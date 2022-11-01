Виртуальный мир в помощь реальному

Система мониторинга уборки территорий помогает выявить слабые места в работе спецтехники. Фото: Правительство Мурманской области

Приложения, программы, интеллектуальные системы прочно вошли в нашу жизнь, и порой мы даже не представляем, насколько важна их работа для того, чтобы нам было удобно выполнять различные дела, как бытовые, так и рабочие. «Цифра» - это составная часть различных нацпроектов от «Цифровой экономики» и «Малого и среднего предпринимательства» до «Образования» и «Здравоохранения». Вместе с Министерством цифрового развития Мурманской области и Центром информационных технологий (ЦИТ) региона рассказываем, как виртуальные проекты на практике меняют жизнь северян.

Портал «Наш Север»

Уже три года в Заполярье работает портал «Наш Север», который аккумулирует жалобы, предложения, инициативы северян и опросы общественного мнения. Благодаря ему решать насущные проблемы - отсутствие горячей воды, опасные детские площадки, темные дворы - стало проще. Если раньше нужно было звонить по многочисленным инстанциям или писать им письма, то теперь достаточно пройти несложную регистрацию и оставить обращение, которое направляется компетентному органу.

По данным на конец октября, с 2019 года на портале зарегистрировался 45 181 пользователь, оставлено 39 383 сообщения, проведено 77 голосований.

- Одним из факторов популярности «Нашего Севера» является срок отработки сообщений, который составляет 10 дней, а по некоторым категориям и 2 рабочих дня, - подчеркнул заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский.

Система мониторинга уборки территорий / СМУТ

Где ехал, когда и даже с какой скоростью, – все это можно теперь узнать о спецтехнике, которая выходит на уборку улиц в населенных пунктах Мурманской области. Всевидящим оком стала система мониторинга уборки территорий (СМУТ).

Это онлайн-сервис, через который можно наблюдать, как выполняют свою работу более 700 транспортных средств.

Новые сервисы делают жизнь северян легче и удобнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За период промышленной эксплуатации создано и автоматически проверено свыше 75 000 заданий на уборку и содержание дорог. Следить за работой коммунальной техники на интерактивной карте могут все жители Мурманской области. За счет повышения прозрачности и управляемости зафиксировано снижение числа жалоб на уборку дорог зимой на 10% по сравнению с предыдущим периодом 2020 - 2021 годов, - пояснил «КП»-Мурманск» руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Игорь Егоров.

В октябре 2022 года СМУТ стала призером Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого проходил на форуме «ПРОФ-IT», заняв третье место в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

Единая платформа управления транспортной системой / ЕПУТС

Мониторинг ведется не только за спецтехникой, но и общественным транспортом по 196 городским, пригородным и междугородним маршрутам. Для этого в Заполярье создан сервис «Транспорт Севера».

- На карте можно увидеть расположение остановок и узнать всю актуальную информацию, касающуюся изменений в расписании общественного транспорта. Важное отличие сервиса от своих конкурентов – возможность добавить маршрут или остановочный павильон в избранное, а также оценить конкретный транспорт или остановку по пятибалльной шкале. В первом случае оценивается соблюдение водителем автобуса или троллейбуса графика движения, вежливость персонала и комфортная температура в салоне, а во втором – чистота и освещение остановки. К тому же, если вы забыли вещи в салоне транспорта, вы можете посмотреть его номер, найдя автобус или троллейбус на карте. Там же есть контактная информация перевозчика для связи с ним, - отметил руководитель ЦИТ МО.

В 2022 году Мурманская область заняла 1 место на конкурсе лучших практик цифровизации в сфере транспорта в Арктической зоне.

Туристический портал / murmansk.travel

Долгое время приезжающим в Мурманскую область туристам было непросто искать полезную информацию, ведь единого сайта для гостей не было. Существовали разрозненные сервисы по бронированию жилья, поиску гидов, туров, со справочной информацией. Теперь же все это – от афиши до прогноза северного сияния – объединено на портале murmansk.travel.

