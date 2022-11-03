На Крайнем Севере – комфортно. В Заполярье возрождают жилищное строительство

В Заполярье растет число желающих жить в собственном доме. Фото: Александр ГЛУЗ

Заполярье всегда испытывало строителей на прочность: наш суровый климат, скалы, необходимость завозить многие материалы усложняли почти каждый проект. Но все же в регионе, пережившем строительный бум в советские годы, снова возрождают эти традиции. В том числе при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда».

Себестоимость квадратного метра в регионе высока, но все же жилищное строительство намерены реанимировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное - начать

В Мурманской области с 5 июля заработала государственная программа «Свой дом в Арктике», которая поможет стимулировать рынок строительства в Заполярье. В 2018 году произошло двукратное увеличение ввода индивидуального жилищного строительства, и на данный момент тенденция сохраняется, – все больше северян хотят жить не в квартире, а в собственном доме.

- Это - поддержка людей, чтобы не думали о переезде, а жили в Мурманской области. Она станет существенным фактором в выборе: купить дом за пределами региона, например, под Петербургом в «человейниках», как их называют, или построить свой дом в Мурманской области? Новые технологии позволяют комфортно обустроить жилье на Крайнем Севере. Это новый вектор развития жилищного строительства и жизни на Севере, - прокомментировал новую программу губернатор Андрей Чибис.

Перед стартом программы был проведен опрос, который показал: когда речь идет о собственном доме, северяне рассматривают покупку и готового строения, и домокомплекта, и строительство с нуля. Поэтому на эти три направления можно будет получить финансовую поддержку.

- Многодетные семьи смогут получить до 1,5 миллиона рублей в приоритетном порядке, остальные категории граждан – до миллиона рублей. Особое внимание будет уделено специалистам в актуальных для региона сферах (все это - социальные сферы: здравоохранение, образование, культура, спорт, традиционные для Мурманской области отрасли экономики, например, горно-металлургическая, рыбодобывающая и рыбообрабатывающая), а также дефицитным кадрам IT-сферы, строительной и инженерно-технической, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области, куратор программы «Свой дом в Арктике» Алексей Грачиков. – Мы провели анализ рынка индивидуальных жилых домов, сопутствующих ипотечных и кредитных продуктов и установили такие условия, чтобы для людей, которые не могут сделать последний шаг и принять решение о самостоятельном строительстве, это было ощутимым толчком, и они смогли бы без особой нагрузки на семейный бюджет приобрести свой дом.

Также к льготной категории программы отнесли военнослужащих, участвующих в СВО, мобилизованных и их семьи: они также могут рассчитывать на выплату в 1,5 миллиона рублей. Мера поддержки имеет ряд ограничений, так как рассчитана в первую очередь на тех северян, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но ограничен в финансах.

- Наша цель – помочь тем людям, затраты на строительство дома у которых сильно скажутся на семейном бюджете. Поэтому условия программы отсекают ту категорию северян, которая может безболезненно для себя построить дом. В частности, жилые помещения в собственности не должны превышать 40 квадратных метров жилой площади на каждого члена семьи, также в собственности должны находиться не более 1 здания с назначением «нежилое» (кроме гаражей). Еще одно ограничение - это наличие в собственности автомобиля с мощностью двигателя более 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 2 лет. Для многодетных семей – не более одного автомобиля с мощностью двигателя более 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 2 лет, - отметил Алексей Грачиков.

К слову, самым популярным районом для заявителей «Своего дома в Арктике» стал Кольский.

До 2024 года из «деревяшек» переселят 5435 северян. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на трудности

Также в Заполярье возрождают жилищное строительство, которое долгие годы было нерентабельным, а, значит, невыгодным для компаний. Насколько дорогое удовольствие построить дом в нашем регионе, покажем на примере домов на улице Бондарной, которые запланированы для переселения жителей Больничного городка в рамках его реновации.

- Обычно рельеф под будущий объект – это или скальные породы, или торфяники, которые не могут служить основанием для фундамента. Их выборка, взрыв пород влияют на стоимость. По последним расчетам, стоимость квадратного метра квартиры в доме на Бондарной составляет 120 тысяч рублей. В средней полосе себестоимость квадратного метра -70 тысяч рублей, а продажи – от 120 тысяч и выше. Высокая маржинальность обуславливает интерес застройщиков. К тому же у нас короткий сезон для работ, вести их в октябре, например, затратно из-за накладных расходов, например, необходимого прогрева фасада, - рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

При этом, несмотря на все трудности, на улице Павлова началось строительство первого дома в рамках реновации Больничного городка и первого микрорайона. Северяне заметили работу подрядчика на участке рядом с домами № 45 на улице Павлова и 13/39 на улице Чехова.

Еще два новых дома запланировано построить на улице Кирпичной, квартиры в них хотят предоставить учителям и врачам. Социальный проект может получить федеральную поддержку в виде арктической «Единой субсидии».

К 100-летию Мурманска, которое отметили в 2016 году, столицу Заполярья хотели избавить от «деревяшек». Однако задача оказалась слишком трудоемкой и затратной, поэтому выполняется до сих пор.

В 2022 и 2023 годах в Мурманской области из аварийного жилья расселят 2081 человека, потратив на эти цели 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном минстрое. 319 человек уже переехали в новые квартиры за минувшие девять месяцев этого года.

- В рамках программы до 2024 года необходимо расселить 300 аварийных многоквартирных домов общей площадью 96,58 тысячи квадратных метров, в которых зарегистрировано 5435 человек. С 2019 года уже расселено 2126 граждан из 42,5 тысячи квадратных метров. Продолжается строительство четырех многоквартирных домов, квартиры в которых также будут предоставлены гражданам из аварийного жилого фонда. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос и идет подготовка к возведению еще четырех многоэтажек, - пояснил Алексей Грачиков.

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