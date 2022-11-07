Топ-5 вещей, которые можно сделать, только если живешь в Мурманске

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Одно дело приехать в Мурманск на несколько дней в качестве туриста, и совсем другое - жить на краю земли и ощущать себя в центре размеренного северного бытия. Да, мурманчанам приходится мириться с полярными ночами, морозными зимами и особенностями жизни в удаленном регионе. Но есть вещи, которые делают эту жизнь интересной и насыщенной.

ВСЮ ЗИМУ НАБЛЮДАТЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Многие туристы едут в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние. Вероятность запечатлеть это уникальное природное явление зимой, конечно, очень большая, но это не значит, что небо сияет каждую ночь. Так что гостям выходного дня, к примеру, может и не повезти. Зато местные жители любуются северным сиянием не один раз. Некоторые выезжают за город, ориентируются по картам и смотрят спутниковые снимки. Как говорят местные жители, даже если ты родился в Мурманске, северное сияние почти всегда вызывает детский восторг и ощущение волшебства.

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ЭКОНОМИТЬ С КАРТОЙ ЖИТЕЛЯ

В октябре в Мурманской области официально заработал проект «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ). Уже из самого названия складывается впечатление, что карта несет в себе разные «льготы и привилегии мурманчан» - не так ли?

- К проекту Карты жителя уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Предложения программы лояльности Единой карты жителя и национальной платежной системы суммируются с бонусными программами банков. Держателям карт уже доступны многочисленные скидки и кешбэк от партнеров проекта, - рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Получить ее просто, а главное, сделать это можно совершенно бесплатно. Помимо привычного платежного функционала, ЕКЖ содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, жителям можно использовать ее в качестве проездного билета в общественном транспорте Мурманской области. Кроме того, в дальнейшем ЕКЖ планируется использовать как пропуск в учебные заведения Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов.

Фото предоставлено пресс-службой банка-партнера

СМОТРЕТЬ НА ГОРОД С РАЗНЫХ РАКУРСОВ

Мурманск расположен на сопках - гранитных полугорьях. Дома, стоящие на склонах, имеют ступенчатый фундамент и переменную этажность. В городе можно встретить множество разнообразных лестниц. Самая длинная из них - на улице Саши Ковалева - насчитывает 429 ступенек. Если ты живешь в Мурманске, то периодически можешь ходить с сопки на сопку и созерцать город в разных невероятных ракурсах! Причем делать это можно не в режиме «успеть за несколько часов», а спокойно, выбирая определенные районы и виды.

ЗАХОТЕТЬ И ПОЕХАТЬ В ТЕРИБЕРКУ

Териберка - одно из самых популярных мест Баренцева моря. Оно стало паломническим после фильма «Левиафан». Туда едут со всех концов России и Азии, чтобы долго вглядываться в бескрайнюю гладь океана, потому что Териберка - единственный поселок, где можно комфортно подобраться к океану. А еще сюда едут, чтобы увидеть тундру. Здесь очень самобытная природа, практически марсианские пейзажи. Конечно, жителей Мурманска такой экзотикой не удивишь, но иногда хочется взглянуть на свой родной край по-новому. И главное, что сделать это можно в любое время, избегая наплыва туристов.

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ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

Далеко не в каждом регионе можно попробовать мясо оленя, а вот в Мурманской области развито оленеводство, и у нас это даже не деликатес. Например, тефтели из оленины включены в школьное меню. С олениной готовят пельмени, бургеры, тушенку, рагу, котлеты и многое другое. Сейчас почти в каждом заведении можно найти что-то из оленины. Кроме этого, в некоторых ресторанах можно попробовать медвежатину и лосятину - как в виде полноценных блюд, так и в виде закуски, например, вяленого мяса.

И, конечно, морепродукты. Можно попробовать гребешка и морского ежа в обычном ресторане, а можно поехать на морвокзал, где есть кафе, а в кафе - небольшой бассейн с этими морепродуктами. Кому-то может показаться: ну рыба и рыба - что здесь такого? Но морепродукты в Мурманской области отличаются особым вкусом, ведь северные воды дают им особенные характеристики, например, они сами по себе уже чуть соленые.