Красиво и для пользы дела. Что такое благоустройство на конкретных примерах

В Алакуртти теперь есть современная площадка для занятий спортом. Фото: Минград Мурманской области

Один из самых наглядных национальных проектов по благоустройству – «Жилье и городская среда». Благодаря ему северяне не только переезжают в собственное жилье, приобретенное на выгодных условиях, и расселяется аварийное жилье, но и благоустраиваются общественные территории. Северяне такие изменения видят каждый год.

Скверы, набережные, парки, детские площадки, спортивные территории, - все это региональные задачи, которые поддерживают из центра. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустраивают 12 общественных пространств за счет консолидированного бюджета, продолжается реализация проектов - победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды 2020 и 2021 годов.

- В этом году на территории 25 муниципальных образований планируется обустроить 73 детских и спортивных комплекса, в том числе 6 - с инклюзивным оборудованием. 170 придомовых территорий полностью благоустроены, установлено 58 детских спортивных и игровых комплексов и реализовано 38 проектов в рамках инициативного бюджетирования, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Важное направление благоустройства - создание новых детских площадок и приведение в порядок старых. Фото: Минград Мурманской области

Так, в Мурманске благодаря нацпроекту создали зону отдыха у озера Среднее. Теперь здесь есть тропа для прогулок с деревянным настилом, удобные скамейки, большая детская площадка с современным оборудованием и травмобезопасным покрытием, смонтировано освещение, оборудованы туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Алакуртти теперь есть современная зона для занятий спортом в любое удобное время. На площадке установлены уличные тренажеры, подходящие для жителей разного возраста и уровня подготовки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ограждением для командных игр (мини-футбол, баскетбол). На всей территории спортивного объекта уложено качественное травмобезопасное покрытие.

В Кировске благоустраивают сквер у горбольницы, в Североморске сооружают скейт-парк (самый большой скейт-парк в области открыли в этом году в Мурманске, еще две такие же спортивные зоны сделали в Кировске и Заозерске).

В 2023 году стартуют два интересных проекта - победители Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения»: «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске и «Ковдорский магнит» в Ковдоре.

Гулять у озера Среднего в Мурманске стало комфортнее. Фото: Минград Мурманской области

С 2020 года в области реализуются проекты инициативного бюджетирования: муниципальным образованиям предоставляются субсидии из регионального бюджета на благоустройство территорий, создание комфортных условий в образовательных, социальных и культурных учреждениях, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов. Предлагаемые гражданами или общественными организациями проекты выносятся на обсуждение на сайты муниципальных образований, в соцсети и на портал «Наш Север».

- Инициативное бюджетирование очень важно для жителей нашего региона. Потому что средства бюджета направляются на решение задач и проблем, которые северяне определяют сами. Это помогает сформировать ответственность за развитие своего населенного пункта, – отметила профильный министр.

В 2022 году поддержку областного бюджета получили 54 проекта в 29 муниципальных образованиях: 20 из них - по благоустройству территорий; 17 проектов направлены на создание комфортных условий в образовательных, спортивных и культурных учреждениях с прилегающей территорией. В рамках оставшихся 17 проектов будут ремонтироваться входные группы и подъезды МКД.

В Долине Уюта в Мурманске открылась самая большая скейт-площадка в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области

В этом году реализованы 8 проектов: в Мончегорск поставлено оборудование для освещения лыжной трассы в районе улицы Нагорной, в Полярных Зорях демонтированы железобетонные конструкции в рамках проекта по приобретению и установке игровых комплексов на территории детского сада № 6; в Ковдоре заменили оконные блоки в Центре детского и юношеского творчества; в Алакуртти и Междуречье отремонтировали подъезды домов; в Туманном отремонтировали входные группы; в Ловозере для местного Дома культуры приобрели ростовых кукол, а в Туманном – оборудование.

Лидерами по благоустройству общественных территорий являются Апатиты, Полярные Зори, Североморск, Кола, Кандалакша, Гаджиево.

- Мы постоянно ведем мониторинг технической готовности объектов, находясь в прямом диалоге с руководителями муниципалитетов и подрядчиками, – подчеркнула Мария Гаврилова.

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