Сложно не заметить: Как нацпроекты меняют жизнь северян

Федеральные программы меняют жизнь абсолютно каждой семьи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Национальные проекты работают в нашей стране уже не первый год, часто бывают на слуху, но…

- И что это за проекты? Бумажки да планы? Это же только для чиновников работа, а простым людям что с того? – говорит моя знакомая, которую я спрашиваю, знает ли она что-то про нацпроекты.

Это заставило задуматься и задать аналогичный вопрос и другим северянам. И оказалось, что далеко не все понимают, как многое меняется в их жизнь благодаря федеральным и региональным программам. Что ж, показываем на примере абстрактной семьи – родителей Ирины и Дмитрия, сына Коли, бабушки Оли и дедушки Саши.

Представим, что случилась радость, влюбленные Ирина и Дмитрий создали семью, и на свет появился Коля. Малыш подрос, и пора идти в садик. Сейчас для многих родителей этот процесс уже не представляет проблемы, а ведь еще недавно ситуация была иная – мест в дошкольных учреждениях не хватало, были очереди. Некоторые мамы не могли выйти на работу, потому что ждали место в группах. Например, остро стоял этот вопрос в Североморске. По нацпроекту «Демография» в стране стали строить новые детсады. Уже сданы и работают объекты в Мурмашах, Североморске, Мурманске, Полярном и т. д. Проблема с очередями решена.

Медицина становится доступнее и в больших городах, и в небольших населенных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, пока Ирина была в положении, она получала социальные выплаты. Да и когда родился Коля, государство помогало рублем.

Малыш подрос, и он уже не детсадовец, а школьник. И, конечно, родителям хочется, чтобы он получил лучшее образование. По нацпроекту «Образование» в Мурманской области строят современные школы, которые не только красиво выглядят, но и оснащены по последнему слову техники. Так, в Североморске открылась школа на 1200 мест, до этого такие учебные заведения в Заполярье не строили порядка 30 лет. Коля не просто будет учиться в красивом новом здании с окнами, которые не пропускают холод, теплым фасадом и современной системой отопления, которая создает комфортную температуру в помещениях. Кроме того,мальчик будет получать и качественное образование. Причем, если захотят он и его родители, то и профильное, ведь в школах Заполярья открываются «тематические» классы: медицинские, транспортно-логистические, судоремонтные и т. д.

У Ирины есть сестра Ксения, которая вместе с мужем мечтают о ребенке, но долгожданная беременность не наступает. Раньше такой семье как приговор прозвучал бы диагноз «бесплодие», но в наши дни по нацпроекту «Демография» можно бесплатно сделать процедуру ЭКО. Основанием для нее по полису ОМС может служить бесплодие, не поддающееся лечению, или наличие медицинских диагнозов, при которых наступление беременности невозможно без использования ЭКО. Тысячи семей уже получили такую медицинскую помощь и познали счастье быть родителями. Ксении даже не надо ехать на процедуры в другие города, например, в Санкт-Петербург, - в Мурманске на базе областного перинатального Центра открылся филиал Санкт-Петербургского Центра репродуктивных технологий «Эмбрилайф».

Чтобы под колесами было гладко, в Заполярье каждый сезон ремонтируют десятки километров дорог. Фото: Правительство Мурманской области

Наша семья выходит на прогулку, но, пройдя всего пару шагов от дома, бабушка Оля вдруг морщит нос – на площадке с контейнерами разбросан мусор, а сами баки давно переполнены. Чтобы такая картина не представала перед глазами северян, в Заполярье проводят «мусорную реформу» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Например, поставлена задача, чтобы 100% мусора в регионе сортировалось, и в 2 раза меньше твердых коммунальных отходов отправлялось на полигоны.

