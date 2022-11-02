От пункта А до пункта Б

Дорожная кампания, несмотря на короткое лето, в Заполярье выполняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Мурманская область находится в числе отличников, не только выполняя план на год, но и захватывая часть работ от года наступающего.

В этом году в Заполярье тоже заскочили вперед.

- Работы со сроками реализации в 2023 - 2024 годах не носят сезонный характер, то есть могут выполняться как при минусовой температуре, так и при выпадении осадков. Речь идет о реконструкции автоподъезда к селу Териберка с 10 по 20 километры, капитальном ремонте автоподъезда к селу Териберка с 20 по 35 километры, реконструкции мостов через реки Эйнч и Кети. Опережающими темпами начали ремонтировать объекты 2023 года. Это автомобильные дороги Кола – Выходной и Кола – Зверосовхоз. На некоторых участках уже срезано существующее покрытие методом холодного фрезерования, выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с дальнейшим покрытием верхнего слоя толщиной 5 сантиметров, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Благодаря нацпроекту в этом году реконструировали участок автодороги Североморск – Североморск-3 протяженность семь километров. Автодорога связывает населенные пункты Щукозеро, Североморск и Североморск-3. В Мурманске сделали ремонт на 29 участках протяженностью 13,93 километра.

В 2022 года в рамках нацпроекта отремонтировали два моста. Фото: Минтранс Мурманской области

К слову, в рамках нацпроекта ремонтируют не только дороги, но и мосты.

- В 2022 году на автомобильном путепроводе, построенном в 1985 году через железную дорогу на участке автодороги Заполярный – Сальмиярви, специалисты выполнили конструкционный ремонт опор составами и системами внешнего армирования, обновили балки пролетного строения, заменили переходные плиты, переустроили мостовое полотно, - отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

На путепроводе появились новые опорные части, выполнены пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей, замена барьерного ограждения на современное металлическое, оцинкованное, сопряжение нового профиля дорожной одежды на путепроводе с дорожной одеждой на подходах.

Мостовое сооружение через реку Мартимъявр, расположенное на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС км (97+935), было построено в 1964 году управлением строительства «Севгидрострой». Полная длина моста составила 30,4 метра, ширина по свесам поперечин – 7,25 метра.

В рамках реконструкции объекта подрядчики выполнили работы по сооружению опор и отремонтировали пролетные строения, обустроили водоотвод, а также установили наружные сети. Кроме того, полностью завершено обустройство верхней дорожной одежды - как на мостовом сооружении, так и на подъездах к мосту.

Семикилометровый участок дороги Североморск - Североморск-3 теперь может похвастаться новым асфальтом. Фото: Минтранс Мурманской области

ПОДРОБНОСТИ

Как выбирают дороги, которые будут приводить в порядок?

Отвечает министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту, формируется и ежегодно корректируется по результатам оценки их технического состояния на основании инструментальной диагностики, с учетом категорийности и интенсивности движения, также учитываются следующие факторы:

автомобильные дороги, по состоянию которых есть обращения граждан, юридических лиц;

автомобильные дороги, имеющие социально-экономическое значение (обеспечивающие доступ к объектам здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты населения, объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта и т. п.), техническое состояние которых не отвечает нормативному, и есть техническая возможность провести ремонт;

пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги, среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока и другие.

Например, в жилом районе Росляково на улице Советской, кроме смены дорожного полотна и устройства новой ливневой канализации, требуется обязательное устройство тротуаров и освещения. В Ленинском округе Мурманска на проезде от улицы Александра Невского до улицы Кирпичной асфальтовой дороги никогда не было, на сегодняшний день покрытие на этом участке грунтовое.

При положительном решении о проведении ремонтных работ, будет заменена дорожная одежда, благоустроены тротуары и обустроенные карманы для автомобилей. Объект имеет важное социальное значение: дорога ведет к детской поликлинике № 5, рядом находятся музыкальная школа, общеобразовательная школа № 18 и строительный колледж.

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