Главное – вовремя обнаружить

Рак находится на втором месте в списке причин смерти северян (на первом – болезни системы кровообращения). Фото: Василий Вахрин

Если мы спросим, как часто вы проверяете свой организм на новообразования, то многие – мы уверены – задумаются даже не над тем, регулярно ли это делается, а над тем, как именно это делается. Как можно выявить смертельно опасную болезнь без симптомов – атеросклероз – мы уже рассказали. А в этот раз расскажем про другой опасный недуг, который тоже может не проявлять себя, пока не дойдет до последней стадии, - онкологию.

Рак находится на втором месте в списке причин смерти северян (на первом – болезни системы кровообращения). Онкология ежегодно уносит жизни почти 200 человек на 100 тысяч населения в Мурманской области.

Как отмечает руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, рак первой- второй стадии лечится очень хорошо, излечиваемость некоторых видов опухолей составляет 97%. Главное здесь – не упустить время и выявить болезнь, пока она не стала прогрессировать. И под эту цель заточен федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение», в Мурманской области также действует региональная одноименная программа.

Одна из ее важных задач – улучшить выявляемость новообразований на ранних стадиях. Если сейчас она составляет порядка 56%, то к 2024 году должна составить около 63% - 70%. Также, как отметили в миндздраве Мурманской области, еще одна задача – увеличить продолжительность жизни онкобольных за счет оказания качественной медицинской помощи до 78 лет и одновременно снизить смертность от онкологических заболеваний.

- Наши специалисты ежегодно проводят более 2200 операций, 400 из которых - с применением видеоассистрированных методик. Более 600 пациентов прошли фотодинамическую терапию. Также в онкодиспансере стал доступен новый вид операций - наши врачи-эндоскописты научились удалять опухоль на слизистой толстого кишечника. Для Заполярья такая процедура уникальна. Она не только позволяет эффективно бороться с новообразованиями, но и доставляет меньше неудобств пациенту.

Кроме того, мы разрабатываем технологии, которые позволят получать оперативное лечение на наших базах. В сентябре месяце мы планируем запустить установки гамма-детекторов для открытых операций на молочной железе совместно с Мурманской областной клинической больницей, - сообщил главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Заполярье началась реконструкция этого медучреждения.

КОНКРЕТНО

Что расскажут числа

В 2021 году в Мурманской области выявили 3288 случаев злокачественных новообразований.

- Из них более 25% относятся к поражению органов пищеварения, лидируют новообразования ободочной кишки (244 случая), прямой кишки (195 случаев), желудка (152 случая) и поджелудочной железы (126 случаев). Отмечается не только высокая заболеваемость в этой группе, но и смертность, которая в Мурманской области занимает первое место среди других локализаций и составляет 42% среди впервые выявленных злокачественных новообразований в 2021 году, - сообщил главный онколог министерства здравоохранения Мурманской области Александр Давыденков.

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