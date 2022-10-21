От дронов - до поездок в православный центр. Предприниматель из Североморска помогает участникам СВО и их детям

Помогает центр не только военнослужащим, но и их детям, организовав для них поездку в Орловскую область. Фото: vk.com/school_9_severomorsk

В Мурманской области военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, помогают не только местные власти и неравнодушные северяне, но и предприниматели. Так, еще с марта наши бойцы получают гуманитарный груз от североморского Центра развития детей и семейного досуга «Радость».

Когда помощь точно придет

Директор организации, депутат Совета депутатов ЗАТО Североморск Светлана Ефремова рассказала «КП»-Мурманск», что с начала весны Центр собрал более 40 тонн продовольственного груза, который доставили непосредственно в зону проведения СВО. Совместными усилиями «Радости» и добросердечных местных жителей уже оказана помощь на сумму около миллиона рублей.

Военнослужащие получают термоодеяла, плащи, коврики рыболова, термопакеты с едой, жгуты-турникеты, нижнее белье, медикаменты. Словом, все то, что поможет им сохранить жизнь и здоровье.

- Для меня важно помогать, потому что сама знаю тех ребят - военных, которые принимают участие в спецоперации, знаю их семьи. У некоторых матерей по трое-четверо детей, они ждут своих мужей. Когда возвращаюсь домой после работы, то думаю, что мы хотя бы - в тепле и уюте, а ребятам приходится быть в холодных окопах. Им обязательно нужна наша помощь, - говорит наша собеседница.

Сейчас Центр продолжает сбор денег на покупку необходимой техники для военнослужащих Мурманской области. Так, нужны средства на приобретение квадрокоптеров, необходимая сумма - 150 тысяч рублей. На один дрон деньги уже есть.

Светлана отмечает, что ценная помощь поступает именно мужчинам из нашего региона, участвующим в спецоперации, и конкретно тем военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий.

Военнослужащим отправляют все то, что поможет им сберечь здоровье. Фото: vk.com/radost_sever

- О том, что необходимо нашим бойцам, нам сообщают в 200-й бригаде Северного флота. Как только купим дроны, у нас их заберут и доставят в нужные руки. И я точно знаю, что груз никто не перепродаст, что он дойдет до адресатов, - говорит Светлана.

В дань уважения отцам

Помогает Центр не только военнослужащим, но и их детям. Так, в октябре, совместно с Североморской епархией, для 34 ребят, чьи отцы находятся на передовой, он организовал поездку в духовно-православный центр «Вятский посад» в Орле. Последний взял на себя все расходы по размещению, питанию и организации поездок детей по святым местам.

- Туда ездили ребята из Североморска, Печенги, Спутника и Заполярного. Наша группа посетила Свято-Успенский мужской монастырь, где можно было приложиться к мироточащей иконе Спаса Нерукотворного. Далее нас ждали в православной гимназии в Вятском Посаде. Встретили по традиции хлебом-солью, а затем показали концерт, провели экскурсию и устроили спортивный праздник. А еще нам подарили орловские яблоки и вкусное варенье. Далее ребят встречали в Православной артели Вятского Посада, где прошли несколько мастер-классов. Также мы посетили храм «Спорительница хлебов», - рассказывает наша собеседница. – Насильно в церковь никого не тащили, но на утренних службах я видела, как дети стояли у икон и молились. Это было очень трогательно. Ребята спрашивали, не понимая, почему к ним так много внимания? Я отвечала, что это - из уважения к их отцам и тому подвигу, который они совершают.

В ноябре в центр «Радость» по обмену также приедут 25 ребят из православной гимназии Вятского Посада. Организация возьмет на себя расходы на размещение, питание и экскурсии для детей.

Каждое воскресенье в «Радости» проходят благотворительные мероприятия. Любой желающий в этот день может бесплатно позаниматься в спортивном и тренажерном залах Центра, посетить различные мастер-классы и поучаствовать в конкурсах.

Информация о сборе гуманитарного груза для военнослужащих публикуется в группе Центра «Радость» в «ВКонтакте». Телефон +7 (911) 332-05-30.

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