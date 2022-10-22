Женщина старше 65-ти, но моложе 69: Врачи составили портрет больного раком в Мурманской области

Чем раньше выявляют новообразования, тем выше шанс вылечить пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика гласит, что распространенность онкологии в мире ежегодно растет на 2 - 3% в год. И в Мурманской области северян с таким диагнозом становится все больше. Впрочем, причина не только в том, что болезнь становится сильнее, но и в том, что рак стали чаще выявлять. Это одна из целей региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая созвучна федеральной программе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Отпуск на море – это не всегда хорошо

Что же такое онкология в Заполярье? Во-первых, это почти три тысячи новых заболевших в год, хотя в последнее время наметилась тенденция к снижению числа пациентов с раком, например, если в 2018 году их было 3471, то в 2021-м уже 3288. Причем северянки болеют раком чаще мужчин: 1809 случаев против 1479. При этом виды образований разнятся. Так, у мужчин чаще находят опухоли предстательной железы; трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки. У женщин - молочной железы, кожи тела матки (читайте «Конкретно»). Больше всего онкопациентов среди северян в возрасте от 65 до 69 лет, меньше всего – в возрасте от 75 до 79 лет – 6,3%. Доля впервые выявленных заболеваний у детей составила 0,79% - 26 случаев (0,84 % или 27 случаев в 2020 году).

Как отмечают в минздраве региона, показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в Заполярье выше показателя по стране, что подтверждает влияние внешних факторов.

От врачей мы часто слышим, что к развитию онкологии, помимо наследственности, могут привести пагубные привычки, например, курение. Также опасно неправильное питание – чем меньше мы едим овощей и фруктов, отдавая предпочтение мясу или грибам (а этим грешат многие жители неплодородного Крайнего Севера), тем хуже нашему организму. Но есть и еще одна причина, о которой не все задумываются. Лето на Севере капризное, поэтому северяне стараются проводить отдых за пределами Заполярья. И в этом кроется опасность: «белоснежки» из Мурманской области приезжают в жаркие страны с палящим солнцем, и наша кожа испытывает большой стресс. «Сгореть» в первые дни отдыха – это не только неприятность, но и увеличение вероятности развития рака кожи. Все-таки наш организм привыкает к определенным условиям, и чем резче переходы (из полярной ночи и -30-ти да в Турцию на +40 градусов) и чаще (отпуск на море дважды в год), тем больше риск.

Не хуже, чем заграницей

Улучшению технической начинки медицинских учреждений региона, которые лечат онкопациентов, в последние годы уделяют много внимания.

- В последнее время стала лучше диагностика. Мы прошли модернизацию: появилась новая аппаратура, например, в каждом районе Мурманской области есть маммографические установки. Поэтому рак молочной железы 1 - 2 стадии мы выявляем лучше, чем в среднем по стране. Врачи первичного звена обязательно обследуют пациентов на его начальные признаки. Хочу заметить, что лекарственные препараты, которыми лечат онкологию за рубежом, закупаем и мы. Пациент не должен тратить деньги, он все получит бесплатно! Даже если понадобится оказание высокотехнологической медицинской помощи, то больных северян по квоте опять же бесплатно направляют в Центральный онкологический институт, - отмечает главный онколог министерства здравоохранения Мурманской области Александр Давыденков.

В рационе должно быть больше овощей, чем мяса, чтобы снизить риск появления новообразований. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как меняется технический подход к оказанию помощи онкобольным, можно наблюдать на примере реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера. В этом году при финансовой поддержке нацпроекта началось строительство хирургического корпуса в девять этажей, работы обещают завершить к июлю 2024 года.

- Все наши разработки и технологические задания согласованы с курирующим учреждением – Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Петрова. Девятиэтажный корпус объединит различные отделения, в том числе хирургическое, операционное, блок реанимации. Помещения будут оснащены современным оборудованием, еще часть медицинских аппаратов ожидают переезда из старого корпуса. Мы очень ждем момента, когда на месте котлована будет возведен, по сути, медицинский комплекс, который позволит помочь еще большему количеству пациентов, – отметил главный врач онкодиспансера Дмитрий Коваленко.

Напомним: в 2021 году была завершена реконструкция каньонов Мурманского областного онкологического диспансера, в рамках которой были приведены в порядок помещения для размещения линейных ускорителей и аппарата лучевой терапии (брахитерапия). Оборудование 1970-х годов заменено на современное последнего поколения – подобное по уровню оснащения в Северо-Западном федеральном округе есть только в Санкт-Петербурге.

КОНКРЕТНО

Какие виды рака чаще всего встречаются у северян

На первом месте – рак молочной железы (11,6%), затем рак трахеи, бронхов, легких (9,1%), на третьем месте - предстательной железы (8,7%).

Далее в списке идут:

рак кожи (7,6%, с меланомой – 9,5%),

ободочной кишки (7,4%),

прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (5,9%),

почек (5,8%),

лимфатической и кроветворной тканей (4,9%),

тела матки (4,6%),

желудка (4,6%),

поджелудочной железы (3,8%),

губ, полости рта и глотки (3,5%),

мочевого пузыря (3,2%),

щитовидной железы (2,7%),

яичников (2,4%),

шейки матки (2,2%).

Злокачественные новообразования молочной железы, легкого, трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, ободочной кишки занимают лидирующие места, - отмечают в региональном минздраве.

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