Жизнь Центра современного искусства

Центр современного искусства открылся в помещении, где раньше размещался театр кукол. Фото: Екатерина ГАЛКИНА

Центр современного искусства «21А» – уникальное общественное пространство, открывшееся 3 октября 2020 года.

Идея его создания появилась в январе того же года, в марте ее утвердили, после театр кукол, который находился здесь ранее, переехал на проспект Ленина, 27 в новое, более просторное помещение, где и работает по сей день.

Впервые посмотреть помещение Валерию Саковичу, заведующему отделом информации по культуре и искусству Мурманской областной научной библиотеки и по совместительству куратору Центра современного искусства, удалось только летом, так как театр кукол в течение трех месяцев вывозил свое оборудование.

- Очень много размышляли, что же здесь будет, но по инициативе тогдашнего министра культуры Евгения Гомана здесь решили сделать Центр современного искусства, – рассказывает Валерий Сакович. - Это помещение всегда было частью библиотеки, и Театр кукол находился здесь на условиях безвозмездной аренды. Поэтому логично, что библиотека «отвоевала» помещение себе.

В силу того, что идея создания Центра современного искусства появилась в январе 2020 года, бюджет на ремонт не запланировали. Поэтому пришлось проявить фантазию, чтобы помещение не простаивало.

Основной задачей после открытия центра стало создание комфортной среды для посетителей и сотрудников, но сделать это было непросто, так как открытие состоялось в разгар коронавируса.

- Это было очень сложно, - комментирует 2020 год Валерий.

На тот момент стены в центре отремонтировали простым путем перекрашивания из оранжевого в белый, это делали волонтеры и члены Союза художников России, сцену также красили волонтеры и танцоры.

- У нас не было профессионального освещения, не было подвесов. У нас даже до сих пор есть газовые трубы, на которые мы изначально вешали картины! На веревке! – поражается Валерий.

Сейчас в Центре современного искусства есть полноценная тросовая система, которая выдерживает груз до 45 кг, экспонаты можно повесить вдоль стен, в пространстве, «в воздухе». Также сейчас в зале функционирует необходимое освещение для объектов.

Основная задача по оформлению была - сделать «белый куб» – это специальный формат выставочного зала, в котором нет ничего лишнего, кроме белых стен.

- Белые стены, потому что на этом фоне лучше всего наблюдать искусство в целом, – говорит Валерий. - Ремонт длился очень долго, мы закрылись в августе 2021 года, а открылись в марте 2022 года.

Полностью открылся Центр современного искусства в марте 2022-го и проработал в полную силу до мая 2022 года, после чего сцена закрылась на ремонт

Идея центра в том, чтобы молодые художники, которые работают и живут в Мурманске, и не только, могли продемонстрировать свое творчество. У официальных музеев много юридических аспектов, какой должна быть выставка: строгие требования к охране, температурному режиму, нужно выждать огромную очередь. Ко всему прочему там могут выставляться только картины авторов, которые находятся в определенном статусе. Это огромные проблемы для молодых художников, которые работают в разных направлениях. И Центр современного искусства помогает начинающим художникам, открывает их с нуля.

Также Валерий рассказал, что заявок на экспозиции работ бывает слишком много.

- Иногда не хватает места, скажем честно. Если мы позовем, например, художников с выставки «Заполярье», то у нас поместится только ее треть. По нашим подсчетам, это примерно работ 50, - рассказал Валерий.

Он также сообщил, что следующая выставка под названием «Смешанные чувства» будет проходить совместно с Городским историко-краеведческим музеем города Полярного. Она планировалась еще в прошлом году, но из-за проблем с освещением ее решили перенести на 2023 год - она будет работать с 3 февраля по 5 марта.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста "Первый шаг"» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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