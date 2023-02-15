На площадке ПОРА обсудили перспективы малых ГЭС в Арктике

Энергетический комплекс региона Мурманской области максимально подготовлен к диверсификации энергоснабжения региона, в том числе и за счет малых ГЭС. Фото: пресс-служба ПОРА

14 февраля на площадке Проектного офиса развития Арктики состоялось очередное заседание дискуссионного клуба, посвященное технологиям генерации электричества в Арктике при помощи малых ГЭС. Эксперты энергетических компаний, органов власти и исследовательских учреждений поделились мнениями о плюсах и минусах этого направления развития энергетики. Сегодня малые ГЭС не особенно привлекательны с коммерческой точки зрения, считают некоторые из собравшихся, однако при последовательном стимулировании государством использования ВИЭ они могут занять свою нишу в Арктике.

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики поддерживает реализацию инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики на основе использования возобновляемых источников энергии, в том числе малых ГЭС. Реализация таких проектов позволяет обеспечить гарантированное энергоснабжение потребителей при одновременном снижении экономически обоснованных затрат на производство электроэнергии, – сообщил Максим Губанов, руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Энергетический комплекс региона Мурманской области максимально подготовлен к диверсификации энергоснабжения региона, в том числе и за счет малых ГЭС. На сегодняшний день практика демонстрирует перспективность и успешность работы таких станций. Однако в связи с долгосрочностью инвестиций в малые ГЭС Арктики экономическая привлекательность научных разработок и технологий в данном секторе сомнительна. Поэтому задачи энергетической стратегии России требуют кратного увеличения бюджетного финансирования НИОКР со стороны государства, считает Алексей Карпов, главный научный секретарь Кольского научного центра РАН. Заместитель директора ЦЭС КНЦ РАН по научной работе, заведующий лабораторией энергосбережения и возобновляемых источников энергии Валерий Минин убежден, что малые ГЭС в Мурманской области могут быть актуальны лишь для бытовых потребителей, а вот производство обеспечить энергией не смогут. В то же время гидроэнергетика обеспечивает производство около 40% всей электроэнергии региона, а суммарная мощность ГЭС Мурманской области составляет 1600 МВт, привел статистику эксперт.

- Строительство малых ГЭС в Арктической зоне России возможно. 8 стран в Арктике – и все используют гидроэнергетику по максимуму, – рассказал генеральный директор Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии Николай Сафронов.

Он привел как удачные примеры российского опыта Усть-Хантайскую гидроэлектростанцию и Колымский каскад ГЭС и оценил средний срок окупаемости проектов в 5 лет.

- Необходимо реанимировать программу «Энергообеспечение северных территорий», разработанную в 1996 году. Согласно этой программе, предполагалось построить 333 малых ГЭС общей мощностью 163 МВт, – считает Сафронов.

- В рамках энергосервисных договоров мы, несомненно, рассматриваем все виды ВИЭ. Но, к сожалению, на текущий момент именно солнце показывает более высокую экономическую эффективность, и это обусловлено рядом причин, – рассказал Максим Марков, представитель компании «Русгидро».

По его словам, в арктических климатических условиях, когда малые ГЭС могут работать 5-6 месяцев в году, для повышения их рентабельности необходим целый ряд мер. Это снижение требований к проектной документации, разработка механизмов государственной поддержки в части компенсации затрат на сооружение деривационных каналов и схем выдачи мощности для привлечения частных инвестиций на основе энергосервиса.

- Как приоритетное и наиболее интересное направление мы обозначили для себя производство электроэнергии на малых гидростанциях – мощностью до 30 МВт. На сегодняшний день это является относительно свободной нишей – многие западные игроки и поставщики оборудования покинули рынок, – рассказал Андрей Черных, руководитель проекта, АО «Русатом Сервис», которая поставляет оборудование для строящейся Сегозерской ГЭС в Карелии.

- Атомная станция может работать и производить электроэнергию десятки лет. Гидротехнические сооружения способны служить сто лет и больше. Турбины, генераторы – это заменяемое оборудование сроком службы до 40 лет, – отметил участник дискуссии.

На заседании дискуссионного клуба также выступил начальник отдела перспективного развития и альтернативных источников энергии компании «Сахаэнерго» Александр Ефимов, который рассказал об опыте проектирования малых ГЭС в Якутии. В заседании также принял участие Евгений Колганов, руководитель Межрегионального проектного офиса НОЦ «Север». Эксперты решили создать рабочую группу по проблематике мини-ГЭС в АЗРФ.

Модератором выступил координатор Экспертного совета ЭЦ ПОРА Александр Воротников. Несмотря на отмеченные сложности и скептические высказывания ряда экспертов, он оптимистичен в отношении строительства малых ГЭС как составляющей гибридной генерации.

- Гибридная генерация электроэнергии в Арктике позволяет снизить риски несвоевременного обеспечения энергией производственной и социальной инфраструктуры, меньше зависеть от северного завоза и, что немаловажно, диверсифицировать источники энергии. Энергия, производимая мини-ГЭС, является зеленой. Рост ее производства в обозримом будущем позволит решить поставленную президентом задачу по достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, – убежден Александр Воротников. – Сегодня поднятая нами тема очень важна в контексте ESG, и ее реализация скажется самым положительным образом на формировании программ декарбонизации для субъектов РФ.

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