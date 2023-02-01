Заполярье стало одной из точек проекта про семь чудес России

В кадр участники проекта мечтали поймать не только северное сияние, но и оленей. Фото: Андрей Михайлов

Каждый год Мурманская область обновляет свой рекорд по числу туристов: в 2021-м Заполярье посетило 486 тысяч человек, по итогам 2022-го их число должно превысить полмиллиона. Красоту Кольского полуострова оценили участники проекта «Семь чудес России с Лялей Алексаковой».

- Наш проект появился в 2020 году, когда была объявлена пандемия, закрылись границы, и мы решили создать что-то для развития внутреннего туризма и экологической миссии - сохранения природы. Тогда он назывался «Семь чудес Приморского края с Лялей Алексаковой», наша команда объехала самые красивые места и сделала клип «Полетели». На реализацию у нас ушло больше года, и проект оказался так успешен, что масштаб его стал увеличиваться. Мы решили посвятить разным регионам клипы, песни и видео, - рассказала «КП»-Мурманск» автор проекта Ляля Алексакова.

Ранее участники проекта побывали Приморском и Забайкальском краях – клипы, созданные в этих регионах, уже можно увидеть в сети. Работа из Забайкальского края «Кто-то рядом» набрала уже более шести миллионов просмотров.

Решение поработать в Мурманской области пришло спонтанно.

Кольский полуостров встретил Лялю Алексакову и Андрея Михайлова (слева) заветной игрой огней на небе. Фото: Олег Теребенин

- Я часто участвую в различных фотоконкурсах и замечаю красивые снимки северного сияния. Так пришла идея и нам снять это удивительное природное явление. Мы задумались, где это можно сделать. Оказалось, что Кольский полуостров – одно из самых подходящих для этого мест. Потому что, например, в Якутии и на Чукотке надо ехать в труднодоступные места. Мы пообщались с местными гидами, которые сказали, что некоторые из них никогда не видели северное сияние. В вашем регионе северное сияние можно увидеть часто, не надо ехать далеко, и к тому же достаточно мягкая погода. Мы рассматривали вариант все же поехать в Якутию, но когда увидели, что там -60, то поняли, что техника просто не выдержит такого мороза, - рассказал фотограф и видеооператор проекта Андрей Михайлов.

Перелет с Дальнего Востока в Мурманскую область занял порядка 20 часов, но, как говорят гости, это того стоило. В первую же ночь они увидели красивое северное сияние.

- Если честно, я думала, что так будет всю ночь. Но оказалось, что оно быстро заканчивается. Мы придумали образ: в кадре девушка в красивом платье стоит рядом с оленем и хаски, они смотрят в небо на переливы огней. Но все пошло не по плану, - рассказывает Ляля Алексакова.

- Мы не успели подготовиться, достать костюмы, вывести животных, как нам постучали в номер и сказали, что уже играет северное сияние. Мы собрались как в армии, - продолжает Андрей Михайлов.

Съемки проходили в разных точках Мурманской области, в том числе в Териберке. Поморское село встретило гостей сурово – в те дни как раз усилился ветер и разыгралась метель, дорогу на край земли могли закрыть. Несмотря на это, поработать здесь успели.

До Заполярья участники проекта побывали в Забайкалье. Фото: Андрей Михайлов

- Баренцево море очень нас впечатлило. Оно очень отличается от Японского моря. Там мы видели его разным - и в шторм, и в штиль, но Баренцево удивляет мощью, энергией, красками: во время циклона солнце пробивало волны и делало их бирюзовыми, а дальше – черный фон, - говорят наши собеседники.

Также в Териберке гостей встретил Жорик – это нерпа, которую часто видят у берега. Людей усатый не очень боится, охотно принимает угощения и позирует на камеру.

В Мурманской области участники проекта собрали материал сразу для двух клипов. Один будет создан для песни Ляли Алексаковой «Рвусь в небо», композиция родилась еще до того, как пришла идея поехать в Заполярье, - буквально приснилась певице. В основе другого видео будет музыка Миши Комарова «Стальные струны».

Как отмечают представители проекта, отличительной чертой их клипов станет натуральность.

- Проектов о туризме и путешествиях много, да и северное сияние снимают многие. Мы снимаем весь материал на природе, не в павильоне, по-честному. Зритель уже пресытился пластиковыми песнями. К тому же, так как люблю природу и животных, я взяла за принцип прославлять природу России, показывать, что мы на этой планете гости, а не хозяева. Еще один принцип нашей работы - follow me («следуй за мной»). Так как на Дальнем Востоке я достаточно известный человек и многие следят за моим творчеством, то, вероятно, они захотят побывать в тех же красивых местах, где были сняты клипы, - поясняет Ляля Алексакова.

Создание клипов о Заполярье займет 2-3 месяца, после чего они появятся в соцсетях, а также на специальном сайте, который сейчас находится в разработке.

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