Поддержка семей в Мурманской области начинается с этапа беременности. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

С каждым годом мер социальной поддержки в нашей стране становится все больше. Увы, не все россияне знают, какие бонусы им положены от государства в различных жизненных ситуациях. Рассказываем, на какие выплаты и льготы может рассчитывать семья в Мурманской области.

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву - 45 389,08 рубля

Кто может претендовать: жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.

Единовременное пособие по беременности и родам - 1 074,81 рубля

Кто может претендовать: женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами.

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, - 11 023,50 рубля

Кто может претендовать: женщины в случае, если срок их беременности составляет шесть и более недель, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства.

Куда обращаться: Пенсионный Фонд РФ и «Госуслуги»

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ РЕБЕНКА

Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям или единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в размере 340 тысяч рублей.

Кто может претендовать: многодетная семья, зарегистрированная на территории Мурманской области, состоящая на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

Куда обращаться: В органы местного самоуправления по месту жительства.

Региональный материнский (семейный) капитал -141 585,93 рубля

Кто может претендовать: при рождении третьих и последующих детей.

Предоставляется на:

- улучшение жилищных условий;

- получение образования ребенком (детьми);

- возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования (автотранспортного средства, мебели, бытовой техники);

- ремонт жилого помещения;

- оплату медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) медицинскими организациями;

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- получение единовременной денежной выплаты

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежемесячная коммунальная выплата многодетным семьям - 30% от размера начисленной платы за предоставленные ЖКУ.

Кто может претендовать: семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, с регистрацией в Мурманской области. ЕКВ не предоставляется семьям при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет - 21 582 рубля.

Кто может претендовать: нуждающейся признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения, и среднедушевой доход, размер которого не превышает величину денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области (47 698 рублей).

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежемесячное пособие на ребенка в малоимущей семье - 594,09 рубля (на ребенка в малоимущих семьях); 1 188,18 рубля (на ребенка в многодетных малоимущих семьях, на детей одиноких матерей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву).

Кто может претендовать: среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, регистрация (временная или постоянная) на территории Мурманской области.

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей - 16 207,82 рубля на каждого ребенка

Кто может претендовать: один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель). Региональное единовременное пособие назначается на каждого ребенка независимо от дохода семьи, факта работы родителей и лиц, их заменяющих.

Также поддержка продолжается уже после рождения ребенка. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет - 16 186,50 рубля

Кто может претендовать: женщины, родившие первого ребенка, имеющие место жительства на территории Мурманской области или место пребывания на территории Мурманской области

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежемесячная выплата по обеспечению полноценным питанием - 1000 рублей в месяц (беременным женщинам, кормящим матерям, детям от 6 месяцев до 3-х лет); 2000 рублей в месяц (детям от 0 до 6 месяцев).

Кто может претендовать: среднедушевой размер ниже величины прожиточного минимума, наличие медицинских показаний к назначению дополнительного питания.

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Подарочный набор «Подарок новорожденному»

Вручается в организациях родовспоможения Мурманской области на каждого рожденного после 1 января 2021 года ребенка в день выписки.

Федеральный материнский (семейный) капитал - 524 527,90 рубля (при рождении первого ребенка), 693 144,10 рубля (если в семье после 1 января 2020 года родился второй ребенок).

Кто может претендовать: право возникает при рождении первого и второго ребенка (третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки)

Куда обращаться: Пенсионный Фонд или «Госуслуги».

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года - 10 748,93 рубля

Кто может претендовать: матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Куда обращаться: Пенсионный Фонд (если нет работы), в бухгалтерию организации или в отдел кадров (если есть работа), в отделение ФСС (если - ИП).

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 21 582 рубля.

Кто может претендовать: право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (44 094 рубля).

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Единовременное пособие при рождении ребенка - 28 661,88 рубля

Кто может претендовать: один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Куда обращаться: Пенсионный Фонд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСТАРШЕ

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно - 50% от регионального прожиточного минимума на детей (10 791 рублей), если после получения стандартного размера выплаты в семье не обеспечен доход в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи - увеличение до 75% (16 186 рублей), если и это увеличение не позволит семье выйти из числа нуждающихся - до 100% (21 582 рублей).

Кто может претендовать: адресно, в зависимости от дохода семьи.

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс - 4 952,18 рубля.

Кто может претендовать: один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель), на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в первый класс. Пособие предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторократной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области.

Многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода таких семей.

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Адресная государственная социальная помощь

Кто может претендовать: семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума и регистрацией на территории Мурманской области. Регистрация (временная регистрация) на территории Мурманской области

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Субсидии по оплате ЖКУ - максимально допустимая доля расходов – 22%, для многодетных семей – 10% от размера ЖКУ

Кто может претендовать: если расходы граждан по квартплате (рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, а не фактические) превышают величину максимально допустимой доли (МДД) этих расходов в совокупном доходе получателя. Общеустановленная величина МДД составляет 22%. Расчет размера субсидии отдельным категориям граждан, особо нуждающимся в социальной поддержке, в том числе одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, семьям пенсионеров и инвалидов, а также многодетным семьям производится с учетом МДД, сниженного до 10%, что позволяет увеличить им размер выплаты.

Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежегодная выплата награжденным орденом «Родительская слава», знаком «Материнская слава» - 5 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Кто может претендовать: граждане, проживающие на территории Мурманской области, награжденные почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» и орденом «Родительская слава»

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Единовременная выплата семьям, имеющим детей, больных фенилкетонурией - 18 000 рублей

Куда обращаться: центры социальной поддержки населения или «Госуслуги».

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в размере - 9 810 рублей

Кто может претендовать: единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя

Куда обращаться: Пенсионный Фонд или «Госуслуги»

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву - 19 452,45 рубля

Кто может претендовать: мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним.

Куда обращаться: Пенсионный Фонд

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