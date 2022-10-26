Долгожители Крайнего Севера

Наше здоровье - в наших руках и в руках врачей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Покорение суровых земель Крайнего Севера всегда давалось людям тяжело, выжить здесь могли только сильные духом и телом. Уже много десятилетий ученые изучают, как климат Заполярья влияет на организм человека. И вывод пока один – это серьезное испытание для здоровья.

Испытание на прочность

- Развитие большинства заболеваний так или иначе связано с факторами окружающей среды, «набор» которых для Севера России хорошо известен. Это низкая температура,.. фотопериодичность, высокая ионизация воздуха и резкие непериодические колебания напряжения геомагнитного и статического электрических полей, перепады атмосферного давления, низкая парциальная плотность кислорода в воздухе и другие. Их неблагоприятное воздействие на организм может привести к развитию сдвигов в основных физиологических системах человека и формированию патологий. Так, известно, что наиболее существенные сдвиги происходят в системе дыхания, кроветворения и кровообращения, иммунной, эндокринной, репродуктивной и нервной системах; уже сформулировано понятие «полярный» метаболический тип и намечены подходы к определению «приполярного» метаболического типа, - отмечают доктор медицинских наук, профессор Наталья Доршакова и доктор медицинских наук, доцент Татьяна Карапетян.

Они не один год изучают, чем опасен Крайний Север для здоровья людей, живущих в его условиях. Так, из-за холода происходит спазм сосудов, что приводит к повышению давления,- у северян в два раза чаще, чем у жителей других регионов, встречается гипертония.

- Одновременно происходит увеличение частоты сердечных сокращений; уменьшение минутного объема кровообращения; увеличение скорости кровотока для обеспечения нормального обмена кислорода в тканевых капиллярах; нарастает масса миокарда правого желудочка как реакция на гипертонию малого круга кровообращения; на ЭКГ регистрируются большой «гипоксический» зубец Т, уширение комплекса QRS и зубца Р; при велоэргометрии у 30% северян отмечаются признаки, характерные для ишемической болезни сердца, - уточняют Доршакова и Карапетян.

Шаг за шагом

Несмотря на все риски, арктические города в наше время – это не вахтовые населенные пункты, а города уже с несколькими поколениями коренных жителей. Поэтому для них наращивают объемы и качество медицинской помощи. А это уже задача нацпроекта «Здравоохранение», в состав которого входит несколько программ и сотни задач и их составляющих.

Что такое нацпроект в Мурманской области на конкретных примерах?

Например, это увеличение доступности диагностики для жителей отдаленных населенных пунктов и отдельных районов. Терский берег, с которого начиналось освоение Кольского полуострова, - это место с самими древними поселениями в нашей области. А еще - уголок, до которого непросто добраться, и где местным жителям приходилось преодолевать сотни километров, чтобы попасть на прием к узким специалистам. В 2021 году в рамках нацпроекта были приобретены мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» и кабинет передвижной медицинский диагностический рентгеновский общего назначения. И теперь не пациент едет на прием, а врачи едут к нему.

Благодаря нацпроекту теперь не пациенты должны ездить на обследования, а мобильные кабинеты едут к ним. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один отдаленный населенный пункт – приграничный поселок Раякоски. Здесь живет всего 250 человек, и много лет они жаловались на то, что фактически остались без скорой помощи. Врачи приезжали сюда всего два раза в неделю, а то и реже, скорая ехала два часа из Заполярного. В 2021-м в Раякоски открылся долгожданный фельдшерско-акушерский пункт, а бонусом к нему – аптечный пункт.

Еще один важный пункт нацпроекта – борьба с онкозаболеваниями (обо всех тематических региональных программах читайте в «Конкретно»). В 2019 году после осмотра Мурманского областного онкологического диспансера вице-премьером Татьяной Голиковой было принято решение о масштабной реконструкции медучреждения. В нем уже завершилось переоснащение радиологического отделения, а в 2022 году приступили к строительству новых корпусов. Первый этап - возведение девятиэтажного хирургического комплекса с пятью современными операционными, отделением реанимации и интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля.

Также в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина в полную силу заработал Центр амбулаторной онкологической помощи, для которого по федеральной программе закупили нужное оборудование, а в Мурманской городской поликлинике № 1 будет проведен ремонт помещений для онкоотделения.

КОНКРЕТНО

Нацпроект «Здравоохранение» был запущен 1 января 2019 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

В Мурманской области в него включены региональные программы:

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

«Борьба с онкологическими заболеваниями»;

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

«Развитие экспорта медицинских услуг».

ЦИФРА

Мурманскстат подсчитал продолжительность жизни северян (по данным за 2021 год).

Это 63,5 года для мужчин и 72,8 года для женщин в городах, 66,5 года для мужчин и 72,9 года для женщин в селах.

По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в Мурманской области составляет 69,81 года.

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