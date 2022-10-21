Санкт-Петербург – один из городов России, чье население постоянно увеличивается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург – один из городов России, чье население постоянно увеличивается. Город на Неве покоряет красотой своей архитектуры, природы, возможностями для работы и отдыха.

Конечно, не все легко решатся на перемены в своей жизни. Но все же переезд в северную столицу – это не сложно, как многие думают.

В новом проекте о переезде в Санкт-Петербург мы собрали полезную информацию о том, как организовать переезд, как выбрать жилье, в чем преимуществу покупки квартиры в новостройке и на вторичном рынке и т.д. Есть ли смысл сначала пожить в арендуемом жилье или все-таки надо сразу покупать свое гнездышко.

Сделайте переезд в Санкт-Петербург легким вместе с «КП»! Проект доступен по ссылке.

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