуту!

- День народного единства связан с дружбой народов, а сейчас к тому же, и с присоединением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Приходим на праздник уже третий год вместе с семьей, с детьми. Нашим ребятам мы объясняем, для чего отмечается этот день и почему он важен. Им очень интересно, - поделилась с нами мурманчанка Наталья Трушина.

В другой стороне, на мастер-классе, все вместе работали над созданием карты России из множества ладошек.

Всех гостей ждал праздничный концерт с участием творческих коллективов. Фото: Елизавета ЛЕБЕДЕВА

- Любой желающий мог разрисовать ладошки из бумаги цветами нашего флага – белым, синим, красным. Мы их прикрепляли на объединяющую карту народов и фотографировались на память, - рассказала сотрудница мурманского Центра развития волонтерского движения Елизавета. -Одна из составляющих этого праздника – помощь друг другу, поэтому я, как волонтер, люблю День народного единства. Этот праздник сплачивает нас.

Тем временем на деревянных помостах мурманчане наслаждались уличными представлениями, играли в разные народные игры, участвовали в спортивных эстафетах. Дети, улыбаясь и смеясь, смотрели забавные сказочные спектакли и грызли сушки, которые всем желающим раздавала красавица в ярком национальном костюме.

- Я считаю, что это самый главный праздник в этом году! Он - об единении народов, что сейчас как никогда важно. Такие события позволяют теплее и добрее относится друг к другу, быть человечнее, - отметила северянка Татьяна, которая пришла на гуляние вместе с друзьями.

Вскоре на главной сцене начался большой праздничный концерт под девизом «Мы вместе!». На сцене талантливые артисты города и области представили культуру и традиции разных народов, живущих в нашей многонациональной стране.

Для детей и взрослых организовали уличный театр. Фото: Елизавета ЛЕБЕДЕВА

- Сегодня как никогда важно говорить о единстве. Ведь именно сейчас решается судьба русского мира, тех традиций, которые мы несем через века и памяти, которую пытаются стереть из нашей истории. Мы поддерживаем единство со всеми народами, мы гостеприимны и добродушны, и мы защищаем свою многонациональную семью! – произнесли ведущие.

В том числе прозвучали слова благодарности нашим военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО. Их благодарили за смелость, мужество и героизм.

- Дорогие матери и отцы наших защитников, вы воспитали настоящих патриотов! Милые жены и дети наших бойцов, никогда не переставайте любить и ждать своих героев. И совсем скоро наши ребята вернутся домой с победой в родной Мурманск, - отметили со сцены.

К слову, в шатре на улице Ленинградской мурманчане могли поучаствовать в гуманитарной акции — написать письма поддержки российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. На открытках были самые теплые и искренние пожелания. Напомним, что более тысячи таких весточек уже отправили на Донбасс и под Белгород в октябре вместе с гуманитарным грузом из нашего региона.

Также в течение всего праздника на улице работала выставка техники Главного управления МЧС России по Мурманской области и Управления Росгвардии региона.

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