Союз с наукой – ключ к рекордам. «ФосАгро» отчиталась об итогах 2022 года

Промышленная площадка Кировского рудника. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Новый рекорд

11 млн тонн – именно столько минеральных удобрений произвела «ФосАгро» в 2022 году, а это почти на 5% больше, чем годом ранее. Вместе с тем компания расширила и продуктовую линейку. Теперь в упаковках «с цветочком» выпускается 57 разновидностей «витаминов роста» - об этом сообщила пресс-служба «ФосАгро».

За высокими производственными результатами компании потянулись вверх и налоговые платежи. Их сумма в 2022 году составила 59 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем в 2021-м. В 2,5 раза выросло финансирование компанией социальных и благотворительных проектов по всей стране. На эти цели направлено 12,8 млрд рублей.

Основа устойчивого развития компании на предстоящий период формируется с помощью масштабной инвестиционной программы. В 2023 году вложения в развитие производственных мощностей «ФосАгро» достигнут 67 млрд рублей (на 6% больше, чем в 2022-м), а в перспективе ближайших пяти лет – 250 млрд рублей.

Уверенность на ближайшие десятилетия

Для горно-обогатительного предприятия Группы «ФосАгро» - Кировского филиала АО «Апатит» - 2022 год тоже стал удачным. Здесь его называют непростым, но тем не менее заявляют, что все производственные и инвестиционные планы выполнены полностью.

– Наша основная задача была в том, чтобы сохранить устойчивость предприятия в сложившихся условиях и обеспечить его дальнейшее развитие. Это очень важно для компании в целом. Какими бы ни были времена, горное производство должно вкладываться в перспективу. Мы не остановили ни один из инвестиционных проектов, не снизили объемы финансирования в рудно-сырьевую базу и продолжаем развиваться, - говорит директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Наступивший 2023-й здесь связывают не только со стабильной работой, но и с новыми проектами развития.

–– На Кировском руднике ввели первый пусковой комплекс 10-го горизонта. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса, который станет определяющим в стратегии развития Кировского рудника, - сказал Андрей Абрашитов.

По его словам, еще одним перспективным инвестпроектом комбината станет развитие подземного рудника плато Расвумчорр, который придет на замену выбывающим мощностям Расвумчоррского рудника. Ведутся работы и по увеличению мощности по обогатительному переделу. Прежде всего они касаются АНОФ-2, где реализуется программа оптимизации потерь, а в ее рамках техническая модернизация действующих мощностей.

Промышленная площадка Расвумчоррского рудника. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Инвестиционные программы по развитию рудно-сырьевой базы дают нам уверенность не только в завтрашнем дне, но и на ближайшие десятилетия, - заключил Андрей Абрашитов.

Научное сопровождение

Эти и другие проекты реализуются Кировским филиалом АО «Апатит» в тесной связи с Кольским научным центром Российской академии наук и Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектофунгицидам (НИУИФ) имени профессора Я. В. Самойлова - единственным в России НИИ, специализирующемся на исследованиях в области технологий переработки фосфатного сырья.

С августа 2020 года между АО «Апатит» и КНЦ РАН действует соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ касается внедрения в производство современных научно-технических разработок, выполненных учеными КНЦ, а также реализации совместных проектов в области инноваций на всех производствах Группы «ФосАгро».

- Ученые КНЦ РАН готовы участвовать в решении производственных задач «ФосАгро». Научные разработки наших ученых имеют высокий потенциал коммерциализации. Продолжается и выходит на новый уровень работа по комплексному подходу к добыче и переработке рудного сырья, по обеспечению геодинамической безопасности и созданию новых горных технологий, - отмечал в день подписания соглашения генеральный директор ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев.

В эти дни сотрудники ФИЦ КНЦ РАН и НИУИФ отмечают свой профессиональный праздник – День науки. Пожелаем им успехов в работе и новых открытий! Ведь именно они наравне с производственниками вносят значительный вклад в развитие нашей страны и укрепление ее продовольственной безопасности.

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