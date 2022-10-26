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Общество26 октября 2022 8:01

Город, который не узнать: Мурманск меняется на глазах у жителей

В правительстве высоко оценили работу администрации столицы Заполярья
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Развитие Мурманска стало еще динамичнее, что отмечают на уровне региона.

Развитие Мурманска стало еще динамичнее, что отмечают на уровне региона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Накануне 106-летия Мурманска в областном правительстве говорили о том, с каким успехами город встречает свой день рождения. А их немало – в столице Заполярья идет большая работа в соответствии с нацпроектами, которые улучшают все стороны жизни мурманчан.

На свежем воздухе и за партой

Так, по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») до конца 2022 года в Мурманске благоустроят 16 дворов, начались преображения зеленых зон у Чистого ручья и у озера Среднее.

Отдых на новых игровых зонах – только одно из направлений заботы о юных северянах. Впервые за 30 лет в городе построены детские сады: на улице Достоевского на 196 мест и на улице Капитана Орликовой - на 80 мест.

- Качество образования мы сохраняем на высоком уровне. Наше дошкольное образование находится на третьем месте из 47-ми по столицам субъектов, зарегистрированных в системе добровольной сертификации информационных технологий. В рамках нацпроекта «Образование» планируется в октябре приступить к строительству школы на 500 мест на улице Советской. Это позволит обеспечить развитие инфраструктуры микрорайона Жилстрой, - рассказал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

К школам и детским садам должны вести хорошие дороги (впрочем, не только к ним). По региональному проекту «Дорожная сеть» (нацпроект «Безопасные качественные дороги») только в этом году асфальт поменяют на 29 участках, а, благодаря субсидии Мурманску как административному центру, ремонтируются особенно загруженные дороги – проспект Ленина и улица Подгорная.

- В следующем году мы планируем изменить подход к проекту «Дорога в школу» и зайти на территорию самих учреждений, в том числе и детских садов. Во многих из них ремонт не делался со времен постройки, - уточнил Юрий Сердечкин.

В здоровом теле

Отдельно разговор зашел о развитии физической культуры и спорта в областном центре. По статистике, почти половина мурманчан систематически занимается спортом, ежегодно в городе проходит свыше 140 мероприятий. По региональной программе «Спорт – норма жизни» в Мурманске построили крытый каток «Метеор», на котором уже летом прошли тренировочные сборы. Реконструкция идет на стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Снежинка».

Для юных северян создают новые площадки для спорта и отдыха.

Для юных северян создают новые площадки для спорта и отдыха.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поддержка растет

У администрации Мурманска большие планы на будущее. Так, разрабатывается программа комплексного развития территории города-героя. Например, появится программа «Новая детская площадка рядом с домом», уже в 2023 году 30 новых зон для игр – по 10 в каждом округе – будут радовать юных северян. Также в Мурманске перезапустят жилищное строительство. Бюджет столицы Заполярья остается социально ориентированным.

Положительные и динамичные изменения в столице Заполярья отметили в правительстве Мурманской области.

- Между правительством и администрацией города началась слаженная работа, хочу за это поблагодарить. Из регионального бюджета мы выделяем в этом году для Мурманска 11,8 миллиарда рублей. Отдельное магистральное направление – благоустройство. Отмечу, что опережающим темпом за счет средств областного бюджета выполняется план «Наш Мурманск», по которому в 2022-м году город получит в 2 раза больше поддержки, чем в 2019-м, - отметил губернатор Андрей Чибис.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13,93 км дорог отремонтировали за 2022 год

11 школ и 10 детсадов стали победителями в программе Arctic schools

50 новых автобусов и троллейбусов вышли на линии

4 резидента ТОР и 81 резидент АЗРФ зарегистрированы в облцентре

8 место Мурманска - в рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек - по уровню жизни

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Самый северный и комфортный»

На заседании правительства Андрей Чибис сделал акцент на том, что улицы и общественные места Мурманска стали чище, и это отмечают горожане. Сделать это удалось, в том числе, благодаря применению новой техники в борьбе с пылью и песком. В ближайшее время город закупит еще 22 единицы техники для уборки - за счет гранта правительства и внутренних ресурсов.

Парк общественного транспорта в городе моложе, чем в среднем по России.

Парк общественного транспорта в городе моложе, чем в среднем по России.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также в Мурманске установят 20 теплых остановок с инфракрасными обогревателями, USB-разъемами для зарядки телефонов, табло с расписанием и светильниками.

- Помимо этого, активно обновляем парк общественного транспорта. До 2022 года его средний возраст составлял 9 лет, сейчас у троллейбусов - 7 лет и 7,4 года – у автобусов (показатель по России - 12 и 15 лет соответственно). Мы теперь можем с уверенностью сказать, что не только наш троллейбус самый северный в мире, но и, в целом, общественный транспорт - один из самых комфортных в стране, - рассказал Юрий Сердечкин.

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