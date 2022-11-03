В Полярном подвели итоги фестиваля «Музеи открывают города»

В течение трех дней, с 28 по 30 октября, в историко-краеведческом музее Полярного проходили мероприятия фестиваля «Музеи открывают города». Фото: Жежель Анна Вячеславовна

В течение трех дней, с 28 по 30 октября, в историко-краеведческом музее Полярного проходили мероприятия фестиваля «Музеи открывают города». Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, объединил музейщиков из закрытых территорий 11-ти городов России – Красноярского края, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Томской, Пензенской и Московской областей.

За два профессиональных дня музейщики презентовали свои лучшие проекты, делились опытом и советами по их реализации. Одним из экспертов и модератором фестиваля стал Антон Лагутин, исполнительный директор делового клуба «Наследие и экономика», член Международного совета музеев (ИКОМ). Как отметил Антон Борисович: закрытый город – это наша уникальность, ведь все «тайное» притягивает.

За два профессиональных дня музейщики презентовали свои лучшие проекты, делились опытом и советами по их реализации. Фото: Жежель Анна Вячеславовна

Свой опыт вовлечения жителей ЗАТО в музейную деятельность представил Виктор Кладов, заместитель директора по научной работе Пензенского краеведческого музея. Свой профессиональный путь Виктор Юрьевич начинал в музее ЗАТО Заречный, где реализовал несколько ярких проектов. По его словам, каждый из городов - участников фестиваля обладает уникальными наработками изучения исторического наследия, отражающего специфику территории. Так, музейные учреждения Новоуральска и Лесного успешно работают с цифровой средой, г. Северск реализует высочайшего уровня грантовые проекты – выставочные, мультимедийные, в жанре документального спектакля. Сильная сторона МВЦ Заречного Пензенской области – богатый опыт работы с местным сообществом, истории вовлечения зареченцев в совместное изучение и репрезентацию наследия музейными средствами. Неудивительно, что накопленный музейщиками «закрытых» городов опыт в наши дни очень востребован и изучается на уровне руководства РФ.

Фото: Жежель Анна Вячеславовна

Профессиональными наработками с коллегами поделилась Анна Михайлова – один из ведущих специалистов в сфере развития цифрового пространства учреждений культуры, директор АНО «Идеи для музеев». Анна провела мастер-класс по изучению посетительского опыта и секционную лекцию на тему «Цифровые спецпроекты в музее».

В период работы фестиваля, 29 октября, коллеги из городов ЗАТО через мастер-классы, интерактивные программы, виртуальные экскурсии познакомили посетителей музея со спецификой своих территорий и своей работы.

Фото: Жежель Анна Вячеславовна

- Хочется верить, что наш фестиваль «Музеи открывают города» стал импульсом к яркому сотрудничеству, совместным идеям и интересным проектам, - отметила Анастасия Князева, руководитель проекта «Музеи открывают города». – Очень радует, что у нас появились новые друзья-партнеры - от Заречного Пензенской области до Железногорска Красноярского края.

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