АФК «Система» впервые представила ESG-стратегию

Фото: АФК «Система»

Москва, Россия – 20 октября 2022 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК», «АФК «Система», «Корпорация», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Группа») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская инвестиционная компания, раскрывает ESG-стратегию, ранее утвержденную Советом директоров Корпорации.

Стратегия в области ESG направлена на повышение устойчивости инвестиционного портфеля, усиление позитивного влияния АФК «Система» на общественное развитие и снижение экологической нагрузки за счет эффективного управления активами.

В соответствии с принятой в 2019 году дорожной картой ESG-трансформации АФК «Система» на среднесрочную перспективу, был успешно осуществлен ряд инициатив, направленных на совершенствование системы управления устойчивым развитием в Корпорации, а также внедрение соответствующих стандартов и практик в ее портфельных компаниях. За период 2019-2021 гг. прямые социальные инвестиции Группы превысили 5 млрд руб., а на охрану окружающий среды было направлено более 2,7 млрд руб.

Главным итогом первых трех лет стала интеграция принципов ESG в инвестиционный процесс на всех этапах – от исключения «токсичных» отраслей и оценки приобретаемых активов до монетизации инвестиций (в 2021 году проведено первое «зеленое» IPО в лесопромышленном секторе), а также включение вопросов ESG в повестку Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АФК «Система». В сферу ответственности комитета, возглавляемого председателем Совета директоров АФК «Система» Анной Беловой, входит в том числе содействие формированию и реализации стратегии Корпорации в области устойчивого развития и предварительное утверждение стратегии в области благотворительной деятельности.

«Наша стратегия в области ESG опирается на фундаментальное представление о том, что качественное корпоративное управление, учет социальных и экологических рисков и возможностей повышает долгосрочную ценность и устойчивость бизнеса, особенно в условиях высокой рыночной волатильности и экономической турбулентности. Поэтому мы намерены и дальше идти по пути интеграции ESG в деятельность Корпорации, способствуя достижению глобальных целей устойчивого развития и решению актуальных задач социально-экономического развития страны», - заявил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, также возглавивший Попечительский совет Благотворительного фонда «Система».

На новом этапе стратегическими приоритетами Корпорации в сфере ESG остаются ответственное инвестирование и управление активами в интересах создания общей ценности для акционеров и широкого круга заинтересованных сторон. Корпорация нацелена на построение конкурентоспособных, отвечающих принципам социальной и экологической ответственности бизнесов, способствующих устойчивому развитию отраслей и регионов присутствия, поступательному росту социально-экономического и технологического потенциала, человеческого капитала, качества жизни и общественного благосостояния.

«Сейчас на первый план выходит социальная повестка. Сохраняя основной фокус на развитии человеческого капитала и технологий, улучшающих качество жизни людей, мы намерены консолидировать ресурсы и компетенции наших бизнесов и корпоративного благотворительного фонда с целью максимизации общего вклада на благо общества. Соответствующие задачи ставим перед руководством фонда, который сохранит свою основную миссию – работу с молодежью и территориями», - добавил Тагир Ситдеков.

Промежуточные итоги и планы реализации ESG-стратегии АФК «Система»

В течение последних трех лет в сфере корпоративного управления (G) были утверждены рамочные политики АФК «Система» в области устойчивого развития, экологии и прав человека, которые стали ориентирами для портфельных компаний Корпорации, в ряде из которых (МТС, Segezha Group, Агрохолдинге «СТЕПЬ») на сегодняшний день приняты собственные стратегии в области устойчивого развития. Предпринятые шаги позволили АФК «Система» впервые привлечь ESG-кредит и улучшить позиции в независимых рейтингах. Так, в июне 2022 г. в рейтинге Sustainalytics Корпорация заняла 450 место из почти 15 тысяч международных компаний, поднявшись на 6 775 позиций с 2019 г. При этом АФК «Система» улучшила оценку до 11,5 (Низкая подверженность ESG риску) по сравнению с 30,9 (Высокая подверженность ESG риску) три года назад.

