Кадровый голод в Мурманской области утолят

В Заполярье развивают профориентацию в колледжах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Подход к подготовке кадров в XXI веке кардинально изменился: еще со школьной скамьи начинается профориентация, а вузы налаживают взаимодействие с потенциальными работодателями в лице крупных компаний, чтобы студенты четко представляли, куда и кем идти работать.

Эти задачи выполняются в рамках нацпроекта «Образование». Например, есть федеральный проект «Успех каждого ребенка», который нацелен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, в том числе на раннюю профориентацию. Еще один проект - «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», суть которого в обеспечении возможности обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.

В регионе открываются классы по судоремонту. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая ступень - школа

В Мурманской области в рамках нацпроекта работа идет активно. Так, 1 сентября открылись 270 профильных классов, в которых будут учиться 5,5 тысячи старшеклассников.

- Особый упор будет сделан на профориентационные классы, таких будет 14. Их курируют потенциальные работодатели - «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Роснефть», Следственный комитет, МЧС, «Газпром». Есть классы судейской направленности, - сообщила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

В трех школах впервые открылись инженерные классы по профилю «Судостроение» (в школе № 10 Апатитов, гимназии № 7 Мурманска и школе № 266 Снежногорска), в четырех - психолого-педагогические.

- Профессия судостроителей в Мурманской области очень востребована. Сейчас разрабатываются образовательные программы, учащиеся будут углубленно изучать физику, математику, информатику, смогут использовать лаборатории МГТУ, а завод «Нерпа» станет индустриальным партнером, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также в гимназии № 10 Мурманска открыт класс по направлению «Нефтегазовое дело», в гимназии № 5 – «Роснефть-класс» и медицинский, в гимназии № 8 - транспортно-логистический, в Мурманском академическом лицее – авиационный, в Мурманском политехническом лицее - инженерный, медицинский и социально-экономический. В лицее № 2 принимают учеников в кадетский класс следственного управления СК России по Мурманской области, таможенный класс и социально-экономический (кадетский класс МВД России по Мурманской области), медицинские классы открыты в школах № 5 и 36. О том, как развивается сотрудничество вузов и градообразующих предприятий в Заполярье в рамках выполнения задач нацпроекта, например, повышения престижа рабочих профессий и высшего образования, профориентации и т.д.

В лицее №2 Мурманска открыты кадетские классы имени Александра Невского. Фото: СКР Мурманской области

Вторая ступень – вузы и сузы

Что же касается среднего образования, то оно сейчас начинает активно сотрудничать с потенциальными работодателями. Например, перед началом нового учебного года в Мурманском строительном колледже имени Н. Е. Момота прошло совещание «Новые кадры для строительной отрасли. Квалифицированные кадры в реалиях инновационных технологий в строительстве» с участием профильного министра Ирины Вабищевич и первого заместителя министра образования и науки Татьяны Лариной. На нем говорили о том, что строительные специальности в Заполярье не очень востребованы у абитуриентов, хотя с учетом растущего числа проектов они являются перспективными. И в планах у регионального правительства – стимулировать работу местных компаний, а значит, и спрос на молодые кадры на заполярном рынке труда.

Проблема нехватки рук актуальна и для других рабочих специальностей, хотя с развитием Арктической зоны РФ, ТОР «Столица Арктики» и приходом в регион крупных компаний, например, «Новатэка», работодатели активизировали набор сотрудников.

На интерактивном портале службы занятости населения Мурманской области murman-zan.ru можно найти прогноз кадровой потребности в экономике и социальной сфере Мурманской области на 2022 - 2026 годы.

- Лидерами в списке программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро- и теплоэнергетика, сестринское дело, клиническая медицина, экономика и управление, - говорится в пояснительной записке к документу.

Престиж рабочих профессий в Мурманской области растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе перспективных профессий оказались рабочие строительных специальностей (каменщики, бетонщики, кровельщики, плиточники-облицовщики, плотники); общеотраслевых специальностей (слесари-сантехники, электрогазосварщики, монтажники, специалисты по работе с электрооборудованием, водители автомобилей); обработчики рыбы; повара, пекари; судоремонтники и других.

Чтобы молодежь Мурманской области обратила внимание на перспективные направления, нужны конкретные шаги. Так, в августе 2022 года Мурманск стал столицей первого Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям. «Арктический туризм», «Народные промыслы коренных народов Арктики», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Национальная кухня», «Медицинский и социальный уход», «Животновод (оленевод)» - соревнования прошли по 15 компетенциям и объединили девять арктических регионов.

Власти Заполярья часто говорят, что Арктика должна стать кузницей кадров, а молодые специалисты должны оставаться работать на малой родине.

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