Врач-депутат из Мурманска Роман Пономарев, уехавший работать на Донбасс: «В день делаем по 50-60 операций»

Ради работы на Донбассе Роман Пономарев взял отпуск. Фото: vk.com/roman_ponomarev73

Романа Пономарева в Заполярье знают по двум местам работы: в Мурманском областном онкологическом диспансере он трудится заместителем главного врача по хирургии, а также в 2021 году он стал депутатом Мурманской областной думы. В январе Пономарев специально взял отпуск, но не ради отдыха, а чтобы уехать в зону спецоперации и работать с местными врачами в одном из госпиталей Донбасса.

- Я принял для себя единственно верное решение – приехал на Донбасс оказывать медицинскую помощь нашим военным и мирным жителям. В госпитале меня очень тепло встретили, как говорится, попал сразу с корабля на бал – в перевязочную, затем в операционную. Сложный первый день. Уверен, что мои знания и умения будут востребованы здесь, и я внесу свой вклад в нашу большую победу, - рассказал Роман Пономарев в видео, которое записал сразу, как прибыл на место.

Семья поддержала Романа Пономарева в его желании работать в госпитале Донбасса. Фото: vk.com/onf_murmansk

Все эти дни он вместе с другими работниками работает почти без выходных, смены порой длятся по 16 часов. Пациентам помогают не только руками, которые лечат раны, но и добрым словом. На усталом лице северянина все время легкая улыбка, а голос – мягкий, успокаивающий, чтобы люди знали – надежда есть! Роман зовет коллег последовать его примеру.

- Наши умения, наши знания, как быть в таких ситуациях, очень нужны. Что хочет особенно отметить: военные медики живут по уставу – поступил приказ, они идут и выполняют. Здорово поставлена дисциплина. Ребята сами молодые, крепкие, хотят работать, учиться, по 50-60 операций в день происходит. Поэтому люди, которые могут сюда приехать помогать, здесь крайне нужны и важны, - уверен врач-депутат.

Дома Романа Пономарева ждут жена и трое детей. Семья, в том числе и мама Романа, поддержала его решение уехать работать на Донбасс. К слову, врач перед поездкой успел отметить шестилетие своих дочерей-близняшек, а потом отправился в сложный путь до больницы, рискуя попасть под обстрел.

- Если не мы, то кто? – с улыбкой спрашивает Роман Пономарев.

В Мурманске в онкодиспансере его коллеги говорят, что начальника уважают и поддерживают, пока он там, в зоне СВО, тоже держат «оборону» в стенах медучреждения, чтобы все работало, как часы.

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