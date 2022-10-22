Урожай авокадо – это не шутка: Школы Заполярья удивляют после перезагрузки

В заполярных школьных теплицах выращивают и помидоры, и даже авокадо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свыше 34 тысяч школьников в Мурманской области уже коснулись изменений по проекту Arctic schools. Они смогли оценить, что класс – это не старые парты и стулья, обои на стенах и доска, на которой нужно писать мелом, а аудитория с современным ремонтом, красивым дизайном и техникой для учебы.

Arctic schools проходит в рамках стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить!», который, в свою очередь, создавался на основе народной стратегии, где сами северяне задавали вектор для развития.

Проект позволяет создавать современные школы, что созвучно с одним из направлений национального проекта «Образование» (читайте «Конкретно»).

- За два года в нем приняли участие 98 школ – это 61% от общего количества. За это время были обновлены 13 спортивных залов, 11 столовых, 19 общественных пространств, 18 учебных кабинетов, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Раньше в проекте могли участвовать только школы, теперь же он распространился и на детские сады (35 – в этом году). Теперь к перечню того, на что можно потратить деньги (помимо вышеперечисленного также мастерские, прилегающая территория, кабинеты информатики, библиотеки, актовые залы), добавились теплицы, театры и музеи. Например, в Североморском кадетском корпусе был создан уголок Воинской славы, всего же в регионе насчитывается 66 музеев и 63 музейных уголка, а также 48 школьных театров.

«Точки роста» должны сделать обучение современным технологиям доступным всем детям. Фото: Минобразования Мурманской области

- По поручению президента к 2024 году такие театры должны появиться в каждой школе, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В некоторых школах создают «необычные» кабинеты, например, - психолога, сенсорные комнаты. А в новых теплицах юные северяне выращивают не только огурцы и помидоры, но и даже авокадо.

Также в рамках нацпроекта «Образование» в Заполярье открываются «Точки роста» - центры цифрового и гуманитарного образования. С 2019 года их функционирует уже 41, а на 2022 год запланировано открытие еще 12-ти. Их цель - дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями вне зависимости от того, где они живут – в городе-миллионике или в селе.

То, как уверенно движется Заполярье по заданному направлению, отметила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева на педагогическом совещании «Национальные цели в сфере образования: стратегии и практики развития школы в Арктике», которое состоялось перед началом нового учебного года:

- Регион самым активным образом участвует во всех национальных проектах. Результат налицо: новые школы, детские сады, «Точки роста», - все это создает условия для развития ребят. Учителя Мурманской области постоянно участвуют в повышении квалификации. Развивается программа «Земский учитель», выполняется нацпроект «Демография». Мурманским учителям не требуется дополнительных инструкций, - регион заинтересован в развитии образования. Это видно по результатам ребят, участвующих в конкурсах, олимпиадах, по результатам экзаменов и работы учителей.

По этой фотографии сложно понять, что перед вами - школа. Фото: Правительство Мурманской области

ЦИФРА

100 пространств ждет обновление в 2022 году

263,42 млн рублей выделено на эти цели

КОНКРЕТНО

Нацпроект «Образование» в Мурманской области – это программы:

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Патриотическое воспитание»;

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;

«Социальная активность».

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