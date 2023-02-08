С костром, который всех объединил

Талантливые мастера украсили площадь Туломы своими уникальными изделиями. Фото: Центр народов севера

4 февраля в Туломе прошел яркий и душевный праздник, посвященный Международному дню коренного народа Севера – саами.

Главные гулянья развернулись на площади у Туломского сельского дома культуры, где гостей ждала насыщенная концертная программа.

На открытии праздника выступили глава поселка Максим Сентищев, глава Кольского района Андрей Малхасян, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова, пожелавшие представителям малочисленной народности развития и процветания.

К их приветствиям присоединились председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Андрей Агеев и президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова.

- Это день, который объединяет саамов России, Швеции, Финляндии, Норвегии. Он символизирует стремление древнего народа к сохранению самобытности. И оно дает свои результаты, доказывает, что древний народ способен сквозь многие века пронести свой уникальный жизненный уклад, традиции и фольклор, которые не подвержены влиянию времени, - отметил Андрей Малхасян.

Перед гостями выступали творческие коллективы и сольные исполнители из Мурманска, Ловозера, Ёны и Туломы. Фото: Центр народов севера

Затем начался концерт, на котором выступили творческие коллективы и сольные исполнители из Мурманска, Ловозера, Ёны и Туломы, порадовав гостей красочными танцевальными представлениями и зажигательными песнями.

Так, собравшиеся увидели выступления таких саамских фольклорных коллективов, как «Таввял Иннк», «Елле», «Тирмесь Юккс», ансамблей казачьей песни «Северная станица» и «Сиверка», ансамбля украинской песни «Лелеки», а также вокального ансамбля «Тулома», ансамбля народной песни «Родник» и хореографической студии «Радость».

Концертную программу украсили исполнительницы современных и традиционных саамских песен Антонина Антонова, Марина Гринчук, Татьяна Цмыкайло и саамский бард Иван Матрехин.

Любители ярких представлений насладились насыщенной концертной программой, а те, кто ценит памятные сувениры, смогли приобрести эксклюзивные поделки на выставке декоративно-прикладного творчества.

Искусники со всей Мурманской области добавили мероприятию еще большей самобытности, украсив площадь Туломы своими неповторимыми изделиями, среди которых - предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, украшения из полимерной глины, изделия из дерева, сумки, браслеты и многое другое.

Не обошлось и без традиционной саамской кухни. Гостей угощали знаменитым бульоном из оленины, заботливо приготовленным родовой общиной «Пуаз» по древнему саамскому рецепту.

Завершился Международный день саами совместным исполнением участниками и гостями праздника песни Ивана Матрехина «Выше голову, саам» вместе с автором. Затем все собрались в дружный хоровод, где саамский нойд Надежда Фенина из Шонгуя провела обряд исполнения желаний «Костер единения». Гости записывали на бумаге свои сокровенные мечты и бросали их в бубен нойда, а тот призывал покровителей неба, земли, воды и ветра для совершения обряда, предавая желания огню.

Главные гулянья развернулись на площади у Туломского сельского дома культуры. Фото: Центр народов севера

По мнению нойда, чтобы желание действительно исполнилось, важно, чтобы оно было четко сформулировано, позитивно и адресовано самому себе. А денег лучше не желать.

В день праздника на базе этнографического комплекса открылась выставка саамских мастеров, посвященная 30-летию Мурманской областной общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь».

На экспозиции представлены изделия, украшенные бисерной вышивкой и оловянной нитью, предметы из меха, кожи, замши, сукна, дерева, капа, рога, бересты и корня.

Выставка будет работать до 4 марта. Можно приобрести или заказать любую из понравившихся работ.

СКАЗАНО

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- В Мурманской области проживает 1400 представителей саамского народа. Действительно важно то, как вы сохраняете свое наследие, при этом следуя духу времени и внедряя современные технологии в популяризацию саамской культуры. Вы преумножаете традиции предков, не утратив своей идентичности, языка и культуры. Сохраняете хрупкий баланс между традицией и современностью. Добавляете колорита кольскому краю и очаровываете своим гостеприимством. Пусть история вашего народа простирается через века, на долгие годы вперед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru