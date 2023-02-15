Контрабас в распределяющей шляпе и немного «Звездных войн». В Мурманске прошел концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере

Выступая, музыканты стараются дать зрителям максимум положительных эмоций. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Контрабас в распределяющей шляпе, яркие огоньки свечей и облаченные в мантии музыканты… Все это о камерном оркестре Sonorus, который подарил мурманчанам немного магии и волшебства, исполнив чарующую музыку из фильмов о Гарри Поттере. Два концерта за один день артисты дали в мурманском Дворце культуры имени С. М. Кирова.

Магия музыки

Sonorus — это камерный состав большого симфонического оркестра, состоящий из молодых виртуозов Московской консерватории. Такое название у оркестра появилось неслучайно – это заклинание из книг Джоан Роулинг, которое призвано увеличить громкость голоса. С помощью набора струнных, деревянных и медных духовых инструментов участники оркестра передают особую атмосферу больших симфонических составов.

В симбиозе скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, медные духовые и ударные из Когтеврана создали одно большое удовольствие для фанатов всемирно известных книг и фильмов. Зрители услышали таинственную главную тему из Гарри Поттера, волнующую музыку из полета на Гиппогрифе, веселые «Фейерверки» и напряженный финал битвы за Хогвартс. А в момент, когда полилась щемящая сердце мелодия из сцены смерти Дамблдора, весь зал как по мановению палочки зажег фонарики на своих телефонах.

Для слушателей эта музыка как бальзам на душу, а музыканты в свою очередь выкладываются по полной. Чтобы играть такие мелодии, нужно немало репетиций.

- Произведения, написанные для этого фильма, помимо ансамблевых тонкостей, сложны в индивидуальном изучении. У каждого инструмента свои нюансы. От лица скрипачей могу отметить именно музыку авторства Джона Уильямса, она не сразу поддается даже опытным рукам. К слову, авторские права на мелодии у нас есть – заключен договор с Российским авторским обществом, - рассказывает участница оркестра, скрипачка Ольга Мусина. – Произведения хороши собой вкупе, они дополняют друг друга и создают волшебный мир, но я лично отмечу тему Хэдвига, очень люблю ее исполнять. У меня остались очень теплые воспоминания из детства после просмотра фильмов о Гарри Поттере. Помню, хотела скупить всю тележку со сладостями и оказаться в Большом зале, где проходили все пиры и торжества в Хогвартсе. Здорово, что сейчас действительно могу прикоснуться к этой магии через музыку.

С музыкантами пообщались участники «Школы журналистики "Первый шаг"». Фото: Дарья ЦЕБРИК

Для фанатов и нового поколения

Коллектив Sonorus появился около семи лет назад. Ребята играли разную музыку, в том числе рок, кантри, классику. В этом году исполнилось 20 лет с выхода первой книги о Гарри Поттере, и это стало хорошим поводом дать концерты с мелодиями из известной франшизы, позволив фанатам вновь окунуться в теплые воспоминания детства. По реакции публики стало понятно, что решение было правильным.

Ранее у оркестра был тур по Уралу из 13 концертов, также музыканты выступали в Кремлевском дворце. Гастролировать сложно, учитывая физическую нагрузку и постоянные передвижения на поездах или автобусах, но музыканты справляются.

- В каждый город стараемся принести максимум эмоций и драйва. Отклик, который мы получаем от зрителей, с лихвой возмещает нам силы. В Мурманске овации были прям до мурашек. Обязательно вернемся к вам, - отмечают музыканты.

В основном на концерты Sonorus приходит молодежь, которая росла в период выходов фильмов о Гарри Поттере на мировые экраны. Часто это уже родители, которые приобщают детей к «своей» культуре.

- Каждый раз после концерта подбегают зрители разного возраста сфотографироваться, взять автограф, сказать теплые слова - это самая милая часть концерта, хоть и заключительная, - говорят участники оркестра.

С участниками Sonorus всегда подбегают сфотографироваться после концерта. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Помимо музыки из киноленты о юном волшебнике участники оркестра исполняют произведения из других всем известных фильмов. Например, из «Властелина колец», «Игры престолов» и «Звездных войн». Так, на выступлении в Мурманске, после несмолкающих аплодисментов, артисты решили добавить изюминку, разбавив волшебный мир Гарри Поттера солнечной темой из Шира.

Есть у музыкантов и другие планы по «киношным» мелодиям, о которых они сообщат чуть позже. Остается только ждать!

КСТАТИ

С музыкантами из Sonorus пообщались участники «Школы журналистики», которая проходит на базе «КП»-Мурманск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Материалы можно прочитать на сайте www.murmansk.kp.ru

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