Город, который не узнать: Мурманск меняется на глазах у жителей

Развитие Мурманска стало еще динамичнее, что отмечают на уровне региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Накануне 106-летия Мурманска в областном правительстве говорили о том, с каким успехами город встречает свой день рождения. А их немало – в столице Заполярья идет большая работа в соответствии с нацпроектами, которые улучшают все стороны жизни мурманчан.

На свежем воздухе и за партой

Так, по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») до конца 2022 года в Мурманске благоустроят 16 дворов, начались преображения зеленых зон у Чистого ручья и у озера Среднее.

Отдых на новых игровых зонах – только одно из направлений заботы о юных северянах. Впервые за 30 лет в городе построены детские сады: на улице Достоевского на 196 мест и на улице Капитана Орликовой - на 80 мест.

- Качество образования мы сохраняем на высоком уровне. Наше дошкольное образование находится на третьем месте из 47-ми по столицам субъектов, зарегистрированных в системе добровольной сертификации информационных технологий. В рамках нацпроекта «Образование» планируется в октябре приступить к строительству школы на 500 мест на улице Советской. Это позволит обеспечить развитие инфраструктуры микрорайона Жилстрой, - рассказал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

К школам и детским садам должны вести хорошие дороги (впрочем, не только к ним). По региональному проекту «Дорожная сеть» (нацпроект «Безопасные качественные дороги») только в этом году асфальт поменяют на 29 участках, а, благодаря субсидии Мурманску как административному центру, ремонтируются особенно загруженные дороги – проспект Ленина и улица Подгорная.

- В следующем году мы планируем изменить подход к проекту «Дорога в школу» и зайти на территорию самих учреждений, в том числе и детских садов. Во многих из них ремонт не делался со времен постройки, - уточнил Юрий Сердечкин.

В здоровом теле

Отдельно разговор зашел о развитии физической культуры и спорта в областном центре. По статистике, почти половина мурманчан систематически занимается спортом, ежегодно в городе проходит свыше 140 мероприятий. По региональной программе «Спорт – норма жизни» в Мурманске построили крытый каток «Метеор», на котором уже летом прошли тренировочные сборы. Реконструкция идет на стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Снежинка».

Для юных северян создают новые площадки для спорта и отдыха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поддержка растет

У администрации Мурманска большие планы на будущее. Так, разрабатывается программа комплексного развития территории города-героя. Например, появится программа «Новая детская площадка рядом с домом», уже в 2023 году 30 новых зон для игр – по 10 в каждом округе – будут радовать юных северян. Также в Мурманске перезапустят жилищное строительство. Бюджет столицы Заполярья остается социально ориентированным.

Положительные и динамичные изменения в столице Заполярья отметили в правительстве Мурманской области.

- Между правительством и администрацией города началась слаженная работа, хочу за это поблагодарить. Из регионального бюджета мы выделяем в этом году для Мурманска 11,8 миллиарда рублей. Отдельное магистральное направление – благоустройство. Отмечу, что опережающим темпом за счет средств областного бюджета выполняется план «Наш Мурманск», по которому в 2022-м году город получит в 2 раза больше поддержки, чем в 2019-м, - отметил губернатор Андрей Чибис.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13,93 км дорог отремонтировали за 2022 год

11 школ и 10 детсадов стали победителями в программе Arctic schools

50 новых автобусов и троллейбусов вышли на линии

4 резидента ТОР и 81 резидент АЗРФ зарегистрированы в облцентре

8 место Мурманска - в рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек - по уровню жизни

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Самый северный и комфортный»

На заседании правительства Андрей Чибис сделал акцент на том, что улицы и общественные места Мурманска стали чище, и это отмечают горожане. Сделать это удалось, в том числе, благодаря применению новой техники в борьбе с пылью и песком. В ближайшее время город закупит еще 22 единицы техники для уборки - за счет гранта правительства и внутренних ресурсов.

Парк общественного транспорта в городе моложе, чем в среднем по России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также в Мурманске установят 20 теплых остановок с инфракрасными обогревателями, USB-разъемами для зарядки телефонов, табло с расписанием и светильниками.

- Помимо этого, активно обновляем парк общественного транспорта. До 2022 года его средний возраст составлял 9 лет, сейчас у троллейбусов - 7 лет и 7,4 года – у автобусов (показатель по России - 12 и 15 лет соответственно). Мы теперь можем с уверенностью сказать, что не только наш троллейбус самый северный в мире, но и, в целом, общественный транспорт - один из самых комфортных в стране, - рассказал Юрий Сердечкин.

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