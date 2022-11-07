Старт дан! Кировск первым в России открыл горнолыжный сезон

В предыдущем сезоне на горнолыжном курорте Кировска побывали более 268 тысяч гостей. Фото: Валентин Жиганов

Пока в других регионах с нетерпением ждут первого снега, жители и гости Мурманской области уже вовсю рассекают на лыжах, покоряя склоны Хибин. 6 ноября в Кировске на северном склоне курорта «Большой Вудъявр» торжественно открыли новый горнолыжный сезон!

Современная горно-спортивная инфраструктура в Хибинах появляется благодаря инвестициям компании «ФосАгро». Фото: Валентин Жиганов

Бьем рекорды

Множество любителей зимнего спорта собралось у подножия гор, чтобы наконец опробовать заснеженные трассы. Хорошим настроением гостей заряжала музыкальная программа от диджеев Габура и МС Лодосса, а также концерт творческих коллективов.

Город горняков стал первым местом в России, где открылся сезон лыж и сноубордов. Вторая очередь системы оснежения позволила сделать это на пару недель раньше, чем обычно. Такая современная горно-спортивная инфраструктура в Хибинах развивается благодаря инвестициям компании «ФосАгро» и поддержке федеральных и региональных властей.

- Десять лет назад, когда руководство компании «ФосАгро» приняло принципиальное решение о начале масштабных инвестиций в туристическую и горнолыжную инфраструктуру Кировска, мы говорили о том, что создаем здесь дополнительный источник благополучия для населения города. Сегодня, когда мы первыми в России даем старт горнолыжному сезону, эти цели реализовались, - отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. - «Большой Вудъявр» является для компании ключевым объектом социальных инвестиций. Целый ряд новых проектов находится в разработке.

«Большой Вудъявр» давно стал точкой притяжения туристов - и неспроста. Сезон катания здесь – самый продолжительный среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских горнолыжных курортов, он длится целых восемь месяцев в году. Благодаря этому популярность курорта у любителей горных лыж с каждым годом растет. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.

Сезон катаний на "Большом Вудъявре" - один из самых продолжительных. Фото: Валентин Жиганов

В день торжественного открытия горнолыжного сезона на «БигВуд» приехал покататься и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что искусственный снег позволяет добиваться рекордов по продолжительности работы склонов.

- Я рад всех вас видеть в замечательном городе. Обычно горнолыжники готовятся к сезону только в декабре, но не в Мурманской области. Уже сегодня мы открываем новый сезон. Благодаря новой системе оснежения лыжники смогут добиваться новых рекордов. Все это благодаря совместным усилиям с нашими партнерами, друзьями — компанией «ФосАгро» и федеральном правительством. Я всех поздравляю с этим праздником спорта! Катайтесь на лыжах, дышите этим замечательным воздухом, будьте здоровы и счастливы! На Севере — жить! – поприветствовал северян глава региона.

Компанию губернатору составил телеведущий Андрей Малахов, который тоже не забыл поздравить земляков с новым сезоном катаний.

На "Большом Вудъявре" собралось много гостей. Фото: Валентин Жиганов

Нет предела совершенству

От имени федеральных структур, принимавших участие в развитии инфраструктуры хибинского горно-спортивного кластера, участников праздника поприветствовал директор Блока городских решений и развития моногородов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Кирилл Малянов. Он впервые приехал в Кировск и уже решил, что обязательно посетит его еще раз.

- Хочу по-настоящему окунуться в красоту северной природы и как следует покататься на лыжах. Пожелаю, чтобы с каждым годом горнолыжный комплекс и сам город становились лучше, удобнее, привлекательнее, - отметил он.

В преддверие горнолыжного сезона 2022-2023 на курорте «Большой Вудъявр» провели значительные подготовительные работы. Так, за лето здесь смонтировали вторую очередь системы искусственного снегообразования. Помимо этого, установили дополнительные линии освещения на ряде горнолыжных маршрутов, а также благоустроили территории выката на северном склоне. Благоустройство затронуло парковку, зону апре-ски и центральную площадь курорта. Здесь же появились новые сервисные зоны для хранения инвентаря и продажи аксессуаров и сувенирной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru