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Общество16 февраля 2023 8:50

В кадре – даже олень. Как работает телеканал ГТРК «Мурман»

Для участников «Школы журналистики» провели экскурсию по старейшему телеканалу Заполярья
Вероника Трофимова
Участники "Школы журналистики" смогли увидеть работу телеканала изнутри.

Участники "Школы журналистики" смогли увидеть работу телеканала изнутри.

Фото: Вероника Трофимова

Мир вокруг нас непостоянен: ежедневно происходят разные происшествия и события. Многие люди в наше время перешли на чтение новостей в различных пабликах в социальных сетях, статьи в интернете, но нельзя забывать о телевидении. Люди, работающие в кадре, очень стараются, чтобы донести до нас информацию о том или ином событии. Участникам «Школы журналистики» при редакции «Комсомольской правды»-Мурманск» удалось побывать в редакции государственной телевизионной радиовещательной компании – ГТРК «Мурман».

А узнать аспекты работы в этом месте помогла Эльвира Серга – директор филиала ГТРК «Мурман».

Сама студия начала работать еще 6 ноября 1957 года, в 2006 году стала филиалом ВГТРК. Просто так в здание попасть нельзя – требуется специальный пропуск.

Наверное, самое первое, что бросается в глаза, – теплая атмосфера в коллективе. Взаимоотношения между сотрудниками – важная составляющая данной сферы деятельности. Стоит отметить, как слаженно работают все эти люди, а ведь без этого эфиры могли бы получиться не такими удачными.

После общения с сотрудниками ГТРК «Мурман» сразу обращаешь внимание на то, насколько они открыты, ведь их работа подразумевает под собой общение с большим количеством людей, а также умение находить общий язык с разными героями сюжетов.

Студию ГТРК «Мурман» посещало много гостей, как известных на весь мир, так и в узких кругах: Евгений Боровичев, Руслан Степанец, Татьяна Кусайко, но, пожалуй, самым необычным гостем на студии стал северный олень, которого показывали в прямом эфире.

- Наверное, самое тяжелое было – провести животное по лестнице,- рассказывает Эльвира Серга.

Сотрудники ГТРК "Мурман" сохраняют дружескую атмосферу в коллективе, ведь иначе слаженной работы не получится.

Сотрудники ГТРК "Мурман" сохраняют дружескую атмосферу в коллективе, ведь иначе слаженной работы не получится.

Фото: Вероника Трофимова

Трудно представить, как могла группа людей завести животное на второй этаж, а ведь все ради того, чтобы показать оленя зрителям, хоть и через экран. Это говорит о том, с какой любовью эти люди подходят к своей работе. Они по-настоящему хотят дарить великолепные эфиры.

МНЕНИЕ АВТОРА

Какими качествами нужно обладать при работе на телевизионной студии? В первую очередь - любознательностью, находчивостью, общительностью, умением находить общий язык и адаптироваться в новом коллективе и т.д.

Насколько тяжела данная профессия?

Я не думаю, что это корректный вопрос. В каждой профессии есть свои тонкости, да и со стороны любая работа кажется легче, чем является на самом деле. Одно можно сказать точно: сотрудники телеканала ответственно подходят к своей задаче, стараясь доносить до нас лишь достоверную информацию.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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