В части управления воздействием на окружающую среду (E) впервые была проведена оценка углеродного следа лесопромышленного холдинга Segezha Group – крупнейшего производственного актива АФК «Система», который каждый год наращивает объемы лесовосстановления и переводит свои предприятия на замкнутый цикл, используя отходы лесопиления для энергообеспечения и выпуска биотоплива. На базе компаний Группы создан уникальный центр компетенций в сфере многоэтажного деревянного домостроения из экологичных CLT-панелей – первые такие здания уже построены в Вологодской области. Агрохолдинг «СТЕПЬ» внедряет технологию нулевой обработки почвы (No-till), защищающую ее от эрозии, а также запустил в 2022 году на Ставрополье и в Ростовской области проекты по восстановлению плодородия почв и озеленению (общая площадь древонасаждений составит около 160 га). Кроме того, второй год подряд БФ «Система» и компании Группы активно участвуют в проекте по восстановлению защитных лесополос на Южном лесном поясе России (в рамках благотворительного забега #ЗаЛес с участием спортивных волонтеров за два года высажено уже свыше 5 тыс. деревьев), также в этом году запущен экопросветительский проект, направленный на популяризацию экопривычек.

В области социальной ответственности (S) была запущена бесплатная EdTech-платформа обучения, профориентации и карьерного сопровождения «Лифт в будущее», активная аудитория которой превысила 330 тыс. зарегистрированных пользователей, а также стартовали стажерская и стипендиальная программы для старших школьников и студентов, которые получили широкие возможности освоения востребованных специальностей и построения карьеры в компаниях Группы АФК «Система». Сегодня флагманская образовательная программа БФ «Система» охватывает в целом более 1 млн молодых людей со всей России. В период пандемии COVID-19 была реализована масштабная инициатива «Страна без вируса», позволившая аккумулировать 1,7 млрд руб. на помощь врачам и медицинским учреждениям. БФ «Система» совместно с ВЭБ.РФ и Костромской областью инициировал один из первых в стране проектов социального воздействия в образовательной сфере региона, реализуемый некоммерческой организацией.

Согласно стратегии, для повышения устойчивости инвестиционного портфеля в новых условиях АФК «Система» активно взаимодействует по вопросам ESG-повестки через советы директоров со своими портфельными компаниями, к сфере ответственности которых относятся те направления, в рамках которых Группа АФК «Система» оказывает долгосрочное социально-экологическое воздействие в части:

общественного благополучия (человеческий капитал, здоровье и безопасность, конфиденциальность и защита персональных данных);

ответственности перед потребителями (доступность и качество продукции и услуг, клиентский опыт);

создания умной среды для жизни и повышения эколого-энергетической эффективности производств за счет внедрения передовых технологий (цифровых, строительных, агропромышленных и других).

Очередной цикл реализации стратегии устойчивого развития Корпорации предполагает детализацию подходов к оценке ESG-профиля потенциальных инвестиций и портфельных бизнесов по отраслям (включая сельское хозяйство, лесопереработку, аквакультуру и другие) с целью заблаговременного предупреждения возможных рисков и выявления дополнительных бизнес-возможностей, связанных с решением важных для общества задач в таких областях, как инклюзия и мобильность, здоровый образ жизни и здравоохранение, доступное жилье и городская инфраструктура, чистая энергетика, сокращение объема отходов и циклическая экономика, общественное питание и т.д.

Для систематической оценки и отслеживания прогресса внедрения ESG-практик в Группе АФК «Система» планируется развивать собственную методику ESG-диагностики портфеля, на основе которой будет формироваться внутренний рейтинг активов Корпорации, а также единую систему показателей для мониторинга по каждой из ключевых сфер ответственности портфельных компаний АФК «Система».

Результатами запланированных мероприятий должно стать увеличение количества компаний Группы АФК «Система», имеющих утвержденные на уровне советов директоров политики и стратегии в области устойчивого развития с конкретными целями по наиболее значимым аспектам социального, экологического, климатического воздействия, а также рост доли «устойчивой» выручки в долгосрочной перспективе.

Также среди задач ESG-стратегии: совершенствование подходов в области ответственных закупок, развитие систем сбора и верификации нефинансовых данных, формирование корпоративной базы знаний и повышение осведомленности сотрудников об устойчивом развитии.