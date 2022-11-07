В библиотеке веселее, чем на дискотеке

Модельная библиотека - это уже не только про чтение. Фото: Правительство Мурманской области

«Давай на выходных сходим куда-нибудь, культурно проведем время» - это фраза не про скуку. Прошли времена, когда одно предложение посетить библиотеку или дом культуры могло вызвать смех и возражение: «А что там делать?». Благодаря нацпроекту «Культура», привычные нам места стали гораздо интереснее.

1,06 миллиарда рублей – таков объем финансирования обновления учреждений культуры в Мурманской области за 2022 год. Как отмечает губернатор Андрей Чибис, это на 70% больше показателя за 2021-й. 87,23 миллиона регион получил из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Сумма из консолидированного бюджета позволяет провести 110 мероприятий. В прошлом году Заполярье показало стопроцентный результат по выполнению нацпроекта.

- Благодаря национальному проекту, 2022-й год стал для культуры Мурманской области одним из самых успешных периодов по улучшению качества материально-технической базы организаций. Это - планомерная и системная работа по модернизации учреждений культуры, адаптации их к актуальным запросам и интересам молодого поколения, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Что же это – модернизация? Яркий пример – модельные библиотеки. Раньше в библиотеку ходили только взять книгу или посидеть в зале в поисках нужной информации. Реже в книжных храмах проводились какие-то мероприятия, но они, будем честными, часто собирали не много гостей. Но теперь все изменилось. Еще в 2019 году на базе информационного интеллект-центра центральной городской библиотеки в Мурманске заработала первая в стране «модельная» библиотека. До конца года таких будет - 19 в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Ковдорском округе, ЗАТО Александровск и т. д.

В детских модельных библиотеках можно не только читать. В них есть живые уголки, игровые площадки, удобные кресла и зоны для отдыха, даже иногда - кафе. В отдельных библиотеках есть роботы и средства виртуальной! реальности. Словом, все условия, чтобы молодежь в любую погоду могла прийти в уютное помещение и провести время с пользой и весело - там, а не на улице.

По нацпроекту «Культура» в Кировске в 2022 году открыли виртуальный концертный зал, всего таких в Мурманской области восемь, чтобы северяне, не покидая свои города, могли посещать выступления именитых музыкантов. Например, когда в Мурманск приезжают такие глыбы, как Валерий Гергиев, трансляция концерта идет и по другим муниципалитетам (именно в Мурманской областной филармонии был открыт первый в регионе виртуальный концертный зал).

Также благодаря нацпроекту и финансированию из регионального бюджета в Заполярье идут 16 «культурных» строек и капремонтов. Например, в Зареченске преображается культурно-досуговый центр «Космос», а в Ковдоре – детская школа искусств и детская художественная школа.

Шагать в ногу со временем – это не только построить красивые здания и начинить их по последнему слову. В первую очередь культура – это люди. И для них по программе «Творческие люди» (читайте «Конкретно») проходят мастер-классы для повышения квалификации.

С каждым годом Заполярье все ближе к цели – сделать учреждения культуры местами, куда приходят не случайно, а целенаправленно и часто. Чтобы здесь люди не просто могли послушать музыку или почитать книгу, но и нарисовать картину, провести целый день на празднике и, самое главное, идти к искусству вместе с другими северянами.

КОНКРЕТНО

Нацпроект «Культура» в Мурманской области – это программы:

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»;

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)».

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