Ирина и Дмитрий решили всей семьей съездить в отпуск на машине. В планах у них - сначала попутешествовать по Кольскому полуострову, а затем поехать в Санкт-Петербург. Северяне раньше не обращали внимание, как интересна малая родина для отдыха. Чтобы увидеть пустыню, не обязательно ехать в Египет, есть Кузомень. В Хибинах можно кататься на лыжах и сноуборде. Внутренний туризм в России развивается благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Мурманской области этой сфере услуг уделяют все больше и больше внимания. Гиды проходят сертификацию, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным. Строятся новые гостиницы, кемпинги, даже в тех местах, где раньше можно было переночевать только в палатке, например, на полуостровах Средний и Рыбачий. Развивается инфраструктура – тот же придорожный сервис.

Хорошо отдохнуть можно и на малой Родине. Хибины ждут! Фото: Антон ЗАБИРОВ

А чтобы легко было доехать до места отдыха, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют дорожные артерии между населенными пунктами Кольского полуострова и в самих городах, поселках и селах.

Например, в этом году был отремонтирован участок дороги «Умба – Кандалакша» и автоподъезд к Кандалакше, приводятся в порядок дороги Североморск - Североморск-3, Кола – Мурмаши.

В жизни случаются разные ситуации. Увы, пока Ирина еще была в декрете, компания, в которой работал Дмитрий, закрылась, и он временно остался без работы. Но борьба с безработицей – это часть проекта «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». По нему, например, молодые мамы могут переобучиться на другую профессию.

В Мурманской области уровень регистрируемой безработицы уже снизился в 1,6 раза. Сейчас такой статус имеют 3396 северян, тогда как служба занятости может предложить почти 27 тысяч вакансий.

Нацпроекты - это новые школы и детские сады. Фото: Правительство Мурманской области

- Позитивную динамику обеспечил комплекс мер, реализованный на территории региона в рамках федеральных и региональных проектов. Трудоустройству северян содействовала региональная программа «Работа рядом», которая позволила дополнительно создать большое количество рабочих мест. Так, за отчетный период в рамках программы было трудоустроено более 700 безработных северян, – рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Дмитрий после закрытия своей компании решил заняться бизнесом. В этой сфере помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»: это и поддержка самозанятых, и начинающих предпринимателей. В Мурманской области таких «спасательных кругов» для бизнеса становится все больше, например, «Губернаторский стартап» или преференции для резидентов Арктической зоны РФ.

Ирина, Дмитрий, Коля и другие родственники каждый раз стараются так планировать свои выходные, чтобы весело и интересно провести время. И тут работает нацпроект «Культура». По нему, в частности, открываются модельные библиотеки, где можно не только взять книгу, но и всей семьей поучаствовать в каком-то мероприятии, посмотреть фильм, принять участие в игре. Бабушка Оля и дедушка Саша с удовольствием посещают Мурманский областной драмтеатр, в реконструкции которого были задействованы федеральные деньги. А еще - областную филармонию, где есть виртуальный концертный зал, благодаря которому ради выступления виртуозов музыки не обязательно ехать в ту же Москву.

Малый и средний бизнес тоже может рассчитывать на федеральную поддержку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не бывает людей, которые не болеют. Вот и в семье наших героев случаются недуги. Бабушка Оля любит ездить к подругам, которые живут в разных городах Мурманской области, в том числе и в небольших, отдаленных населенных пунктах. Ситуация с медициной в таких уголках Кольского полуострова улучшается. Например, строятся фельдшерско-акушерские пункты, чтобы местные жители быстрее получали нужную помощь на местах. Из разных городов запускаются медицинские шаттлы, например, из Видяево в Кольскую ЦРБ. Все - ради того, чтобы северянам было удобнее добираться до специалистов, в том числе и узких.

По нацпроекту «Здравоохранение» пациентам с определенными болезнями выделяются бесплатные препараты, больницы оснащаются современным оборудованием.

Нам только кажется, что национальные проекты – это что-то далекое. На самом деле они присутствуют в нашей жизни каждый день. И, что самое важное, меняют ее к лучшему.

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