Переходим на отечественное: В Заполярье на двух новых масштабных объектах задействовали российское оборудование

На 257 гектарах размещено 57 ветроэнергетических установок. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На минувшей неделе в Мурманской области представили сразу два крупных объекта, важность которых трудно переоценить для экономики и развития технологий в регионе. Первый – ветропарк «Кольская ВЭС», второй - Центр обработки данных в Арктической зоне России.

Зеленая энергия

«Кольская ВЭС» на данный момент имеет статус самого большого ветропарка за Полярным кругом – на 257 гектарах размещено 57 ветроэнергетических установок, часть из которых уже в строю. Строительство недалеко от развилки дорог на Териберку и Туманный дочерняя компания ПАО «Энел Россия» – ООО «Энел Рус Винд Кола» - начала в 2019 году, и работы продолжились, несмотря на пандемию коронавируса и антироссийские санкции. Так, 68% оборудования на объекте – это российские разработки. А вопрос с запретом иностранным компаниям работать в России решили через мажоритарную сделку по продаже «итальянского» пакета акций ПАО «Энел Россия» «Лукойлу» и фонду «Газпром-Фрезия».

26 октября глава региона Андрей Чибис совершил тестовый пуск установки на стратегическом инвестиционном проекте Мурманской области.

- Это один из мощнейших ветропарков на российском Севере мощностью 201 МВт. Экологически чистая энергия пойдет в единую энергосистему нашей страны. Появление столь высокотехнологичного объекта, который возведен, несмотря на санкционное давление, – значимое событие для региона. Кроме несомненной пользы в части экологии, ветропарк принесет в казну Мурманской области 20 миллиардов рублей налоговых поступлений, – отметил Андрей Чибис.

Объект будет стремиться к технологической независимости от иностранного оборудования и импортозамещению.

Пробный пуск на ВЭС совершили 26 октября, в 2023 году ветропарк заработает в полную силу. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

- Сейчас на «Кольской ВЭС» идут пуско-наладочные работы, при этом небольшой объем энергии уже поставляется в единую энергетическую систему. После окончания всех необходимых процедур ветроэлектростанция будет запущена в эксплуатацию с января 2023 года. В первом квартале следующего года мы планируем выйти на полную мощность, - сообщил заместитель генерального директора ПАО «Энел Россия» Олег Косменюк. - Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу.

«Кольская ВЭС» стала первым ветропарком в Заполярье, но уже есть заинтересованность потенциальных инвесторов в строительстве подобных объектов.

Для бизнеса, органов власти и безопасности

Также в Мурманске 26 октября открыли еще один объект со статусом первого – первый в Арктической зоне РФ Центр обработки данных (ЦОД). Его клиентами станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки или места в стойках и размещать в них собственное оборудование, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, «облачными» услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которые стекаются данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

- Год назад мы заключили соглашение. В кратчайшие сроки ЦОД был построен. Первый заказчик – правительство. Сегодня здесь хранятся и анализируются данные систем безопасности, которые работают в Мурманской области. Это развернутая система видеонаблюдения во дворах, на объектах. В ближайшее время в систему будут включены общегородские камеры, и она позволит замечать опасные предметы и ситуации, находить правонарушителей. ЦОД поможет улучшить безопасность наших людей уже сегодня. Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей Арктической зоны страны. Повышается инвестиционная привлекательность региона: потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур, - отметил Андрей Чибис.

Первый в АЗРФ Центр обработки данных будет наращивать мощности. Фото: ПАО «Ростелеком»

Сейчас в дата-центре 19 стоек, но мощности Центра будут увеличивать. Например, как пояснила министр цифрового развития области Александра Никипелова, к концу 2022 года количество камер видеонаблюдения на образовательных учреждениях и в домофонах подъездов жилых домов увеличится до четырех тысяч, данные с них будут передаваться в ЦОД.

- В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объем используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость размещения информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данных. Построенный объект соответствует всем высоким стандартам качества и надежности, – рассказал вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Как и в случае с ветропарком, при создании Центра обработки данных ставку сделали на отечественное оборудование, которого на объекте порядка 80%.

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