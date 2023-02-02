«Тошнит кровью, но пожимает ладонь крошечной лапкой». В Мурманской области спасают енота, которого отравили крысиным ядом

Случившимся заинтересовались в полиции, где уже проводят проверку, изучают камеры видеонаблюдения и вычисляют посетителя, который пришел в гости к енотам с отравой. Фото: vk.com/enotopolis

- Урсула выглядит измученной, лапы исколоты катетерами, она совсем чуть-чуть двигается, но постоянно заваливается и падает. Взгляд стеклянный, и внешний вид, мягко говоря, пугающий. Она слаба, пьет воду, но ее тошнит кровью. Она плохо реагирует на внешние раздражители, лишь слабо пожимает протянутую ладонь своей крошечный лапкой, - рассказывают о состоянии одной из своих подопечных в тайм-кафе «Енотополис» в Мурманске.

Сюда может прийти любой, чтобы пообщаться с забавными черно-белыми шалунишками. Грубо говоря, ты приходишь в гости к енотам: можно покормить, погладить, поиграть. А еще эти животные очень обаятельны и подвижны, они могут забраться к человеку на колени, залезть под одежду или в карман в поисках чего-нибудь вкусного.

Поэтому всех посетителей просят убирать все из карманов, и в первую очередь еду. На днях один из гостей намеренно или случайно это правило проигнорировал - в результате енот Урсула нашла у него какую-то отраву и съела. Сейчас малышка находится на грани жизни и смерти. По заключению врачей, она могла съесть крысиный яд…

То, что Урсула вдруг стала вялой и ей явно нехорошо, сотрудники тайм-кафе заметили сразу – за всеми животными они внимательно следят, буквально купая их в любви и заботе. 31 января состояние Урсулы стало резко ухудшаться, и стало понятно, что ее надо срочно показать специалистам. Но чтобы это сделать, пришлось ехать за 138 километров от Мурманска - в Мончегорск.

- Клиники Мурманска экзотов, к которым вдруг стали относиться еноты, не принимают! – рассказали в тайм-кафе.

Мончегорские ветврачи осмотрели Урсулу и оценили ее состояние как стабильно тяжелое, прогноз на выздоровление пока не дают. Сейчас для енота ищут донора крови. Несмотря на то, что сотрудники «Енотополиса» взяли с собой в Мончегорск других своих подопечных, их материал пострадавшей малышке не подошел. Поэтому сейчас срочно ищут других енотов или собак не старше 6 лет, с прививками и без лишнего веса.

Несмотря на то, что сотрудники тайм-кафе не просили финансовой помощи, северяне сами стали предлагать перевести деньги для Урсулы. Фото: vk.com/enotopolis

Несмотря на то, что сотрудники тайм-кафе не просили финансовой помощи, северяне сами стали предлагать перевести деньги для Урсулы. Все-таки лечение ее обходится недешево - только час в стационаре стоит порядка тысячи рублей. Сейчас в группе компании в «ВКонтакте» размещены реквизиты для перевода средств.

Также случившимся заинтересовались в полиции, где уже проводят проверку, изучают камеры видеонаблюдения и вычисляют посетителя, который пришел в гости к енотам с отравой. Многие северяне уверены, что так кто-то хотел отомстить животному, например, если оно его прикусило (всех посетителей в «Енотополисе» обязательно инструктируют, как гладить и кормить животных, чтобы они не показывали зубки – хищники все-таки!). С крысиным ядом в кармане просто так не гуляют!

- Однажды Урсулу уже спасли от неминуемой смерти, выкупив с пушной фермы в Краснодарском крае. Тогда малышке было всего 3,5 месяца. Почти четыре года Урсула купалась в любви и внимании персонала и гостей. Еноты живут долго. В среднем в неволе до 20 лет. В Санкт- Петербурге еноту, содержащемуся в подобном нашему кафе, недавно исполнилось 34 года. У Урсулы тоже может быть длинная и счастливая жизнь. Но сможет ли она, как и прежде, доверять людям? – задаются вопросом в «Енотополисе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алеку Болдуину предъявили обвинение в убийстве уроженки Мурманской области. Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru