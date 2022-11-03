Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» открывает сезон

В преддверие горнолыжного сезона 2022- 2023 на «Большом Вудъявре» был проведен значительный объем подготовительных работ. Фото: ГК «Большой Вудъявр»

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» является одним из ключевых туристических объектов Мурманской области. Сезон трассового катания здесь является самым продолжительным среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских горнолыжных курортов и длится 8 месяцев в году. Благодаря этому популярность курорта у любителей горных лыж с каждым годом растет. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей, а в период с ноября по июнь – более 285 тысяч. Во многом этому способствует и современная инфраструктура курорта, в развитие которой значительные инвестиции направляет компания «ФосАгро».

Трассы «Большого Вудъявра» общей протяженностью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр, Горнолыжный комплекс оснащен современными подъемниками разных типов - гондольно-кресельным, кресельным, бугельным, а также крытым ленточным. В прошлом году «Большой Вудъявр» пополнился еще одним уникальным объектом – панорамным комплексом «Плато».

«Плато» - самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Подобных инженерных разработок и оригинальных архитектурных решений в нашей стране еще не применялось. В прошлом сезоне новый панорамный комплекс посетило свыше 54 тысяч гостей.

Помимо первых спусков с хибинских склонов в программе открытия сезона на «БугВуде» - яркие выступления творческих коллективов и гастрономический фестиваль, гостям которого будут предложены блюда северной кухни. Фото: ПАО "ФосАгро"

В преддверие горнолыжного сезона 2022- 2023 на «Большом Вудъявре» был проведен значительный объем подготовительных работ. В частности, за лето здесь была смонтирована вторая очередь системы искусственного снегообразования. Помимо этого, были установлены дополнительные линии освещения на ряде горнолыжных маршрутов, а также выполнено благоустройство территории выката на северном склоне. Оно затронуло парковку, зону апре-ски и центральную площадь курорта. Здесь же появились новые сервисные зоны: для хранения инвентаря и продажи аксессуаров и сувенирной продукции.

Помимо первых спусков с хибинских склонов в программе открытия сезона на «БугВуде» - яркие выступления творческих коллективов и гастрономический фестиваль, гостям которого будут предложены блюда северной кухни.

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