Трудовая книжка не пылится. В Заполярье успешно борются с безработицей

Уровень безработицы в Заполярье - один из самых низких в стране. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для многих северян важно чувствовать почву под ногами и быть уверенными в завтрашнем дне. И важную роль в этой уверенности играет наличие стабильной работы с белой зарплатой. Содействие занятости является одним из направлений нацпроекта «Демография». Рассказываем, как обстоит ситуация с рынком труда в Мурманской области.

Работа рядом!

- Ситуация на рынке труда Мурманской области остается стабильной: по оперативным данным на конец сентября, уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с соответствующей датой 2021 года в 1,6 раза и составил 0,82%. Численность безработных граждан с начала года уменьшилась на 37% и составила на 1 сентября 2022 года 3656 человек. При этом в службе занятости населения на текущий момент доступны более 26,6 тысячи вакансий, - сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Рынок труда Заполярья столкнулся с вызовами в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Тогда многие северяне рисковали остаться без заработка из-за локдауна. «Спасательным кругом» стал проект общественно-полезных работ. Северяне могли заниматься благоустройством и озеленением территорий, выполнять ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, убирать помещения и лестничные площадки в жилых домах, - и получать, в зависимости от наработанных часов, зарплату, сопоставимую с МРОТ.

После окончания острой фазы пандемии программу «Работа рядом» сохранили, и теперь в ней могут участвовать не только взрослые, которые по каким-либо причинам остались без работы, но и школьники, и студенты. По решению главы региона Андрея Чибиса проект теперь распространяется на все каникулярные периоды.

- В 2022 году с апреля по август было трудоустроено 6084 подростка, 700 безработных и 379 студентов. Из средств областного бюджета на реализацию мероприятий выделено 157,4 миллиона рублей. Проект очень эффективный, так как решает одновременно несколько задач: стимулирует работодателей на трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, обеспечивает занятостью молодежь в свободное от учебы время, помогает муниципалитетам решать проблемы уборки и благоустройства территорий, а также снижает численность безработных граждан и напряженность на рынке труда, - отметил Сергея Мякишев.

Фото: МАГУ

Есть еще один способ поддержать в плане трудоустройства молодежь. Российские юридические лица, включая некоммерческие организации, и индивидуальные предприниматели могут получить государственную поддержку при трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет, а также граждан из ЛНР и ДНР. Объем субсидии сопоставим с трехкратным размером МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан (83 551,8 рубля за каждого трудоустроенного, отработавшего полгода). Выплачивает средства напрямую работодателю Фонд социального страхования РФ.

По данным на конец сентября, службой занятости Мурманской области в рамках проекта трудоустроен 681 человек.

Поддержи работодателя – поможешь работнику

Чтобы снизить напряженность на рынке труда, в Мурманской области принимается ряд дополнительных мер. Среди них - общественные работы для граждан, зарегистрированных в службе занятости в целях поиска работы, и временная работа для тех, кто находится под риском увольнения.

Так, в мае и августе 2022 года министерство труда и социального развития Мурманской области дважды провело отбор среди предприятий региона, претендующих на помощь. С 87 работодателями было заключено соглашение о финансовом обеспечении затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ на 783 рабочих места. Еще с двумя - на организацию временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, на 10 рабочих мест.

- Период работы участника составляет не более 3 месяцев, расходы на одного работника в месяц возместят в сумме 27 850,56 рубля. Для временных работ возмещение увеличивается на 10 тысяч рублей, на оплату материально-технического оснащения одного рабочего места работника, - уточнили в профильном ведомстве.

Также есть помощь для безработных, кто хочет открыть свое дело, - единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей. Чтобы ее получить, северянин должен официально быть признанным безработным, представить в центр занятости населения бизнес-план (технико-экономическое обоснование вида предпринимательской деятельности) и защитить его на заседании экспертной комиссии при ЦЗН. 120 тысяч рублей предоставляются на безвозмездной основе после предоставления документов, подтверждающих регистрацию гражданина в налоговых органах.

Начать с начала

Причины, почему человек вынужден менять место работы, бывают разные: от закрытия фирмы до понимания работником того, что он больше в этой сфере работать не хочет. Поменять поле деятельности не так сложно – для этих целей разработан федеральный проект «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография».

К участию в нем допускаются граждане в возрасте 50+, предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятые женщины, имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет включительно, молодежь в возрасте до 35 лет включительно, отдельные категории лиц, получивших рекомендации органов службы занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии).

Общественно-полезные работы помогают северянам, оставшимся без работы, а также студентам и школьникам. Фото: Иван ВИСЛОВ

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учетной записи ЕСИА, зайти на страницу «Список образовательных программ» портала «Работа в России» и подать заявку на интересующую программу. Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки.

Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Также можно обучаться дистанционно, если такое обучение предусмотрено для конкретной программы. Образовательную организацию и формат обучения (очный или дистанционный) можно выбрать при заполнении заявки на обучение.

КОНКРЕТНО

Самый большой темп снижения зарегистрированной безработицы отмечен в Видяево, Североморске, Кандалакшском районе, Ковдорском муниципальном округе, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск, Ловозерском районе и Полярных Зорях.

ОФИЦИАЛЬНО

Служба занятости населения Мурманской области:

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Это дает возможность северянкам пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо, после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Реализация указанных мероприятий будет способствовать повышению конкурентоспособности и на рынке труда, обеспечит рост профессиональной мобильности, развитие занятости женщин, имеющих детей, а также возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Еще одним направлением федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознанно решиться на рождение второго и последующих детей. Если в семье принимается решение о рождении следующего ребенка, немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвратиться к активной трудовой деятельности после рождения очередного малыша.

Молодым мамам помогают получить новую профессию еще во время декрета. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свое дело

В рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» развивается поддержка самозанятых россиян.

- Число самозанятых граждан увеличилось по сравнению с 2020 годом в 2 раза и составляет порядка 12 тысяч человек. В регионе действует широкий спектр мер их поддержки, а также различные льготные программы. Самозанятым гражданам и начинающим предпринимателям выдано 63 микрозайма на сумму 58 миллионов рублей. Кроме того, 26 социальным предприятиям предоставлена поддержка в виде гранта на общую сумму 21 миллион рублей. 20 субъектов малого и среднего предпринимательства выведены на экспорт с помощью Центра поддержки экспорта Мурманской области, заключены контракты на сумму 9 миллионов долларов США, - отметил губернатор Андрей Чибис.

5 ноября в Мурманске состоится конференция «Ярмарка самозанятых», организованная региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Заявки на участие принимаются до 24 октября, подробности по телефону (8152) 41-07-44.

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