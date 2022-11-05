Вызов принят! Антироссийские санкции не потопили экономику Мурманской области

Несмотря на сложные времена, предпринимателям помогают открывать в Заполярье новые кафе и гостиницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика России за короткий период испытала на себе сразу два серьезных удара – из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций в связи с событиями на Украине. Мурманская область, несмотря на эти вызовы, сохранила рост по ряду ключевых направлений. В том числе благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а также ряда других нацпроектов.

Беспрецедентное давление

- В марте экономика региона столкнулась с существенными изменениями внешних условий, трансформацией логистических цепочек и ужесточением денежной кредитной политики. Нагрузка на экономику привела к сдвигу вправо крупных экспортно ориентированных инвестиционных проектов, появлению узких мест в предложениях по приобретению и поставке оборудования и комплектующих, ограничению экспортных поставок, некоторых видов продукции, проблемам с оплатой российских товаров внешними покупателями, - рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. – Но по итогам восьми месяцев Мурманская область показала устойчивость перед глобальными вызовами. Сохраняется рост промышленного и обрабатывающего производств, сферы энергетики, инвестиций, работы портов и терминалов. Все ключевые производства региона сегодня работают в штатном режиме. Предприятия перестраивают свои производственные программы под потребности внутреннего рынка. Впоследствие это поможет переориентировать на внутренний рынок производство некоторых других видов продукции. Налаживаются новые кооперационные связи с дружественными странами. Многие инвестиционные проекты направлены на развитие этих новых логистических цепочек.

В марте 2022 года на фоне антироссийских санкций был утвержден план первоочередных мер по обеспечению устойчивости развития экономики Мурманской области, в который вошло 55 дополнительных мероприятий на общую сумму в миллиард рублей. С этой даты 418 субъектов бизнеса получили поддержку по семи направлениям (смотрите «Конкретно»).

Фото: Правительство Мурманской области

Стало больше!

Благодаря трансформации существующих мер поддержки и появлению новых, в Заполярье увеличилось число предпринимателей. Так, по последним данным, численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет 94,3 тысячи человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 11 тысяч человек. Также стало больше и самих компаний: сейчас их 24,4 тысячи, а год назад было 23,8 тысячи.

- Одним из факторов беспрецедентного роста стало продление мер по максимальному снижению ставок уплаты налога по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений – 1% по группе «Доходы» и 5%, если применяется система «Доходы минус расходы». Такой мерой поддержки пользуются более 20 тысяч предпринимателей, - уточнила профильный министр. – Также существенной поддержкой стали микрозаймы. Учитывая сложности с получением банковских кредитов и беспрецедентного роста ставок на банковские услуги, Фонд развития малого и среднего предпринимательства (ФОРМАП. – Ред.) в оперативном режиме обновил условия по всей линейке льготных займов и снизил проценты. В настоящее время проценты варьируются от 4 до 10 в зависимости от приоритета проекта. Всего выдано уже 298 микрозаймов на сумму 528,49 миллиона рублей.

Благодаря микрозаймам, даже в трудное время в Заполярье стали открываться новые кафе, гостиницы, спортивно-оздоровительные центры и комплексы по рыборазведению. Также ФОРМАП оказывает предпринимателям гарантийную поддержку, учитывая сложности с залоговым финансированием. За 9 месяцев 2022 года было предоставлено 29 поручительств на общую сумму 181 миллион рублей, что позволило привлечь свыше 400 миллионов рублей на кредиты для бизнеса.

Рука помощи

Одной из самых востребованных мер поддержки своего дела в Заполярье является «Губернаторский стартап». В 2022 году его объем увеличили до 60 миллионов рублей. В рамках первого этапа распределения средств весной этого года определили 29 победителей, общая сумма поддержки которых составила 26,9 миллиона рублей. 30 сентября завершился прием заявок в рамках второго этапа. По ряду приоритетных категорий размер выплаты увеличили до 2 миллионов рублей, на такую сумму могут рассчитывать те, кто хочет вести бизнес на территориях моногородов, в приграничных и удаленных населенных пунктах, ЗАТО, бывшие военнослужащие - участники спецоперации и члены их семей, представители проектов по открытию аптек в отдаленных населенных пунктах.

Три предпринимателя региона в этом году выиграли 2,6 миллиона рублей в виде грантов на получение франшизы и запустили свои проекты. В 2022 году в Мурманской области сохранили все ярмарки: «Вкус Арктики», «На Севере – весна!», «На Севере – светло!», к Дню рыбака и к Дню молодежи. В них приняли участие 90 компаний, а число гостей составило порядка 35 тысяч человек.

- Для снижения нагрузки на предпринимателей было принято решение о моратории на повышение арендной платы за государственное имущество и пользование землями в государственной собственности. Плата сохранена на уровне 2021 года. Так как на сталепромышленную отрасль было оказано беспрецедентное давление, был введен инвестиционный налоговый вычет. В августе правительство Мурманской области и Ковдорский ГОК заключили специальный инвестиционный контракт на сумму более 100 миллиардов рублей. Также мы хотим поддержать предприятия, участвующие в национальном проекте «Производительность труда», у них тоже есть возможность получить вычет, - пояснила Татьяна Русскова.

Фото: Правительство Мурманской области

Также предприятия Мурманской области стали налаживать экспорт в дружественные страны, сейчас 20 таких стран активно взаимодействуют с нашими предприятиями, проходят международные выставки, например, в Бразилии. Состоялись бизнес-миссии в Эмиратах и Республике Беларусь, а также реверсные миссии в Армении, ДНР, Турции.

От металлургии до туризма

В 2022 году в Мурманской области в поддержку малого и среднего предпринимательства заработал Фонд развития промышленности, который получил 100 миллионов рублей из регионального бюджета и 86 миллионов рублей из федерального.

- В августе мы расширили возможности по региональной поддержке, в частности, увеличен размер займа на реализацию инвестиционных проектов до 40 миллионов рублей при условии, что только 20% проекта оплачивает заявитель. Одно предприятие уже получило такой вид помощи, три заявки находятся на рассмотрении. Изначально займы предоставлялись предприятиям пищевой отрасли, позже меры поддержки охватили и строительные организации. Федеральная поддержка также претерпела изменения, помимо гранта на уплату процентов теперь средства можно направить на пополнение оборотного капитала. Размер такой помощи составляет до 10 миллионов рублей по ставке 5%, - рассказала Татьяна Русскова.

По направлению «Обеспечение продовольственной безопасности» поддержка агропромышленного комплекса была увеличена почти в 2 раза за счет средств областного и федерального бюджетов и составила почти миллиард рублей. За 9 месяцев реализовали более 60 миллионов рублей, а в рамках антикризисного плана - почти 180 миллионов. Была увеличена ставка субсидии на приобретение кормов и выплату товаропроизводителям в сфере растениеводства, в том числе на выращивание промышленных сортов картофеля.

По направлению «Туризм» на развитие внутреннего и въездного туризма, экологически ответственного туризма и придорожного сервиса было направлено 54 миллиона рублей. В сфере экотуризма 5 проектов-победителей получили поддержку на 4 миллиона рублей, в сфере придорожного сервиса – 10 проектов на сумму 50 миллионов. Еще 7 компаний выиграли конкурс на создание модельных гостиниц, общий объем финансирования которого составил 100 миллионов рублей.

Поддержку агропромышленного комплекса в регионе увеличили почти в 2 раза. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

НА ЗАМЕТКУ

Сервисы для бизнеса

Чтобы предпринимателям было удобнее ориентироваться в новых условиях, для них были созданы два новых сервиса. Первый - сервис импортозамещения, второй – «Бизнес для бизнеса».

90 компаний приняли участие в региональных ярмарках в 2022 году. Фото: Мурманконгресс

КОНКРЕТНО

Направления антикризисного плана в Мурманской области

Поддержка предпринимательской инициативы;

промышленность и инвестиции;

импортозамещение;

обеспечение продовольственной безопасности;

туризм;

транспорт;

потребительский рынок.

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