Любить и сохранить

Саами в Мурманской области становится все меньше. И это повод для тревоги. Фото: Олег ФИЛОНОК

6 февраля отмечался Международный день саами. В Мурманской области проживает около 1400 представителей этого коренного малочисленного народа. А ведь, по итогам Всероссийской переписи 2010 года, их было 1599 человек. И динамика сокращения численности саами пугает, ведь вместе с ними уходит и огромный пласт культуры Заполярья. В Мурманской области разрабатывают различные меры, чтобы поддержать детей Севера.

- 75% саами проживает в сельской местности и трудятся в национальных общинах или на сельскохозяйственных предприятиях. Всего в Мурманской области зарегистрировано 40 саамских общин, основной целью которых являются сохранение, возрождение и развитие традиционного уклада жизни, культуры и языка. Девять общин имеют в аренде лесные участки, пять – рыболовные, в том числе на Белом море и озерах. Все это нужно для занятия традиционными промыслами, оленеводством и рыболовством. В рамках плана «На Севере – жить!» предусмотрены меры государственной поддержки. Главная из них – субсидия для улучшения материально-технической базы для ведения традиционной хозяйственной деятельности. В прошлом году ее получила 21 община. Также выделяются гранты физическим лицам, в том числе народным мастерам – эту меру поддержки ввели в прошлом году. Общественным организациям выдаются гранты на конкурсной основе для общественно значимых проектов, - рассказала министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина.

Также региональным законодательством за саами закреплены различные права и льготы. Например, они могут безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности землями различных категорий, льготами по землепользованию. Также предоставляются право на занятие северным оленеводством, льготы по арендной плате за земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения и предоставленные под оленьи пастбища; бесплатную заготовку древесины для собственных нужд, охоту для удовлетворения личных нужд; субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным производителям.

Представители коренных малочисленных народов в регионе могут получить гранты на сохранение своей культуры. Фото: Олег ФИЛОНОК

Оленеводам, зоотехникам, рабочим оленеводческих предприятий, рыбакам при условии, что они проработали 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), присваивается звание «Ветеран труда». Также проживающие в сельской местности саами могут бесплатно получать лекарства по рецепту врача, все виды бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, имеют право на социальную пенсию по старости для постоянно проживающих в традиционных районах.

Важный пласт работы – сохранение языка и культуры саами. Для этого разработаны различные программы, гранты и субсидии Так, в 2023 году в Мурманской области проявится новый грант на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность по сохранению, развитию и популяризации культуры. Прием заявок стартовал 7 февраля.

- В период с 2022-го по 2032 год проходит Международное десятилетие языков коренных народов. В Мурманской области на базе института лингвистики по программе магистратуры и направлению «Образование в области родного языка и литературы» идет обучение преподавателей саамского языка. В прошлом году впервые запущена программа магистратуры «Технология изучения саамского языка», на которую поступили пять человек из числа саами, - отметила Анна Головина.

В 2023 году в Кольском районе был построен этнографический комплекс, который включат в программу этнографического туризма. Также, чтобы гостям региона было легче изучать саамскую культуру, на сайте murmansk.travel размещена информация об общинах и возможности их посещения.

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