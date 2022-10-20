В Мурманской области успешно реализуются национальные проекты.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Нацпроекты касаются абсолютно каждого северянина, и это не голословное утверждение. Все, что делают в регионе в рамках таких программ, улучшает жизнь в Мурманской области - от ее центра до самых отдаленных населенных пунктов.
«Демография»
Объем финансирования 3 млрд рублей
1,7 млрд рублей на выплаты семьям
На улице Достоевского в Мурманске построили детский сад на 196 мест, в Североморске – на 220 мест, в Полярном и Мурмашах – на 75 мест каждый.
«Жилье и городская среда»
Объем финансирования 2,7 млрд рублей
Благоустроено 246 дворов и 17 общественных пространств
Установлены 22 детские площадки
Введено 50 тысяч кв. м жилья
Строительство первого дома началось на улице Павлова в Мурманске по реновации микрорайонов Больничный городок и Первый микрорайон.
«Безопасные и качественные дороги»
Объем финансирования 1,5 млрд рублей
890 тысяч кв. м дорог обновили в 2021 году
«Образование»
Объем финансирования 1 млрд рублей
Построен лицей в Североморске на 1200 мест, первая новая школа в регионе за 30 лет.
12 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» откроются в 2022 году.
Все образовательные учреждения региона подключены к широкополосному интернету.
«Культура»
Объем финансирования 500 млн рублей
13 модельных библиотек открыты в регионе, еще 6 откроются до конца 2022 года.
Шесть школ искусств и музыкальных получили инструменты.
В Мурманске и Оленегорске созданы виртуальные концертные залы.
«Туризм и индустрия гостеприимства»
До миллиона туристов в год планируют принимать в Мурманской области. Для этого модернизируют аэропорт «Мурманск», появятся модульные гостиницы, автокемпинг, придорожный сервис и т.д.
«Здравоохранение»
В 2021 году приобрели четыре мобильных медицинских пункта, 33 единицы медицинского оборудования в четыре медучреждения.
Идет реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера.
Каждый третий северянин воспользовался услугами в кабинете «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».
«Малое и среднее предпринимательство»
Вдвое увеличилось число самозанятых.
Выдано 63 микрозайма на сумму 58 млн рублей.
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