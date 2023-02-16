Уникальная форма, книги и мопеды. Что можно увидеть в музее МВД Мурманской области

В музее МВД можно узнать о сотрудниках милиции, которые отличились на службе. Фото: Вероника Трофимова

Каждому человеку важно знать историю родного края, ведь это не только проявление уважения, но и возможность блеснуть своими знаниями в кругу друзей, продемонстрировав великолепную эрудицию.

С историей МВД Кольского полуострова предлагает ознакомиться музей истории органов внутренних дел Мурманской области, расположившийся по адресу: улица Дзержинского, 5, который посетила «Школа журналистики».

Ну что же? Вперед - за новыми знаниями! А поможет нам с этой задачей инспектор культурного центра Инна Олехова.

Музей состоит из двух залов - достаточно больших комнат с экспонатами. Здесь и форма милиции 1923 года, и портрет первого начальника отделения полиции Мурманской области Павла Ивановича Пушкина, которому на момент получения высокой должности было всего 19 лет, и даже пара стареньких мопедов!

Среди экспонатов представлена форма различных лет. Фото: Вероника Трофимова

Инна Викторовна с большим энтузиазмом отвечала на вопросы, возникающие по ходу экскурсии, например, чем милиция помогала гражданам в тяжелое послевоенное время? Ее ответ весьма поразил: оказалось, что в свободное от работы время милиционеры помогали очищать улицы от завалов зданий после бомбежек, устанавливать конструкции для возведения новых домов, бросали все свои силы на помощь гражданским!

В одном из залов находится стенд «Вечной памяти». На нем - портреты выдающихся полицейских, чьи поступки должны навсегда остаться в истории, точно так же, как и их имена: Михаил Кобринец, Александр Сидорович, Владимир Серёгов и другие.

После экскурсии посетителям выделяют время на то, чтобы походить по залам, как следует рассмотреть заинтересовавшие экспонаты.

От посещения данного музея остаются лишь приятные воспоминания, многообразные темы для размышлений, а самое главное – новые знания!

Экскурсию для участников "Школы журналистики" провела Инна Олехова. Фото: Вероника Трофимова

КОНКРЕТНО

Что ожидает гостей в музее МВД города Мурманска?

Два зала со стеклянными витринами вдоль стен и экспонатами за ними: форма, оружие, снимки, книги, включая самую первую книгу об истории мурманской милиции, написанную в 1980 году.

Данные экспозиции расскажут об истории становления милиции на Кольском полуострове, годах революции, интервенции, Великой Отечественной войны.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru