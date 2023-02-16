В кадре – даже олень. Как работает телеканал ГТРК «Мурман»

Участники "Школы журналистики" смогли увидеть работу телеканала изнутри. Фото: Вероника Трофимова

Мир вокруг нас непостоянен: ежедневно происходят разные происшествия и события. Многие люди в наше время перешли на чтение новостей в различных пабликах в социальных сетях, статьи в интернете, но нельзя забывать о телевидении. Люди, работающие в кадре, очень стараются, чтобы донести до нас информацию о том или ином событии. Участникам «Школы журналистики» при редакции «Комсомольской правды»-Мурманск» удалось побывать в редакции государственной телевизионной радиовещательной компании – ГТРК «Мурман».

А узнать аспекты работы в этом месте помогла Эльвира Серга – директор филиала ГТРК «Мурман».

Сама студия начала работать еще 6 ноября 1957 года, в 2006 году стала филиалом ВГТРК. Просто так в здание попасть нельзя – требуется специальный пропуск.

Наверное, самое первое, что бросается в глаза, – теплая атмосфера в коллективе. Взаимоотношения между сотрудниками – важная составляющая данной сферы деятельности. Стоит отметить, как слаженно работают все эти люди, а ведь без этого эфиры могли бы получиться не такими удачными.

После общения с сотрудниками ГТРК «Мурман» сразу обращаешь внимание на то, насколько они открыты, ведь их работа подразумевает под собой общение с большим количеством людей, а также умение находить общий язык с разными героями сюжетов.

Студию ГТРК «Мурман» посещало много гостей, как известных на весь мир, так и в узких кругах: Евгений Боровичев, Руслан Степанец, Татьяна Кусайко, но, пожалуй, самым необычным гостем на студии стал северный олень, которого показывали в прямом эфире.

- Наверное, самое тяжелое было – провести животное по лестнице,- рассказывает Эльвира Серга.

Сотрудники ГТРК "Мурман" сохраняют дружескую атмосферу в коллективе, ведь иначе слаженной работы не получится. Фото: Вероника Трофимова

Трудно представить, как могла группа людей завести животное на второй этаж, а ведь все ради того, чтобы показать оленя зрителям, хоть и через экран. Это говорит о том, с какой любовью эти люди подходят к своей работе. Они по-настоящему хотят дарить великолепные эфиры.

МНЕНИЕ АВТОРА

Какими качествами нужно обладать при работе на телевизионной студии? В первую очередь - любознательностью, находчивостью, общительностью, умением находить общий язык и адаптироваться в новом коллективе и т.д.

Насколько тяжела данная профессия?

Я не думаю, что это корректный вопрос. В каждой профессии есть свои тонкости, да и со стороны любая работа кажется легче, чем является на самом деле. Одно можно сказать точно: сотрудники телеканала ответственно подходят к своей задаче, стараясь доносить до нас лишь достоверную информацию.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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