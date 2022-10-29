Меняют жизнь каждого: Нацпроекты – в жизни Кольского Заполярья

Детский сад на улице Достоевского в Мурманске - один из нескольких, появившихся благодаря нацпроекту «Демография». Фото: Правительство Мурманской области

Нацпроекты вошли в нашу жизнь несколько лет назад, и это слово мы слышим часто. Порой кажется, что это какое-то отвлеченное понятие, однако на самом деле их выполнение тесно связано с жизнью каждого из нас. Нет северянина, которого бы они не коснулись. «КП»-Мурманск» в своем проекте «Будущее. Настоящее!» расскажет о том, как нацпроекты меняют к лучшему жизнь северян.

7 мая 2018 года подписан указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», однако тема эта развивалась в нашей стране еще раньше: в 2006 году началось выполнение нацпроектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)».

Для каждого субъекта нашей страны работа над нацпроектами – приоритет, ведь это шанс получить хорошее финансирование от центра. Например, на реконструкцию Мурманского областного драматического театра потратили почти 1,5 миллиарда рублей – это тринадцатая часть доходной части бюджета Заполярья на 2022-й и плановый период 2023 - 2024 годов. Понятно, что осилить такую сумму только за счет региональной казны было бы крайне трудно, и на помощь в дополнительном финансировании пришел нацпроект «Культура». В частности, средства пошли на закупку современного оборудования.

По нацпроекту «Экология» идет рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная». В свое время предприятие было одним из самых крупных в стране, но проблема с биологическими отходами не решалась. В итоге площадка полигона с ними составила 10,5 га, и это была бомба замедленного действия: помимо, в буквальном смысле слова, выжигания почвы помет с талыми водами мог попасть в реку Колу, а соответственно, и в водопроводную систему. Благодаря нацпроекту регион получил хорошее финансирование на рекультивацию, в том числе на приобретение оборудования для очистки зараженной воды и захоронения опасных отходов. Также по «Экологии» идет рекультивация самой большой свалки в Мурманской области - в Дровяном.

Без помощи нацпроекта областной драмтеатр мог бы выглядеть иначе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорожная кампания идет каждое лето, захватывая немного весну и осень. И часть асфальта меняют за счет федеральных средств. В 2019 году Мурманская область стала лидером по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (сейчас название изменено – см. «Конкретно»).

- Мурманская область – лидер, которого мы приводим в пример того, как надо было организовать работу по торгам, заключению контрактов, контролю готовности и мобилизации ресурсов для производства работ, - отметил тогда заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

И такая работа тоже касается каждого: ежедневно тысячи северян и туристов ездят как по трассе «Кола», так и между населенными пунктами. Чтобы понять, насколько опасными и тяжелыми могут быть такие поездки, достаточно один раз съездить из Мурманска в Териберку и обратно. 120 километров дороги были испытанием на прочность и для машин, и для нервов водителей. Сейчас же идет реконструкция этого направления, первый из трех участков готов, в работе – второй. Завершить объект планируют к осени 2024 года, и тогда доехать до знаменитого села будет проще и безопаснее, а жители Териберки реже будут оказываться зимой в изоляции в связи с перекрытиями из-за переметов и снегопадов.

Но там, где большие возможности, и большая ответственность – контроль за такой работой строгий.

Всего в Мурманской области только в 2021 году велась работа по 11 нацпроектам (8 были выполнены на 100%), под их задачи было заточено 45 региональных проектов. В 2022 году количество последних вырастет до 47.

Дорогу на Териберку реконструируют с использованием федеральных средств. Результат оценят и местные жители, и туристы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

КОНКРЕТНО

Какие нацпроекты сейчас реализуются в России

- Демография

- Здравоохранение

- Туризм и индустрия гостеприимства

- Образование

- Культура

- Безопасные и качественные дороги

- Жилье и городская среда

- Экология

- Наука и университеты

- Малое и среднее предпринимательство

- Цифровая экономика

- Производительность труда

- Международная кооперация и экспорт

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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