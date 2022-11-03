Жители Мурманской области могут использовать электронный сертификат ТСР на приобретение средства реабилитации

«КП» и ФСС провели круглый стол на тему «Электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жизнь россиян все увереннее обретает виртуальные черты, и цифровизация помогает быстрее и проще решать многие вопросы. О том, как сервисы улучшают нашу жизнь, и о других актуальных вопросах говорили участники круглого стола «Электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории», который провели Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования и «Комсомольская правда»-Мурманск».

Из чуть более 280 тысяч застрахованных работающих жителей Заполярья порядка 60 тысяч работают на производстве с вредными и/или опасными факторами, а, значит, сталкиваются с риском ухудшения здоровья.

Заместитель управляющего региональным отделением ФСС РФ Елена Трунова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального ФСС Елена Мегрелидзе, в 2022 году произошло уже 133 несчастных случая на рабочих местах, в том числе 4 смертельных и 12 тяжелых. Чаще всего северяне страдают, падая с высоты или взаимодействуя с движущимися элементами, а самые опасные сферы работы – морское судоходство, горнодобывающая отрасль, строительство и ЖКХ.

- Главная причина несчастных случаев на производстве – это личная неосторожность, порядка 40%. Еще 17% - это неудовлетворительная организация производства, 15% - нарушение требований безопасности, 10% - неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений, - отметила Елена Мегрелидзе.

Средняя стоимость реабилитации одного пострадавшего после тяжелого несчастного случая в условиях стационара составляет 92,8 тысячи рублей, а расходы на лечение тех, кто получил тяжелые травмы, - 2,85 миллиона рублей.

Важное направление в работе ФСС - санаторно-курортное лечение льготников.

Председатель Североморского общества инвалидов Анна Зорина обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды при приобретении спецсредств. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- В 2022 году лимиты бюджетных ассигнований доведены на 23,5 миллиона рублей, в том числе 22,9 миллиона – на санаторно-курортное лечение. 269 путевок были выделены в учреждения Мурманской области, еще 100 – на Кавказские Минеральные воды, 307 – на Черноморское побережье, 70 – в среднюю полосу, - рассказала руководитель группы по обеспечению санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан Лариса Петрова.

При этом северян – получателей такой услуги, призвали ответственнее относиться к путевкам, и если по какой-то причине поездка не складывается, то надо возвращать путевку в ФСС, чтобы лечение могли получить другие.

Широкое обсуждение вызвала тема электронного сертификата ТСР (технические средства реабилитации. – Ред.) – электронной записи в реестре, которая привязывается к банковской карте «Мир» застрахованного. На ней резервируется сумма, которую можно потратить на приобретение реабилитационных изделий. Ежегодно ими снабжаются почти 5 тысяч инвалидов в Мурманской области.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального ФСС Елена Мегрелидзе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Только в 2022 году ФСС исполнил 10 тысяч заявок на сумму 194,6 миллиона рублей, из которых 78,2 миллиона были выделены на компенсацию расходов, - сообщила главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Ольга Николаева.

Благодаря электронному сертификату ТСР, можно купить как специальные подгузники для детей или взрослых, так и другие средства, например, инвалидную коляску.

- К сожалению, северяне, особенно люди в возрасте, еще не так активно пользуются сертификатами, как нам бы того хотелось, хотя это очень удобная схема. Мы призываем обратить на нее внимание и активнее использовать, - обратилась к жителям региона заместитель управляющего региональным отделением ФСС РФ Елена Трунова.

О том, как сервисы улучшают нашу жизнь, и о других актуальных вопросах говорили участники круглого стола. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Участие в круглом столе приняли представители общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам. Так, председатель Североморского общества инвалидов Анна Зорина обратила внимание на то, что отдельные средства реабилитации изготавливаются индивидуально, и суммы, выделяемой на их приобретение, не всегда достаточно. Как добавила Елена Трунова, для того, чтобы работа в этом направлении стала прозрачнее и удобнее, а также, чтобы обезопасить закупочный процесс от недобросовестных компаний, нужны изменения в Федеральном законе № 44. И ФСС ведет активную работу в этом направлении, главное, чтобы разумные предложения были услышаны законотворческой властью. Северяне - представители общественных организаций - выразили готовность сотрудничать с Фондом по этому вопросу, - ведь они не на бумаге, а на практике знают все подводные камни.

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