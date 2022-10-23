Сердце, тебе хочется покоя?

Важно не только находить болезнь, но и лечить ее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разбитое сердце – это не только метафора, но и вполне конкретный диагноз «кардиомиопатия такоцубо». Боль в груди можно испытывать как от любовных переживаний, так и потому, что один из самых главных органов нашего организма барахлит. Не стоит думать, что проблемы с сердцем начинаются только когда на голове появляются седые волосы. Увы, многие болезни молодеют, как и сердечно-сосудистые.

В состав нацпроекта «Здравоохранение» входит программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая реализуется и в Мурманской области. Одна из ее задач – заставить северян серьезнее относиться к сигналам своего организма, а врачам - помогать оперативнее выявлять болезни сердца. Хотя не все они имеют симптомы. Например, повышенный уровень холестерина, который приводит к атеросклерозу, обычно проявляется уже сразу как инсульт или инфаркт.

- Повышенный уровень холестерина можно заметить, только сдав анализы. В редких случая об этом могут сигнализировать ксантелазмы – высыпания вокруг глаз. Но обычно человек живет, не подозревая о проблемах. Мы попросту не чувствуем уровень холестерина! – рассказывает мурманский врач-кардиолог Валерий Гонта. - Повышенный холестерин невозможно «наесть» - только 10% его поступает с едой, остальное организм вырабатывает сам. Высокий уровень холестерина - это самое частое генетическое заболевание в мире, оно встречается у каждого двухсотого человека. Ученые знают механизм возникновения атеросклероза, но не знают причину. Тот, кто узнает, почему появляется эта болезнь, сразу получит Нобелевскую премию.

Врач-кардиолог Валерий Гонта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

У таких заболеваний, как гипертония, есть более четкие и явные сигналы. И когда они появляются, надо идти к врачу. В рамках. нацпроекта медучреждения Заполярья получают современное оборудование для качественной диагностики. Например, в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» региональный сосудистый центр Мурманской областной клинической больницы получит цифровую ангиографическую рентгеновскую систему и хирургический микроскоп.

Важно не только находить болезнь, но и лечить ее. С 2020 года северяне (речь идет почти о четырех тысячах человек) с рядом заболеваний могут рассчитывать на получение льготных лекарств на двухлетний период. К ним относятся перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также те, кому были сделаны аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий.

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