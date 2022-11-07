Производительность в тренде. Предприятия Заполярья мотивируют на результат

«Печенгастрой» в этом году присоединилась к нацпроекту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На фоне достаточно медийных национальных проектов, например, «Демография» и «Здравоохранение», - «Производительность труда» отчасти кажется не публичным. Но важность его сложно переоценить, особенно на фоне давления антироссийских санкций. Рассказываем, в чем его суть, и как он работает в Мурманской области.

Бодрый старт

Если коротко описать суть этого нацпроекта, то он призван обеспечить 5%-й ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей. На данный момент к участию в нем присоединилось 13 предприятий из разных отраслей. Причем сразу семь – в этом году.

- Шесть организаций при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда на своих площадках внедряют основы бережливого производства. Обучение персонала – один из важнейших инструментов достижения целей компаний. Так, в рамках адресной поддержки, экспертами Федерального и Регионального центров компетенций инструментам повышения производительности труда обучены 221 сотрудник предприятий-участников и представитель региональной команды. За время участия Мурманской области в нацпроекте по федеральной программе «Лидеры производительности» прошли обучение 28 руководителей региональных предприятий-участников нацпроекта. Программа нацелена на формирование системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда в условиях современного рынка, - сообщила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

Сохранить традиции и модернизировать

Если рассматривать проект на конкретных примерах, то его участником стало одно из старейших предприятий областного центра - Мурманский тарный комбинат, история которого ведется с 1932 года. Реализация пилотного проекта по улучшениям показателей при поддержке экспертов Регионального центра компетенций стартовала здесь в апреле 2022 года. Для мероприятий по улучшению выбрали поток на линии по выпуску металлической упаковки (банка Maitre) на площадке жестяно-баночной фабрики.

За короткий срок благодаря нацпроекту удалось сократить время протекания процесса производства металлической упаковки на 53%, объем незавершенного производства фабрики на - 21%, увеличена средняя выработка банки Maitre в смену на 91%, снижен уровень технологических потерь на 37,5%.

- Комбинат меняется. Видна заинтересованность в улучшениях. Уверена, что у команды получится масштабировать полученные знания и на другие участки производства, – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

- Такие результаты позволят нам и в будущем обеспечить стабильность рабочих мест, рост количества рабочих мест, а также повысить конкурентоспособность своей продукции, – поделилась уверенностью генеральный директор АО «МТК» Екатерина Голоенко.

Комфортнее условия труда, больше прибыль

Еще одним участником проекта стал Оленегорский механический завод.

- Здесь в рамках нацпроекта успешно реализуется концепция бережливого производства. Итогом стало сокращение времени изготовления продукции и создание еще более комфортных условий труда. Отмечу, что доходы предприятия растут. Бережливое производство показывает свою эффективность на уже давно существующих предприятиях, поэтому мы внедряем его как в социальную, так и в промышленную сферу, — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За счет переформатирования процессов, устранения потерь, сбалансированной загрузки работников и оборудования удалось увеличить производство пневмоцилиндров. Время изготовления одного изделия сократилось в 2,5 раза, при этом выработка в расчете на одного сотрудника выросла в 3 раза.

Летом 2022 года к нацпроекту подключилась компания «Хлебопек».

«Хлебопек» будет работать над линией по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий. Фото: Правительство Мурманской области

- Пилотным потоком выбрана линия по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий. На данном потоке в течении шести месяцев проект будет реализовываться рабочей группой предприятия совместно с экспертами РЦК, после чего мы сможем увидеть первые изменения на предприятии, – отметила руководитель Регионального центра компетенций Елена Григорьева.

В сентябре список участников пополнился предприятием «Печенгастрой». Оно приступит к работе по диагностике пилотного потока, в качестве которого был выбран ремонт шаровой мельницы. Рабочая группа прошла обучение инструментам бережливого производства: «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшениям», «Производственный анализ», «Картирование» и «5С на производстве».

СПРАВКА «КП»

Как принять участие

В Мурманской области реализация федерального проекта «Производительность труда» идет с 2021 года, разработаны региональные программы «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда (Мурманская область)».

Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф, кликнув на кнопку «Стать участником». По всем вопросам участия в нацпроекте можно обратиться к сотрудникам Регионального центра компетенций и министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по телефонам: 451-085, 486-314, 486-495.

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