- На данный момент он насчитывает 336 экскурсий и более 958 объектов, которые могут посетить гости области. В каталог туристических объектов региона включены не только отели и рестораны, но также и музеи, театры, исторические и природные памятники – опубликована полная информация об объекте, режиме работы, создана возможность построения оптимального маршрута. Причем для удобства пользователей было создано мобильное приложение туристического гида, которое доступно для скачивания на платформах IOS и Android, - отмечают в профильном министерстве.

Портал уже успел получить признание профессионального сообщества: в 2021 году занял второе место на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «Культура», а в 2022 году – второе место на международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд» в номинации «Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере».

Портал «Молодая Арктика»

Активных северян до 34 лет объединяет портал «Молодая Арктика» при комитете по молодежной политике региона.

На портале «Наш Север» зарегистрировано свыше 45 тысяч пользователей. Фото: Правительство Мурманской области

Он включает в себя афишу мероприятий, адреса и новости молодежных пространств, блог с актуальной информацией, подборки вакансий от работодателей. Проект реализован совместно с федеральными ресурсами «Работа в России» и Dobro.ru.

- Мы надеемся, что «Молодая Арктика» поможет сформировать вокруг школьника, студента сообщество, близкое ему по интересам. Хочется, чтобы жизнь ребят была насыщена событиями, в том числе какой-либо волонтерской деятельностью, и они всегда знали, чем занять свободное время - отметил Александр Карельский.

Через портал северяне могут найти единомышленников для различных проектов и задач, там же есть афиша интересных мероприятий. В разделе «Работа» созданы две подборки востребованных профессий в сферах ИТ и здравоохранения. Кроме этого, для комфорта соискателя настроена гибкая фильтрация – по муниципалитету, уровню зарплаты, типу вакансии и занятости. Раздел «Вакансии» реализован за счет интеграции с федеральным ресурсом «Работа в России».

Сейчас «Молодая Арктика» представлена и в качестве мобильного приложения. Оно опубликовано на трех площадках: AppStore, RuStore, AppGallery. Ожидается публикация на GooglePlay.

Региональный портал электронных услуг Мурманской области / РПЭУ

В этом году исполнилось семь лет с момента начала работы РПЭУ, который стал региональным продолжением «Госуслуг» (ЕПГУ). В 2021 году портал перевели на новую, более современную и удобную, платформу. Это палочка-выручалочка для тех, кто заявляется на различные выплаты и социальные услуги.

Сейчас северяне могут получить в электронном виде 150 услуг регионального и муниципального уровня: на ЕПГУ – 113 услуг, на РПЭУ – 36 услуг и получение справки формы 9 в личном кабинете МФЦ.

- Важно, что жителям региона не надо задумываться, где искать услугу: на региональном портале можно получить информацию по всем 150 услугам. Если услуга оказывается на ЕПГУ, то откроется соответствующая портальная форма, - рассказал Александр Карельский.

В 2021 году Мурманск, как областной центр, использующий и портал «Наш Север», и Систему мониторинга и уборки территорий, и Единую платформу управления транспортной системой, вошел в ТОП-5 городов России в номинации «Умный город», приняв участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Единую карту могут получить все северяне старше 14 лет. Фото: Правительство Мурманской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одна карта, но важная!

В октябре 2022 года в регионе началась выдача единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ). Условий для ее получения всего два: быть старше 14 лет и иметь регистрацию в регионе, как и документов, - вам понадобятся только паспорт и СНИЛС.

- На этапе тестирования ЕКЖ ее сервисы включают в себя оплату проезда в общественном транспорте и обеспечение контроля прохода на территории учебных заведений, которые стали участниками проекта. Кроме этого, банки-партнеры готовы предоставлять услуги держателям карт на особых условиях. Например, предложения программы лояльности ЕКЖ и платежной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков, - пояснили в Минцифре региона.

Оформить карту в настоящий момент можно по адресам, указанным на сайте karta51.ru, получение ЕКЖ также возможно в восьми офисах Совкомбанка, о своем желании участвовать в проекте заявил и банк ВТБ.

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