В Мурманской области успешно реализуются национальные проекты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нацпроекты касаются абсолютно каждого северянина, и это не голословное утверждение. Все, что делают в регионе в рамках таких программ, улучшает жизнь в Мурманской области - от ее центра до самых отдаленных населенных пунктов.

«Демография»

Объем финансирования 3 млрд рублей

1,7 млрд рублей на выплаты семьям

На улице Достоевского в Мурманске построили детский сад на 196 мест, в Североморске – на 220 мест, в Полярном и Мурмашах – на 75 мест каждый.

«Жилье и городская среда»

Объем финансирования 2,7 млрд рублей

Благоустроено 246 дворов и 17 общественных пространств

Установлены 22 детские площадки

Введено 50 тысяч кв. м жилья

Строительство первого дома началось на улице Павлова в Мурманске по реновации микрорайонов Больничный городок и Первый микрорайон.

«Безопасные и качественные дороги»

Объем финансирования 1,5 млрд рублей

890 тысяч кв. м дорог обновили в 2021 году

«Образование»

Объем финансирования 1 млрд рублей

Построен лицей в Североморске на 1200 мест, первая новая школа в регионе за 30 лет.

12 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» откроются в 2022 году.

Все образовательные учреждения региона подключены к широкополосному интернету.

«Культура»

Объем финансирования 500 млн рублей

13 модельных библиотек открыты в регионе, еще 6 откроются до конца 2022 года.

Шесть школ искусств и музыкальных получили инструменты.

В Мурманске и Оленегорске созданы виртуальные концертные залы.

«Туризм и индустрия гостеприимства»

До миллиона туристов в год планируют принимать в Мурманской области. Для этого модернизируют аэропорт «Мурманск», появятся модульные гостиницы, автокемпинг, придорожный сервис и т.д.

«Здравоохранение»

В 2021 году приобрели четыре мобильных медицинских пункта, 33 единицы медицинского оборудования в четыре медучреждения.

Идет реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера.

Каждый третий северянин воспользовался услугами в кабинете «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

«Малое и среднее предпринимательство»

Вдвое увеличилось число самозанятых.

Выдано 63 микрозайма на сумму 58 млн рублей.

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