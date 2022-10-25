Огонь, вода и медные трубы» Софьи Гюльбадамовой. О любви к музыке. Диалог

Пианистка Софья Гюльбадамова Фото : Евгений Евтюхов.

– Каждое выступление на другой сцене предполагает новый рояль. Как вы находите общий язык с незнакомым инструментом?

– Договориться с роялем действительно чрезвычайно важно (и порой не так просто: рояли ведь как люди, у каждого свой характер, перепады настроения и самочувствия, разнообразные особенности – и не обязательно приятные), а время на знакомство обычно ограничено: в среднем получается, в лучшем случае, пройти программу от начала до конца. Поэтому говорить о том, что знаешь инструмент, с которым предстоит прожить целую маленькую жизнь на концерте, конечно же, по меньшей мере самонадеянно. Но бывают и хорошие сюрпризы, позволяющие забыть обо всем вокруг.

– Насколько для вас важна оценка со стороны коллег и музыкальных критиков?

– Конечно, важна. И к тем, кому я доверяю, я, разумеется, прислушиваюсь. Но нельзя забывать такую вещь: любой музыкант слушает и воспринимает через призму собственной (пусть даже и теоретической) интерпретации и личного понимания того или иного произведения. Все мы разные, все имеем право на собственное видение, и у каждого свой багаж, свой путь и, как говорится, своя правда. Надеюсь, это не прозвучит резко, но в тот момент, когда на сцене нахожусь я, имеет значение лишь одно мнение, а именно – мое. Для того, чтобы взять с собой в путешествие в музыку моих слушателей, я должна быть абсолютно убеждена в том, что я делаю. Парадокс при этом состоит в том, что исполнение каждый раз разное, на него влияет множество факторов – таких как рояль, акустика в зале, ощущение взаимодействия с публикой и так далее. Но в этом же и состоит волшебство – гениальные произведения, к которым мы имеем счастье и привилегию прикоснуться, неисчерпаемы и таят в себе бесчисленное множество вариантов исполнения! Мы, музыканты – на самом деле очень большие счастливчики, хотя в погоне за идеалом, достичь которого невозможно, постоянно страдаем и мучаемся, вместо того, чтобы наслаждаться процессом.

– На ваш взгляд, музыку нужно исполнять в первую очередь для себя или на публику?

– В моем понимании, прежде всего, для себя, что сделать в ситуации концерта чрезвычайно сложно. Смысл в том, чтобы оставаться в состоянии обращенности внутрь себя, а не наружу (на публику) – только тогда есть шанс действительно глубокого погружения в произведение. Когда находишься, так сказать, внутри своей оболочки, а не стоишь рядом с собой снаружи. Потому что именно тогда выходишь на тот уровень единения с музыкой, который способен тронуть самые глубокие струны у слушателей – а ведь это и является целью каждого концерта.

– Важным этапом в вашей творческой деятельности стали выступления с маэстро Михаилом Юровским. Справедливо ли назвать его вашим учителем?

– Встречи с Михаилом Владимировичем Юровским были настоящим подарком судьбы! Думаю, что когда личность такого масштаба входит в чью-либо жизнь, то она в силу всей совокупности своих качеств и знаний становится Учителем с большой буквы для каждого. Конечно, я, к моему огромному сожалению, недостаточно хорошо знала Михаила Владимировича, мы сотрудничали дважды, но концертам предшествовала тщательная предварительная подготовка, где, с одной стороны, максимальное внимание уделялось скрупулезнейшей проработке деталей, а с другой стороны, никогда не упускалось из виду глобальное видение произведения, состоящее из значительно большего, нежели только то, что находится непосредственно внутри. Это были совершенно незабываемые впечатления, такие, которые меняют что-то очень важное глубоко в душе. Я до сих пор зачастую внутренне сверяюсь с тем, как, возможно, Михаил Владимирович посоветовал бы сделать, и он является для меня тем эталоном абсолютно и бескомпромиссно честного, до последнего вздоха преданного искусству и своему предназначению артиста, на который я буду ориентироваться и с любовью и восхищением смотреть всю жизнь.

– Как вы развиваете профессиональные навыки? Творческий рост –это…

– …многочасовые занятия, непрекращающийся поиск нового интересного репертуара, чтение важной литературы, как биографической, музыковедческой, так и художественной, разумеется. Посещение выставок, спектаклей, концертов. Все это складывается в итоге в бесконечно улучшаемую мозаику под названием «индивидуальность». В сущности, вся жизнь, со всеми ее радостями, горестями, потерями, трагедиями и восстанием из пепла – творческий рост.

– Как вы отдыхаете от бесконечного калейдоскопа событий? Есть ли момент переключения от одной деятельности к кардинально другой истории в вашей жизни?

– Для меня очень, буквально жизненно важно много времени проводить в одиночестве. Оно меня не тяготит, а наоборот, восстанавливает душевные, моральные, физические силы. Многим в силу своего компанейского характера сложно это понять, что порой приводит к обидам, но тут уж ничего не поделаешь – если мне недостает времени наедине с самой собой, то я хирею, чахну и становлюсь совершенно невыносимой!

Невероятно освобождающий эффект, в том числе, на эмоции, оказывает нахождение на природе. Деревья порой хочется обнять, чтобы они поделились своей стойкостью и многолетней мудростью. Замечательной восстанавливающей силой обладают музеи, особенно выставки импрессионистов, которых я обожаю! Побывав в целительном поле их картин, мне хочется летать! А порой и просто десять минут с чашкой кофе на ярком солнышке, зажмурившись на него, как котенок, могут сотворить чудеса! Честное слово!

– Была ли у вас детская мечта, которая пока еще не исполнилась?

– Конечно, была, и не одна. Но сбыться им уже не суждено, ибо мечты эти – балет и скрипка. И в том, и в другом случае я безнадежно опоздала, но любовь все так же сильна.

– Насколько для вас понятие успеха является ключевым в профессии?

– Наверное, нет такого музыканта, который был бы напрочь лишен честолюбия и был бы равнодушен к успеху. Утверждение обратного – не иначе как кокетство. Другой вопрос, что именно подразумевать для себя под понятием успеха. И поскольку самым строгим критиком является каждый артист сам для себя, то всегда отдаешь себе отчет в том, что именно не получилось так, как хотелось бы. С годами учишься обращаться с подобными разочарованиями более конструктивно – меньше эмоций, больше выводов и действий – но никакой успех не может (или, по меньшей мере, не должен) застилать глаза и препятствовать развитию. Успех – внешний, о чем уже говорилось ранее – очень приятен, бесспорно, но назвать его ключевым я бы однозначно не смогла.

– Существует такое выражение, как «пройти огонь, воду и медные трубы». Для пианиста что есть огонь, что вода, а что медные трубы?

– Ну, если эти метафоры конвертировать в ощущения, сопровождающие определенные события и процессы в профессиональной жизни, то, вероятно, ближе всего для меня будет сравнение огня с необходимостью учить произведения в кратчайшие сроки – будь то срочная замена или же собственное разгильдяйство, приводящее к тому, что начинаешь слишком поздно заниматься программой; вода – это поистине безбрежный фортепианный репертуар, выбрать из которого что-то определенное подчас непросто, ибо хочется сыграть все! А на это и десяти жизней не хватит. Медные трубы, пожалуй, в наибольшей степени ассоциируются у меня с ситуацией экзаменов и конкурсов (которые я, мягко говоря, недолюбливаю). В сущности, каждый день в профессии музыканта – это огонь, вода и медные трубы, но ведь это прекрасно, потому что никогда не бывает скучно!

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